https://ria.ru/20220414/samolety-1783609226.html

За время спецоперации уничтожены более 130 украинских военных самолетов

За время спецоперации уничтожены более 130 украинских военных самолетов - РИА Новости, 14.04.2022

За время спецоперации уничтожены более 130 украинских военных самолетов

Уже более 130 самолетов украинской армии уничтожены в ходе проведения российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T20:22

2022-04-14T20:22

2022-04-14T20:22

обострение ситуации в днр и лнр

украина

вооруженные силы украины

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Уже более 130 самолетов украинской армии уничтожены в ходе проведения российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783606103.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)