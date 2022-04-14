https://ria.ru/20220414/shok-1783439500.html

Американцы столкнулись с инфляционным шоком

Американцы столкнулись с инфляционным шоком - РИА Новости, 14.04.2022

Американцы столкнулись с инфляционным шоком

Инфляция в США является "настоящим шоком", который большинство американцев никогда не видели в своей жизни, заявил в эфире Fox Business телеведущий Стюарт... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T04:44

2022-04-14T04:44

2022-04-14T08:40

в мире

сша

джо байден

европа

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Инфляция в США является "настоящим шоком", который большинство американцев никогда не видели в своей жизни, заявил в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни.Он напомнил, что потребительские цены в стране выросли на 8,5 процента. "Это настоящий шок. Если вы моложе 50, вы никогда ничего подобного не видели", - отметил Варни.По его словам, политические оправдания на этот счет президента Джо Байдена не раскрывают глубинных причин происходящего. "Вот эти глубинные причины: Федеральный резерв печатал деньги в огромных количествах; конгресс утвердил масштабные расходы на пандемию; добычу нефти и газа в Америке намеренно сократили, и это положило конец нашей энергетической независимости", - указал телеведущий.При этом, по мнению Варни, нынешняя американская администрация не имеет возможностей серьезно повлиять на ситуацию. Так, Белый дом по-прежнему планирует большие расходы, что не пойдет на пользу, уверен он."Это экономическая проблема. Мы столкнулись с угрозой рецессии. Не к добру, прямо перед выборами! Не устаю повторять: мне это напоминает 1970-е, когда в последний раз был резкий скачок инфляции. Тогда все закончилось тяжелой рецессией и сокрушительным поражением действующего президента-демократа. Это было тогда, а что сейчас?" – резюмировал он.К концу марта, согласно данным Минтруда США, цены на потребительские товары увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. В феврале этот показатель равнялся 7,9 процента. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По утверждению Байдена, рост цен в США произошел якобы по вине России.Рост цен произошел на фоне санкций, которые западные страны ввели против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США.Этой осенью США предстоят промежуточные выборы в конгресс, в 2024 году состоятся следующие президентские выборы.

https://ria.ru/20220412/benzin-1783037661.html

https://ria.ru/20220413/putin-1783294787.html

сша

европа

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в мире, сша, джо байден, европа, украина, санкции в отношении россии