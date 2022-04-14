17:28 14.04.2022 (обновлено: 18:41 14.04.2022)
Центробанк может внедрить цифровой рубль в ближайшие несколько лет
Зампред ЦБ Скоробогатова: цифровой рубль могут внедрить в ближайшие несколько лет
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ЦБ РФ рассчитывает выйти на внедрение цифрового рубля в течение ближайших нескольких лет в случае быстрого тестирования и законодательных изменений, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Мы параллельно уже готовим законодательные изменения и мы рассчитываем, что в этом году мы законодательные изменения, касаемые цифрового рубля, с вами рассмотрим и примем. Это даст нам возможность, с учетом того, что тестирование мы будем вести весь год, в следующем году уже четко понимать, какая дорожная карта по внедрению цифрового рубля может быть. Мы считаем, что если мы будем быстро двигаться с тестированием и законодательными изменениями, то мы можем выйти на внедрение уже в ближайшие годы", - сказала она, выступая в ходе заседания межкомитетской рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета ЦБ.
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"Мы не хотим менять сроки, мы не хотим удлинять какие-то этапы, потому что мы считаем, что цифровой рубль очень нужен экономике, гражданам и бизнесу. Мы идем по своему плану", - добавила Скоробогатова.
Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Принять участие в тестировании платформы выразили желание 12 банков. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.
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