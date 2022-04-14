https://ria.ru/20220414/rossiya-1783461675.html
Россия ни от кого не отгораживается, заявил Лавров
Россия ни от кого не отгораживается, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022
Россия ни от кого не отгораживается, заявил Лавров
Россия ни от кого не отгораживается и не вступает в самоизоляцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:24
2022-04-14T10:24
2022-04-14T10:49
в мире
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия ни от кого не отгораживается и не вступает в самоизоляцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хочу также сказать, что нынешний кризис открывает дополнительные возможности для развития, как и в любой другой сфере. Считаю принципиально важным, что при этом мы ни от кого не отгораживаемся, не впадаем в самоизоляцию. Мы последовательно выступаем за налаживание профессионального, конструктивного сотрудничества в цифровой сфере, прежде всего в области управления интернетом, обеспечения кибербезопасности", - сказал Лавров, выступая на конференции "Цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.
https://ria.ru/20220414/informatsiya-1783465059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия
10:24 14.04.2022 (обновлено: 10:49 14.04.2022)
Россия ни от кого не отгораживается, заявил Лавров
Лавров об отношениях с Западом: Россия ни от кого не отгораживается