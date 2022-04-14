https://ria.ru/20220414/shrifty-1783513648.html
Шрифт Times New Roman легко заменят, заявил эксперт
Шрифт Times New Roman легко заменят, заявил эксперт - РИА Новости, 14.04.2022
Шрифт Times New Roman легко заменят, заявил эксперт
Российские текстовые редакторы, которых на рынке достаточно, имеют свои наборы шрифтов и смогут спокойно заменить MS Word с его Times New Roman или Arial,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:43
2022-04-14T13:43
2022-04-14T13:43
технологии
microsoft corporation
яндекс
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759495134_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_fc495898658053ed88753785084080b6.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские текстовые редакторы, которых на рынке достаточно, имеют свои наборы шрифтов и смогут спокойно заменить MS Word с его Times New Roman или Arial, которые объявили об ограничении доступа для пользователей из РФ, сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков.Газета "Ведомости" ранее в четверг со ссылкой на источники написала, что владелец популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica - американская компания Monotype - заблокировал для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте."Уход иностранного ПО не будет катастрофическим для россиян, поскольку заменить Microsoft Office, Google Docs и Google Form могут другие аналогичные сервисы для работы с текстами, документами и формами. Пакет Microsoft Office можно заменить сервисами МойОфис, WPS Office, LibreOffice, OpenOffice, Р7-Офис, Яндекс.Документы и VK Work Space, у которых есть свои наборы шрифтов", - рассказал Кувиков.Он добавил, что вместо Google Диска можно использовать Яндекс.Диск, VK WorkDisс, а вместо Google Form – сервисы Анкетолог, stepFORM, Яндекс.Формы.Кувиков также отметил, что создавать и редактировать документы онлайн также можно в Яндекс.Документах и Р7-Офис.
https://radiosputnik.ria.ru/20220414/shrift-1783483813.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759495134_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_a146cb9d27770a3ed09c880397561678.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, microsoft corporation, яндекс, google
Шрифт Times New Roman легко заменят, заявил эксперт
Эксперт SafeNet НТИ Кувиков заявил, что в России достаточно текстовых редакторов и шрифтов
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские текстовые редакторы, которых на рынке достаточно, имеют свои наборы шрифтов и смогут спокойно заменить MS Word с его Times New Roman или Arial, которые объявили об ограничении доступа для пользователей из РФ, сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков.
Газета "Ведомости" ранее в четверг со ссылкой на источники написала, что владелец популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica - американская компания Monotype - заблокировал для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.
"Уход иностранного ПО не будет катастрофическим для россиян, поскольку заменить Microsoft
Office, Google
Docs и Google Form могут другие аналогичные сервисы для работы с текстами, документами и формами. Пакет Microsoft Office можно заменить сервисами МойОфис, WPS Office, LibreOffice, OpenOffice, Р7-Офис, Яндекс
.Документы и VK Work Space, у которых есть свои наборы шрифтов", - рассказал Кувиков.
Он добавил, что вместо Google Диска можно использовать Яндекс.Диск, VK WorkDisс, а вместо Google Form – сервисы Анкетолог, stepFORM, Яндекс.Формы.
Кувиков также отметил, что создавать и редактировать документы онлайн также можно в Яндекс.Документах и Р7-Офис.