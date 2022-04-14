https://ria.ru/20220414/rezervy-1783553410.html

Международные резервы России на 8 апреля составили 609,4 миллиарда долларов

Международные резервы России на 8 апреля составили 609,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.04.2022

Международные резервы России на 8 апреля составили 609,4 миллиарда долларов

Международные резервы РФ с 1 по 8 апреля выросли на 0,5% и составили 609,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Центробанка. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:04

2022-04-14T16:04

2022-04-14T16:08

экономика

международные резервы

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Международные резервы РФ с 1 по 8 апреля выросли на 0,5% и составили 609,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Центробанка."Международные резервы по состоянию на 8 апреля составили 609,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 млрд долларов США, или на 0,5%", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20220414/evro-1783461563.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, международные резервы, россия, центральный банк рф (цб рф)