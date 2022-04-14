https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783597780.html

Полянский призвал Запад отменить санкции против России

Полянский призвал Запад отменить санкции против России - РИА Новости, 14.04.2022

Полянский призвал Запад отменить санкции против России

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал страны Запада отменить односторонние санкции против России, если они действительно хотят избежать... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:48

2022-04-14T18:48

2022-04-14T18:48

в мире

здоровье - общество

россия

оон

дмитрий полянский

санкции в отношении россии

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ООН, 14 апр - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал страны Запада отменить односторонние санкции против России, если они действительно хотят избежать продовольственного кризиса."Главным фактором нестабильности и предвестником проблем сегодня является не российская специальная военная операция на Украине, а санкционные меры, введенные против нашей страны, направленные на разрыв логистических цепочек и финансовых схем оплаты любых поставок из России, кроме нужных Западу энергоносителей", - сказал Полянский на заседании Совбеза ООН."Если вы действительно хотели бы помочь миру избежать продовольственного кризиса, отмените свои введенные по собственной воле санкции, и бедные страны почувствуют разницу. А если вы к этому не готовы, то не занимайтесь демагогией и не пытайтесь ввести всех в заблуждение", - заявил он.Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании СБ ООН по Йемену упомянула тему Украины, выразив мнение, что операция РФ на Украине "усугубила и без того шаткую ситуацию" в сфере продовольственной безопасности в Йемене.

https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, россия, оон, дмитрий полянский, санкции в отношении россии