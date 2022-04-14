https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783475779.html

Глава МИД Турции исключил введение санкций против России

Глава МИД Турции исключил введение санкций против России - РИА Новости, 14.04.2022

Глава МИД Турции исключил введение санкций против России

Подключение Турции к санкциям против России не реалистично, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:26

2022-04-14T11:26

2022-04-14T12:28

санкции в отношении россии

в мире

россия

турция

мевлют чавушоглу

мид турции

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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Подключение Турции к санкциям против России не реалистично, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Мы следим за санкциями ООН, соблюдаем их. Но в плане подключения к санкциям отдельных стран, думаю, сами страны понимают, что при посреднической позиции Турции это не реалистично", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.По его словам, западные партнеры часто спрашивают причину такой позиции Анкары. "Нас часто спрашивают, закроем ли небо? Понимаете, у Турции посредническая позиция, рассчитана на стабилизацию ситуации", - сказал глава турецкого МИД.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220402/peskov-1781484121.html

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, турция, мевлют чавушоглу, мид турции