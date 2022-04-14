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Cоздатели "Очень странных дел" рассказали о новом злодее
Cоздатели "Очень странных дел" рассказали о новом злодее - РИА Новости, 14.04.2022
Cоздатели "Очень странных дел" рассказали о новом злодее
Режиссеры сериала "Очень странные дела" близнецы Мэтт и Росс Даффер рассказали о злодее, который появится в четвертом сезоне шоу. Подробностями они поделились в РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T02:28
2022-04-14T02:28
2022-04-14T02:28
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Режиссеры сериала "Очень странные дела" близнецы Мэтт и Росс Даффер рассказали о злодее, который появится в четвертом сезоне шоу. Подробностями они поделились в интервью IGN. Очередного монстра, с которым столкнутся Одиннадцатая (Милли Бобби Браун) и ее друзья, зовут Векна (Vecna).Братья признались, что еще со второго сезона мечтали создать персонажа, который был бы похож на антагонистов из хорроров, вызывавших у них ужас, когда они были маленькими. Среди них Фредди Крюгер, Пинхед и Пеннивайз.По словам режиссеров, Векна на 90 процентов состоит из "практических" (practical) эффектов. Таким образом они пытались добиться ощущения присутствия монстра на площадке. Делалось это, чтобы актеры могли взаимодействовать с ним в кадре. "Из-за этого наш новый злодей стал еще страшнее и реальнее. Он более осязаемый", — считают создатели проекта. Шоу "Очень странные дела" выходит на стриминговом сервисе Netflix с 2016 года. Первая часть нового сезона будет выпущена 27 мая 2022 года, премьера второй половины запланирована на 1 июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, netflix, милли бобби браун
Cоздатели "Очень странных дел" рассказали о новом злодее
Братья Даффер рассказали о злодее из четвертого сезона "Очень странных дел"
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Режиссеры сериала "Очень странные дела" близнецы Мэтт и Росс Даффер рассказали о злодее, который появится в четвертом сезоне шоу. Подробностями они поделились
в интервью IGN.
Очередного монстра, с которым столкнутся Одиннадцатая (Милли Бобби Браун) и ее друзья, зовут Векна (Vecna).
Братья признались, что еще со второго сезона мечтали создать персонажа, который был бы похож на антагонистов из хорроров, вызывавших у них ужас, когда они были маленькими. Среди них Фредди Крюгер, Пинхед и Пеннивайз.
По словам режиссеров, Векна на 90 процентов состоит из "практических" (practical) эффектов. Таким образом они пытались добиться ощущения присутствия монстра на площадке. Делалось это, чтобы актеры могли взаимодействовать с ним в кадре.
"В третьем сезоне им приходилось реагировать на пляжный мячик (а не на фигуру антагониста, — Прим. ред.)", — вспоминают братья.
"Из-за этого наш новый злодей стал еще страшнее и реальнее. Он более осязаемый", — считают создатели проекта.
Шоу "Очень странные дела" выходит на стриминговом сервисе Netflix с 2016 года. Первая часть нового сезона будет выпущена 27 мая 2022 года, премьера второй половины запланирована на 1 июля.