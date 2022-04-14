https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783440299.html

WP: антироссийские санкции могут способствовать экономическому спаду в США

WP: антироссийские санкции могут способствовать экономическому спаду в США - РИА Новости, 14.04.2022

WP: антироссийские санкции могут способствовать экономическому спаду в США

Введенные США санкции против РФ могут послужить катализатором дальнейшей инфляции и экономического спада в самих Соединенных Штатах, пишет газета Washington... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T05:20

2022-04-14T05:20

2022-04-14T05:37

сша

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571424191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e5af0d09bd1939c7b23ae557eb1ea40.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Введенные США санкции против РФ могут послужить катализатором дальнейшей инфляции и экономического спада в самих Соединенных Штатах, пишет газета Washington Post.По мнению Washington Post, "миссия Байдена наказать Россию... вскоре может пойти вразрез с усилиями по установлению контроля над ценами, до того, как избиратели отправятся на выборы в ноябре".Во вторник министерство труда США заявило, что годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до 8,5%, что является максимумом с 1981 года. Потребительские цены в США по итогам марта выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220414/prognozy-1783434101.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, украина, в мире