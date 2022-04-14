https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783555783.html

В МИД заявили, что не намерены вступать в "санкционную войну" с Западом

В МИД заявили, что не намерены вступать в "санкционную войну" с Западом - РИА Новости, 14.04.2022

В МИД заявили, что не намерены вступать в "санкционную войну" с Западом

Россия, отвечая на антироссийские меры, не намерена вступать в "санкционную войну" с другими странами, заявил директор департамента экономического... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:13

2022-04-14T16:13

2022-04-14T16:23

санкции в отношении россии

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий биричевский

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия, отвечая на антироссийские меры, не намерена вступать в "санкционную войну" с другими странами, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."От нас будут ответные меры. В некоторых сферах мы уже применили контрмеры, однако мы не намерены вступать в санкционную войну или санкционную истерию", - сказал Биричевский в эфире телеканала RT. По его словам, в Москве понимают, что подобные санкции - это "палка о двух концах", которая может ударить по тому, кто их вводит."Что касается влияния на российскую экономику, то эти шаги были достаточно предсказуемыми. У нас был опыт и время, чтобы подготовиться к ним. Как вы можете заметить, наша экономика быстро адаптировалась к предыдущим санкционным мерам, начавшимся в 2014 году", - добавил Биричевский.

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий биричевский