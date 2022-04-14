https://ria.ru/20220414/sakhar-1783628276.html

Белорусские заводы повысили отпускные цены на сахар

Белорусские заводы повысили отпускные цены на сахар - РИА Новости, 14.04.2022

Белорусские заводы повысили отпускные цены на сахар

Белорусские производители увеличивают отпускные цены на белый сахар, чтобы не допустить его массового вывоза в Россию, где стоимость этого продукта в два раза... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T23:07

2022-04-14T23:07

2022-04-14T23:12

экономика

белоруссия

россия

белгоспищепром

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МИНСК, 14 апр - РИА Новости. Белорусские производители увеличивают отпускные цены на белый сахар, чтобы не допустить его массового вывоза в Россию, где стоимость этого продукта в два раза выше, сообщается в четверг на сайте госконцерна "Белгоспищепром"."Производители сахара увеличат уровень отпускной цены сахара белого, который сохранялся с 2016 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что "нынешнее изменение отпускной цены – превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка". "На фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси", - поясняется в сообщении."Основная задача концерна – обеспечить продуктами питания в первую очередь внутренний рынок. Сегодня мы отмечаем значительный рост спроса на сахар: если в январе-марте 2021 года на душу населения продавалось 1-1,5 пачки сахара в месяц, то в марте этого года на одного человека с полок магазина уходило порядка уже трех килограмм сахара. И это мы берем в расчет не только взрослое население, но и детей самого раннего возраста", - приводятся в сообщении слова председателя концерна "Белгоспищепром" Олега Жидкова.Он подчеркнул, что один человек не может потреблять сахар в таких объемах. "Сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек (около 16,9 российского рубля по официальному курсу – ред.) за 1 килограмм", - продолжил глава концерна.Согласно сообщению, в Белоруссии работает четыре сахарных предприятия: Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод. Суммарное суточное производство сахара составляет около 4,8 тысячи тонн. "Эти ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в белом сахаре. Сахарные комбинаты поставляют продукцию в торговые сети и на промышленные предприятия в плановом режиме в соответствии с заявками и графиками отгрузки", - подчеркивается в сообщении. В розничной торговле белорусский сахар-песок стоит порядка 1,77 белорусского рубля за килограмм (около 49,86 российского рубля).Поскольку цены на сахар на потребительском рынке регулируются государством, министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщило, что согласована возможность формирования цен на белый кристаллический сахар юрлицами и предпринимателями, осуществляющими его реализацию, с превышением максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки, установленной решением правительства от 7 апреля. Но это не должно быть выше цены, рассчитанной, исходя из прейскурантной цены сахарного завода и установленных правительством надбавок. Данный порядок действует до 30 апреля 2022 года.Кроме того, министерство приняло постановление о том, что розничные цены, цены субъектов оптовой торговли на белый кристаллический сахар определяются путем применения торговых или оптовых надбавок к отпускным ценам производителей, а также к дооцененным ценам при проведении дооценки указанного товара, в размерах, не превышающих установленные госорганами.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине. В результате в Белоруссии вырос курс доллара по отношению к нацвалюте, что в свою очередь вызвало повышение розничных цен. Кроме того, на ряд групп товаров в стране повысился спрос. Однако уже в конце марта - начале апреля белорусский рубль начал укреплять свои позиции по отношению к иностранным валютам.

https://ria.ru/20220413/produkty-1783272873.html

https://ria.ru/20220412/prodovolstvie-1783176705.html

https://ria.ru/20220407/magaziny-1782279189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белоруссия, россия, белгоспищепром