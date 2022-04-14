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Cоздатели "Очень странных дел" рассказали о новом злодее

Cоздатели "Очень странных дел" рассказали о новом злодее - РИА Новости, 14.04.2022

Cоздатели "Очень странных дел" рассказали о новом злодее

Режиссеры сериала "Очень странные дела" близнецы Мэтт и Росс Даффер рассказали о злодее, который появится в четвертом сезоне шоу. Подробностями они поделились в РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T02:28

2022-04-14T02:28

2022-04-14T02:28

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Режиссеры сериала "Очень странные дела" близнецы Мэтт и Росс Даффер рассказали о злодее, который появится в четвертом сезоне шоу. Подробностями они поделились в интервью IGN. Очередного монстра, с которым столкнутся Одиннадцатая (Милли Бобби Браун) и ее друзья, зовут Векна (Vecna).Братья признались, что еще со второго сезона мечтали создать персонажа, который был бы похож на антагонистов из хорроров, вызывавших у них ужас, когда они были маленькими. Среди них Фредди Крюгер, Пинхед и Пеннивайз.По словам режиссеров, Векна на 90 процентов состоит из "практических" (practical) эффектов. Таким образом они пытались добиться ощущения присутствия монстра на площадке. Делалось это, чтобы актеры могли взаимодействовать с ним в кадре. "Из-за этого наш новый злодей стал еще страшнее и реальнее. Он более осязаемый", — считают создатели проекта. Шоу "Очень странные дела" выходит на стриминговом сервисе Netflix с 2016 года. Первая часть нового сезона будет выпущена 27 мая 2022 года, премьера второй половины запланирована на 1 июля.

https://ria.ru/20220412/netflix-1783183515.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix, милли бобби браун