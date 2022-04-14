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WP: антироссийские санкции могут способствовать экономическому спаду в США - РИА Новости, 14.04.2022
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WP: антироссийские санкции могут способствовать экономическому спаду в США
WP: антироссийские санкции могут способствовать экономическому спаду в США - РИА Новости, 14.04.2022
WP: антироссийские санкции могут способствовать экономическому спаду в США
Введенные США санкции против РФ могут послужить катализатором дальнейшей инфляции и экономического спада в самих Соединенных Штатах, пишет газета Washington... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T05:20
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Введенные США санкции против РФ могут послужить катализатором дальнейшей инфляции и экономического спада в самих Соединенных Штатах, пишет газета Washington Post.По мнению Washington Post, "миссия Байдена наказать Россию... вскоре может пойти вразрез с усилиями по установлению контроля над ценами, до того, как избиратели отправятся на выборы в ноябре".Во вторник министерство труда США заявило, что годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до 8,5%, что является максимумом с 1981 года. Потребительские цены в США по итогам марта выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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сша, россия, украина, в мире
05:20 14.04.2022 (обновлено: 05:37 14.04.2022)
 
WP: антироссийские санкции могут способствовать экономическому спаду в США

WP: антироссийские санкции могут способствовать инфляции и экономическому спаду в США

© AP Photo / Nati HarnikПрилавок с мясом в супермаркете в Омахе, штат Небраска
Прилавок с мясом в супермаркете в Омахе, штат Небраска - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Nati Harnik
Прилавок с мясом в супермаркете в Омахе, штат Небраска. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Введенные США санкции против РФ могут послужить катализатором дальнейшей инфляции и экономического спада в самих Соединенных Штатах, пишет газета Washington Post.
"Санкции - особенно по мере того, как они становятся все более жесткими - могут способствовать росту цен в различных областях, таких как энергоносители и продукты питания, в изготовлении которых используется пшеница", - пишет газета.
По мнению Washington Post, "миссия Байдена наказать Россию... вскоре может пойти вразрез с усилиями по установлению контроля над ценами, до того, как избиратели отправятся на выборы в ноябре".
Во вторник министерство труда США заявило, что годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до 8,5%, что является максимумом с 1981 года. Потребительские цены в США по итогам марта выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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