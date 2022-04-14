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США расширили список самолетов-"нарушителей" антироссийских санкций - РИА Новости, 14.04.2022
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США расширили список самолетов-"нарушителей" антироссийских санкций
США расширили список самолетов-"нарушителей" антироссийских санкций - РИА Новости, 14.04.2022
США расширили список самолетов-"нарушителей" антироссийских санкций
США добавили 10 самолетов, в том числе белорусских, в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за предполагаемые нарушения наложенных на Россию... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:14
2022-04-14T21:14
экономика
технологии
роман абрамович
сша
министерство торговли сша
аэрофлот
ютэйр
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США добавили 10 самолетов, в том числе белорусских, в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за предполагаемые нарушения наложенных на Россию экспортных ограничений, сообщает министерство торговли."Министерство торговли США через Бюро промышленности и безопасности (BIS) выявило 10 дополнительных самолетов, которые, вероятно, нарушают экспортный контроль США, в том числе первые семь коммерческих самолетов, принадлежащих или эксплуатируемых Белоруссией", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Минторг обновил соответствующий список, куда входят более 100 воздушных судов, кроме того, обновлены бортовые номера 32 самолетов, которые, по данным ведомства, могли быть перерегистрированы.США в рамках мер экспортного контроля запретили обслуживать побывавшие недавно в России самолеты. Под ограничения попали 99 Boeing различных авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", Utair, Azur Air и Nordwind, а также AirBridgeCargo и Aviastar-TU. В список попал и самолет Романа Абрамовича. Министерство торговли США уточнило, что предоставление услуг самолетам требует специального разрешения, а без него грозит тюрьмой, штрафом и другими ограничениями. Позже сообщалось о расширении списка, куда были добавлены еще 73 Boeing компаний "Победа", "Россия", "Алроса", S7 Airlines, Pegas Fly и Royal Flight, Atran.
https://ria.ru/20220413/samolet-1783279006.html
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экономика, технологии, роман абрамович, сша, министерство торговли сша, аэрофлот, ютэйр, санкции в отношении россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
21:14 14.04.2022
 
США расширили список самолетов-"нарушителей" антироссийских санкций

Минторг сообщил, что США расширили список самолетов-"нарушителей" антироссийских санкций

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот"
Самолеты авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США добавили 10 самолетов, в том числе белорусских, в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за предполагаемые нарушения наложенных на Россию экспортных ограничений, сообщает министерство торговли.
"Министерство торговли США через Бюро промышленности и безопасности (BIS) выявило 10 дополнительных самолетов, которые, вероятно, нарушают экспортный контроль США, в том числе первые семь коммерческих самолетов, принадлежащих или эксплуатируемых Белоруссией", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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13 апреля, 11:54
В российский реестр перевели 571 зарубежный самолет
Минторг обновил соответствующий список, куда входят более 100 воздушных судов, кроме того, обновлены бортовые номера 32 самолетов, которые, по данным ведомства, могли быть перерегистрированы.
США в рамках мер экспортного контроля запретили обслуживать побывавшие недавно в России самолеты. Под ограничения попали 99 Boeing различных авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", Utair, Azur Air и Nordwind, а также AirBridgeCargo и Aviastar-TU. В список попал и самолет Романа Абрамовича. Министерство торговли США уточнило, что предоставление услуг самолетам требует специального разрешения, а без него грозит тюрьмой, штрафом и другими ограничениями. Позже сообщалось о расширении списка, куда были добавлены еще 73 Boeing компаний "Победа", "Россия", "Алроса", S7 Airlines, Pegas Fly и Royal Flight, Atran.
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ЭкономикаТехнологииРоман АбрамовичСШАМинистерство торговли СШААэрофлотЮТэйрСанкции в отношении РоссииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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