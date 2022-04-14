https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783532784.html

МИД осудил санкции против официальных лиц Боснии и Герцеговины

МИД осудил санкции против официальных лиц Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 14.04.2022

МИД осудил санкции против официальных лиц Боснии и Герцеговины

Москва осуждает санкции против члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика и других официальных лиц страны, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:00

2022-04-14T15:00

2022-04-14T15:02

мария захарова

босния и герцеговина

санкции

сша

великобритания

в мире

милорад додик

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Москва осуждает санкции против члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика и других официальных лиц страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Решительно осуждаем введенные 11 апреля Британией и США односторонние персональные ограничения в отношении члена президиума Боснии и Герцеговины М. Додика и целого ряда официальных лиц этого государства", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.По ее словам, подобная практика незаконных санкций менее всего способна обеспечить реализацию позитивной повестки, укрепить доверие, межнациональное согласие, мир и стабильность в Боснии и Герцеговине и регионе в целом."Очевидно, что, проводя такую злонамеренную и деструктивную линию, Запад стремится только к одному – переформатировать Балканы по собственным лекалам, в ущерб национальным интересам стран региона, под надуманными предлогами устранить всех инакомыслящих и несогласных с западной неоколониальной политикой", - добавила Захарова.Москва убеждена, что Балканы – это территория равноправного сотрудничества, а не противостояния, выяснения отношений и сведения счетов, и призывает всех внешних участников отказаться от эгоистических подходов, вернуться к конструктивному взаимодействию, отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777856496.html

https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783429499.html

босния и герцеговина

сша

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мария захарова, босния и герцеговина, санкции, сша, великобритания, в мире, милорад додик, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)