https://ria.ru/20220414/respubliki-1783303535.html
Названы самые популярные в России регионы для этнотуризма
Названы самые популярные в России регионы для этнотуризма - РИА Новости, 14.04.2022
Названы самые популярные в России регионы для этнотуризма
Эксперты узнали, в каких этнических республиках нашей страны хотят побывать россияне, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T07:07
2022-04-14T07:07
2022-04-14T07:07
туризм
новости - туризм
алтайский край
республика татарстан (татарстан)
республика дагестан
кабардино-балкарская республика (кбр)
республика хакасия
республика тыва
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/93534/41/935344180_0:270:2592:1728_1920x0_80_0_0_bf8a6dfdd2d41ac0ac24c14b13110e68.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких этнических республиках нашей страны хотят побывать россияне, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Почти половина опрошенных (42 процента) планируют отправиться в путешествие по Алтайскому краю. "Туристы хотят увидеть, как живут в юртах потомки кочевых народов Сибири, чем они питаются, как одеваются. Также многие планируют поездку на майские праздники, чтобы сделать красивые фотографии цветущего маральника на склонах Алтайских гор", — поясняют в пресс-службе.На втором месте — путешествия в Дагестан. 14 процентов респондентов мечтают посмотреть на Сулакский каньон, Сарыкумский бархан, погулять по старинному городу Дербенту, а также познакомиться с традициями и бытом горцев."Бронзу" в рейтинге получил Татарстан. В Казань, Елабугу, Болгар и другие города республики хотели бы поехать 12 процентов туристов. Также в список вошли Кабардино-Балкария, Хакасия, Карачаево-Черкессия, Тыва, Саха и Чувашия.
https://ria.ru/20220408/otdykh-1782611216.html
алтайский край
республика татарстан (татарстан)
республика хакасия
республика тыва
республика саха (якутия)
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, алтайский край, республика татарстан (татарстан), республика дагестан, кабардино-балкарская республика (кбр), республика хакасия, республика тыва, республика саха (якутия), карачаево-черкесская республика (кчр), чувашская республика (чувашия), туризм, туристы
Названы самые популярные в России регионы для этнотуризма
Эксперты Tvil.ru узнали, какие регионы России наиболее привлекательны для этнотуризма
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких этнических республиках нашей страны хотят побывать россияне, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru.
Почти половина опрошенных (42 процента) планируют отправиться в путешествие по Алтайскому краю. "Туристы хотят увидеть, как живут в юртах потомки кочевых народов Сибири, чем они питаются, как одеваются. Также многие планируют поездку на майские праздники, чтобы сделать красивые фотографии цветущего маральника на склонах Алтайских гор", — поясняют в пресс-службе.
На втором месте — путешествия в Дагестан. 14 процентов респондентов мечтают посмотреть на Сулакский каньон, Сарыкумский бархан, погулять по старинному городу Дербенту, а также познакомиться с традициями и бытом горцев.
"Бронзу" в рейтинге получил Татарстан. В Казань, Елабугу, Болгар и другие города республики хотели бы поехать 12 процентов туристов.
Также в список вошли Кабардино-Балкария, Хакасия, Карачаево-Черкессия, Тыва, Саха и Чувашия.