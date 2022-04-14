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СМИ: россиянам стали недоступны шрифты Times New Roman и Arial
СМИ: россиянам стали недоступны шрифты Times New Roman и Arial - РИА Новости, 14.04.2022
СМИ: россиянам стали недоступны шрифты Times New Roman и Arial
Американская компания Monotype лишила российских пользователей доступа к своей библиотеке шрифтов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник в одной из РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T07:02
2022-04-14T07:02
2022-04-14T13:26
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россия
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американская компания Monotype лишила российских пользователей доступа к своей библиотеке шрифтов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник в одной из российских IT-компаний.Корпорация владеет правами на такие популярные шрифты, как Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. Сейчас российские пользователи имеют доступ к ним, например, через пакет Office компании Microsoft, которая в начале марта объявила о приостановке продаж в России.По данным издания, сайт Monotype доступен на территории России, но пользователи больше не могу открыть страницу с каталогом шрифтов.При этом со включенным VPN страница открывается, а пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам, указали "Ведомости".Западные страны объявили о санкциях против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили о приостановке деятельности в России. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Вместе с тем власти подтвердили готовность к такому развитию событий.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, россия, украина, санкции в отношении россии
07:02 14.04.2022 (обновлено: 13:26 14.04.2022)
СМИ: россиянам стали недоступны шрифты Times New Roman и Arial
Американская компания Monotype заблокировала шрифты Times New Roman и Arial для россиян
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Американская компания Monotype лишила российских пользователей доступа к своей библиотеке шрифтов, сообщает газета "Ведомости"
со ссылкой на источник в одной из российских IT-компаний.
Корпорация владеет правами на такие популярные шрифты, как Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. Сейчас российские пользователи имеют доступ к ним, например, через пакет Office компании Microsoft, которая в начале марта объявила о приостановке продаж в России.
По данным издания, сайт Monotype доступен на территории России, но пользователи больше не могу открыть страницу с каталогом шрифтов.
"Владелец сайта мог установить ограничения, препятствующие вам получить доступ к сайту", – говорится в сообщении на сайте компании.
При этом со включенным VPN страница открывается, а пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам, указали "Ведомости".
Западные страны объявили о санкциях против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины
. Ограничения в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили о приостановке деятельности в России. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Вместе с тем власти подтвердили готовность к такому развитию событий.