https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783555783.html
В МИД заявили, что не намерены вступать в "санкционную войну" с Западом
В МИД заявили, что не намерены вступать в "санкционную войну" с Западом - РИА Новости, 14.04.2022
В МИД заявили, что не намерены вступать в "санкционную войну" с Западом
Россия, отвечая на антироссийские меры, не намерена вступать в "санкционную войну" с другими странами, заявил директор департамента экономического... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:13
2022-04-14T16:13
2022-04-14T16:23
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия, отвечая на антироссийские меры, не намерена вступать в "санкционную войну" с другими странами, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."От нас будут ответные меры. В некоторых сферах мы уже применили контрмеры, однако мы не намерены вступать в санкционную войну или санкционную истерию", - сказал Биричевский в эфире телеканала RT. По его словам, в Москве понимают, что подобные санкции - это "палка о двух концах", которая может ударить по тому, кто их вводит."Что касается влияния на российскую экономику, то эти шаги были достаточно предсказуемыми. У нас был опыт и время, чтобы подготовиться к ним. Как вы можете заметить, наша экономика быстро адаптировалась к предыдущим санкционным мерам, начавшимся в 2014 году", - добавил Биричевский.
https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий биричевский
16:13 14.04.2022 (обновлено: 16:23 14.04.2022)
В МИД заявили, что не намерены вступать в "санкционную войну" с Западом
МИД: Россия не намерена вступать в "санкционную войну" с Западом