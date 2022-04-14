https://ria.ru/20220414/samolety-1783609226.html
За время спецоперации уничтожены более 130 украинских военных самолетов
За время спецоперации уничтожены более 130 украинских военных самолетов - РИА Новости, 14.04.2022
За время спецоперации уничтожены более 130 украинских военных самолетов
Уже более 130 самолетов украинской армии уничтожены в ходе проведения российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T20:22
2022-04-14T20:22
2022-04-14T20:22
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Уже более 130 самолетов украинской армии уничтожены в ходе проведения российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783606103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
За время спецоперации уничтожены более 130 украинских военных самолетов
Минобороны: за время спецоперации уничтожены более 130 украинских военных самолетов