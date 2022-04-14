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Международные резервы России на 8 апреля составили 609,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.04.2022
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Международные резервы России на 8 апреля составили 609,4 миллиарда долларов
Международные резервы России на 8 апреля составили 609,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.04.2022
Международные резервы России на 8 апреля составили 609,4 миллиарда долларов
Международные резервы РФ с 1 по 8 апреля выросли на 0,5% и составили 609,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Центробанка. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:04
2022-04-14T16:08
экономика
международные резервы
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Международные резервы РФ с 1 по 8 апреля выросли на 0,5% и составили 609,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Центробанка."Международные резервы по состоянию на 8 апреля составили 609,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 млрд долларов США, или на 0,5%", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20220414/evro-1783461563.html
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экономика, международные резервы, россия, центральный банк рф (цб рф)
16:04 14.04.2022 (обновлено: 16:08 14.04.2022)
 
Международные резервы России на 8 апреля составили 609,4 миллиарда долларов

Международные резервы России на 8 апреля выросли на 0,5% до 609,4 миллиарда долларов

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Международные резервы РФ с 1 по 8 апреля выросли на 0,5% и составили 609,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Центробанка.
"Международные резервы по состоянию на 8 апреля составили 609,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 млрд долларов США, или на 0,5%", - говорится в сообщении регулятора.
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Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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Экономикамеждународные резервыРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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