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Шрифт Times New Roman легко заменят, заявил эксперт - РИА Новости, 14.04.2022
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Шрифт Times New Roman легко заменят, заявил эксперт
Шрифт Times New Roman легко заменят, заявил эксперт - РИА Новости, 14.04.2022
Шрифт Times New Roman легко заменят, заявил эксперт
Российские текстовые редакторы, которых на рынке достаточно, имеют свои наборы шрифтов и смогут спокойно заменить MS Word с его Times New Roman или Arial,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:43
2022-04-14T13:43
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские текстовые редакторы, которых на рынке достаточно, имеют свои наборы шрифтов и смогут спокойно заменить MS Word с его Times New Roman или Arial, которые объявили об ограничении доступа для пользователей из РФ, сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков.Газета "Ведомости" ранее в четверг со ссылкой на источники написала, что владелец популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica - американская компания Monotype - заблокировал для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте."Уход иностранного ПО не будет катастрофическим для россиян, поскольку заменить Microsoft Office, Google Docs и Google Form могут другие аналогичные сервисы для работы с текстами, документами и формами. Пакет Microsoft Office можно заменить сервисами МойОфис, WPS Office, LibreOffice, OpenOffice, Р7-Офис, Яндекс.Документы и VK Work Space, у которых есть свои наборы шрифтов", - рассказал Кувиков.Он добавил, что вместо Google Диска можно использовать Яндекс.Диск, VK WorkDisс, а вместо Google Form – сервисы Анкетолог, stepFORM, Яндекс.Формы.Кувиков также отметил, что создавать и редактировать документы онлайн также можно в Яндекс.Документах и Р7-Офис.
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технологии, microsoft corporation, яндекс, google
13:43 14.04.2022
 
Шрифт Times New Roman легко заменят, заявил эксперт

Эксперт SafeNet НТИ Кувиков заявил, что в России достаточно текстовых редакторов и шрифтов

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские текстовые редакторы, которых на рынке достаточно, имеют свои наборы шрифтов и смогут спокойно заменить MS Word с его Times New Roman или Arial, которые объявили об ограничении доступа для пользователей из РФ, сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков.
Газета "Ведомости" ранее в четверг со ссылкой на источники написала, что владелец популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica - американская компания Monotype - заблокировал для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.
"Уход иностранного ПО не будет катастрофическим для россиян, поскольку заменить Microsoft Office, Google Docs и Google Form могут другие аналогичные сервисы для работы с текстами, документами и формами. Пакет Microsoft Office можно заменить сервисами МойОфис, WPS Office, LibreOffice, OpenOffice, Р7-Офис, Яндекс.Документы и VK Work Space, у которых есть свои наборы шрифтов", - рассказал Кувиков.
Он добавил, что вместо Google Диска можно использовать Яндекс.Диск, VK WorkDisс, а вместо Google Form – сервисы Анкетолог, stepFORM, Яндекс.Формы.
Кувиков также отметил, что создавать и редактировать документы онлайн также можно в Яндекс.Документах и Р7-Офис.
Бизнесмен с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
11:57Сказано в эфире
Названы последствия блокировки шрифта Times New Roman для россиян
 
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