https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783615227.html
США расширили список самолетов-"нарушителей" антироссийских санкций
США расширили список самолетов-"нарушителей" антироссийских санкций - РИА Новости, 14.04.2022
США расширили список самолетов-"нарушителей" антироссийских санкций
США добавили 10 самолетов, в том числе белорусских, в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за предполагаемые нарушения наложенных на Россию... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:14
2022-04-14T21:14
2022-04-14T21:14
экономика
технологии
роман абрамович
сша
министерство торговли сша
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США добавили 10 самолетов, в том числе белорусских, в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за предполагаемые нарушения наложенных на Россию экспортных ограничений, сообщает министерство торговли."Министерство торговли США через Бюро промышленности и безопасности (BIS) выявило 10 дополнительных самолетов, которые, вероятно, нарушают экспортный контроль США, в том числе первые семь коммерческих самолетов, принадлежащих или эксплуатируемых Белоруссией", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Минторг обновил соответствующий список, куда входят более 100 воздушных судов, кроме того, обновлены бортовые номера 32 самолетов, которые, по данным ведомства, могли быть перерегистрированы.США в рамках мер экспортного контроля запретили обслуживать побывавшие недавно в России самолеты. Под ограничения попали 99 Boeing различных авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", Utair, Azur Air и Nordwind, а также AirBridgeCargo и Aviastar-TU. В список попал и самолет Романа Абрамовича. Министерство торговли США уточнило, что предоставление услуг самолетам требует специального разрешения, а без него грозит тюрьмой, штрафом и другими ограничениями. Позже сообщалось о расширении списка, куда были добавлены еще 73 Boeing компаний "Победа", "Россия", "Алроса", S7 Airlines, Pegas Fly и Royal Flight, Atran.
https://ria.ru/20220413/samolet-1783279006.html
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экономика, технологии, роман абрамович, сша, министерство торговли сша, аэрофлот, ютэйр, санкции в отношении россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
США расширили список самолетов-"нарушителей" антироссийских санкций
Минторг сообщил, что США расширили список самолетов-"нарушителей" антироссийских санкций