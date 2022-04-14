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В ПАО "Камаз" прокомментировали введенные Австралией санкции - РИА Новости, 14.04.2022
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В ПАО "Камаз" прокомментировали введенные Австралией санкции
В ПАО "Камаз" прокомментировали введенные Австралией санкции - РИА Новости, 14.04.2022
В ПАО "Камаз" прокомментировали введенные Австралией санкции
Введенные Австралией санкции не повлияют на деятельность российского производителя грузовых автомобилей ПАО "Камаз", так как у него никогда не было... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:56
2022-04-14T09:56
сергей лавров
владимир путин
донбасс
украина
россия
мид австралии
санкции в отношении россии
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КАЗАНЬ, 14 апр – РИА Новости. Введенные Австралией санкции не повлияют на деятельность российского производителя грузовых автомобилей ПАО "Камаз", так как у него никогда не было взаимоотношений с этой страной, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.Ранее на сайте МИД Австралии был опубликован обновленный список подсанкционных физических и юридических лиц, согласно которому контрмеры ввели в отношении 14 компаний, в том числе "Камаза"."Никаких взаимоотношений с Австралией компания никогда не имела", - сказал Афанасьев, отвечая на вопрос агентства о том, повлияет ли как-то решение о санкциях на работу предприятия.Он добавил, что в настоящее время "Камаз" работает в обычном режиме.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775201760.html
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сергей лавров, владимир путин, донбасс, украина, россия, мид австралии, санкции в отношении россии
09:56 14.04.2022
 
В ПАО "Камаз" прокомментировали введенные Австралией санкции

В ПАО "Камаз" заявили, что австралийские санкции не повлияют на работу компании

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНовые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO
Новые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Новые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 апр – РИА Новости. Введенные Австралией санкции не повлияют на деятельность российского производителя грузовых автомобилей ПАО "Камаз", так как у него никогда не было взаимоотношений с этой страной, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.
Ранее на сайте МИД Австралии был опубликован обновленный список подсанкционных физических и юридических лиц, согласно которому контрмеры ввели в отношении 14 компаний, в том числе "Камаза".
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ЕС добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и ОСК
"Никаких взаимоотношений с Австралией компания никогда не имела", - сказал Афанасьев, отвечая на вопрос агентства о том, повлияет ли как-то решение о санкциях на работу предприятия.
Он добавил, что в настоящее время "Камаз" работает в обычном режиме.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на Сидней, Австралия
04:22
Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний
 
Сергей ЛавровВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссияМИД АвстралииСанкции в отношении России
 
 
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