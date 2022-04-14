Рейтинг@Mail.ru
За время спецоперации уничтожены более 130 украинских военных самолетов - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/samolety-1783609226.html
За время спецоперации уничтожены более 130 украинских военных самолетов
За время спецоперации уничтожены более 130 украинских военных самолетов - РИА Новости, 14.04.2022
За время спецоперации уничтожены более 130 украинских военных самолетов
Уже более 130 самолетов украинской армии уничтожены в ходе проведения российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T20:22
2022-04-14T20:22
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783404182_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_090fbba93d9746268ea4486c9062f7ae.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Уже более 130 самолетов украинской армии уничтожены в ходе проведения российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783606103.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783404182_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_61aa8a38f9fed0d0ea163f9ff6cc7563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:22 14.04.2022
 
За время спецоперации уничтожены более 130 украинских военных самолетов

Минобороны: за время спецоперации уничтожены более 130 украинских военных самолетов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ в бронеавтомобиле
Военнослужащий РФ в бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий РФ в бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Уже более 130 самолетов украинской армии уничтожены в ходе проведения российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
Минобороны РФ о пораженных объектах ВСУ
Вчера, 19:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны заявило о поражении восьми пунктов управления на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала