Полянский призвал Запад отменить санкции против России
Полянский призвал Запад отменить санкции, чтобы избежать продовольственного кризиса
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 14 апр - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал страны Запада отменить односторонние санкции против России, если они действительно хотят избежать продовольственного кризиса.
"Главным фактором нестабильности и предвестником проблем сегодня является не российская специальная военная операция на Украине, а санкционные меры, введенные против нашей страны, направленные на разрыв логистических цепочек и финансовых схем оплаты любых поставок из России, кроме нужных Западу энергоносителей", - сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.
"Если вы действительно хотели бы помочь миру избежать продовольственного кризиса, отмените свои введенные по собственной воле санкции, и бедные страны почувствуют разницу. А если вы к этому не готовы, то не занимайтесь демагогией и не пытайтесь ввести всех в заблуждение", - заявил он.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании СБ ООН по Йемену упомянула тему Украины, выразив мнение, что операция РФ на Украине "усугубила и без того шаткую ситуацию" в сфере продовольственной безопасности в Йемене.
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