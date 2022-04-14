https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783457714.html

В ПАО "Камаз" прокомментировали введенные Австралией санкции

В ПАО "Камаз" прокомментировали введенные Австралией санкции - РИА Новости, 14.04.2022

В ПАО "Камаз" прокомментировали введенные Австралией санкции

Введенные Австралией санкции не повлияют на деятельность российского производителя грузовых автомобилей ПАО "Камаз", так как у него никогда не было... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:56

2022-04-14T09:56

2022-04-14T09:56

сергей лавров

владимир путин

донбасс

украина

россия

мид австралии

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745084527_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3a4478ce9ed8edf9b5ba200ae5a4a9e3.jpg

КАЗАНЬ, 14 апр – РИА Новости. Введенные Австралией санкции не повлияют на деятельность российского производителя грузовых автомобилей ПАО "Камаз", так как у него никогда не было взаимоотношений с этой страной, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.Ранее на сайте МИД Австралии был опубликован обновленный список подсанкционных физических и юридических лиц, согласно которому контрмеры ввели в отношении 14 компаний, в том числе "Камаза"."Никаких взаимоотношений с Австралией компания никогда не имела", - сказал Афанасьев, отвечая на вопрос агентства о том, повлияет ли как-то решение о санкциях на работу предприятия.Он добавил, что в настоящее время "Камаз" работает в обычном режиме.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775201760.html

https://ria.ru/20220414/avstraliya-1783438718.html

донбасс

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, владимир путин, донбасс, украина, россия, мид австралии, санкции в отношении россии