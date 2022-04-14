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МИД осудил санкции против официальных лиц Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 14.04.2022
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МИД осудил санкции против официальных лиц Боснии и Герцеговины
МИД осудил санкции против официальных лиц Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 14.04.2022
МИД осудил санкции против официальных лиц Боснии и Герцеговины
Москва осуждает санкции против члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика и других официальных лиц страны, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:00
2022-04-14T15:02
мария захарова
босния и герцеговина
санкции
сша
великобритания
в мире
милорад додик
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Москва осуждает санкции против члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика и других официальных лиц страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Решительно осуждаем введенные 11 апреля Британией и США односторонние персональные ограничения в отношении члена президиума Боснии и Герцеговины М. Додика и целого ряда официальных лиц этого государства", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.По ее словам, подобная практика незаконных санкций менее всего способна обеспечить реализацию позитивной повестки, укрепить доверие, межнациональное согласие, мир и стабильность в Боснии и Герцеговине и регионе в целом."Очевидно, что, проводя такую злонамеренную и деструктивную линию, Запад стремится только к одному – переформатировать Балканы по собственным лекалам, в ущерб национальным интересам стран региона, под надуманными предлогами устранить всех инакомыслящих и несогласных с западной неоколониальной политикой", - добавила Захарова.Москва убеждена, что Балканы – это территория равноправного сотрудничества, а не противостояния, выяснения отношений и сведения счетов, и призывает всех внешних участников отказаться от эгоистических подходов, вернуться к конструктивному взаимодействию, отметила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777856496.html
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мария захарова, босния и герцеговина, санкции, сша, великобритания, в мире, милорад додик, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:00 14.04.2022 (обновлено: 15:02 14.04.2022)
 
МИД осудил санкции против официальных лиц Боснии и Герцеговины

МИД осудил санкции США и Британии против официальных лиц Боснии и Герцеговины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГород Сараево, Босния и Герцеговина
Город Сараево, Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Город Сараево, Босния и Герцеговина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Москва осуждает санкции против члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика и других официальных лиц страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Решительно осуждаем введенные 11 апреля Британией и США односторонние персональные ограничения в отношении члена президиума Боснии и Герцеговины М. Додика и целого ряда официальных лиц этого государства", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Акция в поддержку России в Боснии и Герцеговине
12 марта, 18:25
В Боснии и Герцеговине прошла акция в поддержку России
По ее словам, подобная практика незаконных санкций менее всего способна обеспечить реализацию позитивной повестки, укрепить доверие, межнациональное согласие, мир и стабильность в Боснии и Герцеговине и регионе в целом.
"Очевидно, что, проводя такую злонамеренную и деструктивную линию, Запад стремится только к одному – переформатировать Балканы по собственным лекалам, в ущерб национальным интересам стран региона, под надуманными предлогами устранить всех инакомыслящих и несогласных с западной неоколониальной политикой", - добавила Захарова.
Москва убеждена, что Балканы – это территория равноправного сотрудничества, а не противостояния, выяснения отношений и сведения счетов, и призывает всех внешних участников отказаться от эгоистических подходов, вернуться к конструктивному взаимодействию, отметила официальный представитель МИД РФ.
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 23:41
США рассматривают возможность расширения санкций против России
 
Мария ЗахароваБосния и ГерцеговинаСанкцииСШАВеликобританияВ миреМилорад ДодикМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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