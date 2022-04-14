https://ria.ru/20220414/rossiya-1783461675.html

Россия ни от кого не отгораживается, заявил Лавров

Россия ни от кого не отгораживается, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022

Россия ни от кого не отгораживается, заявил Лавров

Россия ни от кого не отгораживается и не вступает в самоизоляцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:24

2022-04-14T10:24

2022-04-14T10:49

в мире

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия ни от кого не отгораживается и не вступает в самоизоляцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хочу также сказать, что нынешний кризис открывает дополнительные возможности для развития, как и в любой другой сфере. Считаю принципиально важным, что при этом мы ни от кого не отгораживаемся, не впадаем в самоизоляцию. Мы последовательно выступаем за налаживание профессионального, конструктивного сотрудничества в цифровой сфере, прежде всего в области управления интернетом, обеспечения кибербезопасности", - сказал Лавров, выступая на конференции "Цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.

https://ria.ru/20220414/informatsiya-1783465059.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, россия