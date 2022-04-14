https://ria.ru/20220414/shrifty-1783513648.html

Шрифт Times New Roman легко заменят, заявил эксперт

Шрифт Times New Roman легко заменят, заявил эксперт - РИА Новости, 14.04.2022

Шрифт Times New Roman легко заменят, заявил эксперт

Российские текстовые редакторы, которых на рынке достаточно, имеют свои наборы шрифтов и смогут спокойно заменить MS Word с его Times New Roman или Arial,... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:43

2022-04-14T13:43

2022-04-14T13:43

технологии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские текстовые редакторы, которых на рынке достаточно, имеют свои наборы шрифтов и смогут спокойно заменить MS Word с его Times New Roman или Arial, которые объявили об ограничении доступа для пользователей из РФ, сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков.Газета "Ведомости" ранее в четверг со ссылкой на источники написала, что владелец популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica - американская компания Monotype - заблокировал для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте."Уход иностранного ПО не будет катастрофическим для россиян, поскольку заменить Microsoft Office, Google Docs и Google Form могут другие аналогичные сервисы для работы с текстами, документами и формами. Пакет Microsoft Office можно заменить сервисами МойОфис, WPS Office, LibreOffice, OpenOffice, Р7-Офис, Яндекс.Документы и VK Work Space, у которых есть свои наборы шрифтов", - рассказал Кувиков.Он добавил, что вместо Google Диска можно использовать Яндекс.Диск, VK WorkDisс, а вместо Google Form – сервисы Анкетолог, stepFORM, Яндекс.Формы.Кувиков также отметил, что создавать и редактировать документы онлайн также можно в Яндекс.Документах и Р7-Офис.

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/shrift-1783483813.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, microsoft corporation, яндекс, google