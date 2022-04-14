Рейтинг@Mail.ru
Белорусские заводы повысили отпускные цены на сахар - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220414/sakhar-1783628276.html
Белорусские заводы повысили отпускные цены на сахар
Белорусские заводы повысили отпускные цены на сахар - РИА Новости, 14.04.2022
Белорусские заводы повысили отпускные цены на сахар
Белорусские производители увеличивают отпускные цены на белый сахар, чтобы не допустить его массового вывоза в Россию, где стоимость этого продукта в два раза... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T23:07
2022-04-14T23:12
экономика
белоруссия
россия
белгоспищепром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564235135_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_bd53016e9f9a9fb936032eea613f421f.jpg
МИНСК, 14 апр - РИА Новости. Белорусские производители увеличивают отпускные цены на белый сахар, чтобы не допустить его массового вывоза в Россию, где стоимость этого продукта в два раза выше, сообщается в четверг на сайте госконцерна "Белгоспищепром"."Производители сахара увеличат уровень отпускной цены сахара белого, который сохранялся с 2016 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что "нынешнее изменение отпускной цены – превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка". "На фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси", - поясняется в сообщении."Основная задача концерна – обеспечить продуктами питания в первую очередь внутренний рынок. Сегодня мы отмечаем значительный рост спроса на сахар: если в январе-марте 2021 года на душу населения продавалось 1-1,5 пачки сахара в месяц, то в марте этого года на одного человека с полок магазина уходило порядка уже трех килограмм сахара. И это мы берем в расчет не только взрослое население, но и детей самого раннего возраста", - приводятся в сообщении слова председателя концерна "Белгоспищепром" Олега Жидкова.Он подчеркнул, что один человек не может потреблять сахар в таких объемах. "Сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек (около 16,9 российского рубля по официальному курсу – ред.) за 1 килограмм", - продолжил глава концерна.Согласно сообщению, в Белоруссии работает четыре сахарных предприятия: Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод. Суммарное суточное производство сахара составляет около 4,8 тысячи тонн. "Эти ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в белом сахаре. Сахарные комбинаты поставляют продукцию в торговые сети и на промышленные предприятия в плановом режиме в соответствии с заявками и графиками отгрузки", - подчеркивается в сообщении. В розничной торговле белорусский сахар-песок стоит порядка 1,77 белорусского рубля за килограмм (около 49,86 российского рубля).Поскольку цены на сахар на потребительском рынке регулируются государством, министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщило, что согласована возможность формирования цен на белый кристаллический сахар юрлицами и предпринимателями, осуществляющими его реализацию, с превышением максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки, установленной решением правительства от 7 апреля. Но это не должно быть выше цены, рассчитанной, исходя из прейскурантной цены сахарного завода и установленных правительством надбавок. Данный порядок действует до 30 апреля 2022 года.Кроме того, министерство приняло постановление о том, что розничные цены, цены субъектов оптовой торговли на белый кристаллический сахар определяются путем применения торговых или оптовых надбавок к отпускным ценам производителей, а также к дооцененным ценам при проведении дооценки указанного товара, в размерах, не превышающих установленные госорганами.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине. В результате в Белоруссии вырос курс доллара по отношению к нацвалюте, что в свою очередь вызвало повышение розничных цен. Кроме того, на ряд групп товаров в стране повысился спрос. Однако уже в конце марта - начале апреля белорусский рубль начал укреплять свои позиции по отношению к иностранным валютам.
https://ria.ru/20220413/produkty-1783272873.html
https://ria.ru/20220412/prodovolstvie-1783176705.html
https://ria.ru/20220407/magaziny-1782279189.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564235135_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_2d507fa58a369f8ba36ffb718b5691c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, россия, белгоспищепром
23:07 14.04.2022 (обновлено: 23:12 14.04.2022)
 
Белорусские заводы повысили отпускные цены на сахар

Белорусские заводы повысили отпускные цены на сахар, чтобы не допустить его вывоз в Россию

© РИА Новости / Егор ЕремовСотрудница сахарнорафинадного завода в городе Слуцк в Белоруссии
Сотрудница сахарнорафинадного завода в городе Слуцк в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
Сотрудница сахарнорафинадного завода в городе Слуцк в Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 апр - РИА Новости. Белорусские производители увеличивают отпускные цены на белый сахар, чтобы не допустить его массового вывоза в Россию, где стоимость этого продукта в два раза выше, сообщается в четверг на сайте госконцерна "Белгоспищепром".
"Производители сахара увеличат уровень отпускной цены сахара белого, который сохранялся с 2016 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "нынешнее изменение отпускной цены – превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка". "На фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси", - поясняется в сообщении.
"Основная задача концерна – обеспечить продуктами питания в первую очередь внутренний рынок. Сегодня мы отмечаем значительный рост спроса на сахар: если в январе-марте 2021 года на душу населения продавалось 1-1,5 пачки сахара в месяц, то в марте этого года на одного человека с полок магазина уходило порядка уже трех килограмм сахара. И это мы берем в расчет не только взрослое население, но и детей самого раннего возраста", - приводятся в сообщении слова председателя концерна "Белгоспищепром" Олега Жидкова.
Покупатель в супермаркете Яблоко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 11:32
Белоусов заявил о восстановлении запасов продовольствия в России
Он подчеркнул, что один человек не может потреблять сахар в таких объемах. "Сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек (около 16,9 российского рубля по официальному курсу – ред.) за 1 килограмм", - продолжил глава концерна.
Согласно сообщению, в Белоруссии работает четыре сахарных предприятия: Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод. Суммарное суточное производство сахара составляет около 4,8 тысячи тонн. "Эти ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в белом сахаре. Сахарные комбинаты поставляют продукцию в торговые сети и на промышленные предприятия в плановом режиме в соответствии с заявками и графиками отгрузки", - подчеркивается в сообщении. В розничной торговле белорусский сахар-песок стоит порядка 1,77 белорусского рубля за килограмм (около 49,86 российского рубля).
Поскольку цены на сахар на потребительском рынке регулируются государством, министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщило, что согласована возможность формирования цен на белый кристаллический сахар юрлицами и предпринимателями, осуществляющими его реализацию, с превышением максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки, установленной решением правительства от 7 апреля. Но это не должно быть выше цены, рассчитанной, исходя из прейскурантной цены сахарного завода и установленных правительством надбавок. Данный порядок действует до 30 апреля 2022 года.
Сетевой супермаркет Евроопт в городе Рогачеве в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 18:04
Белоруссия ввела ограничения на вывоз продовольствия
Кроме того, министерство приняло постановление о том, что розничные цены, цены субъектов оптовой торговли на белый кристаллический сахар определяются путем применения торговых или оптовых надбавок к отпускным ценам производителей, а также к дооцененным ценам при проведении дооценки указанного товара, в размерах, не превышающих установленные госорганам
и.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине. В результате в Белоруссии вырос курс доллара по отношению к нацвалюте, что в свою очередь вызвало повышение розничных цен. Кроме того, на ряд групп товаров в стране повысился спрос. Однако уже в конце марта - начале апреля белорусский рубль начал укреплять свои позиции по отношению к иностранным валютам.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Покупательница в гипермаркете Лента в Реутове Московской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 13:12
Панику в магазинах удалось остановить, заявил Мишустин
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияБелгоспищепром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала