https://ria.ru/20220414/respubliki-1783303535.html

Названы самые популярные в России регионы для этнотуризма

Названы самые популярные в России регионы для этнотуризма - РИА Новости, 14.04.2022

Названы самые популярные в России регионы для этнотуризма

Эксперты узнали, в каких этнических республиках нашей страны хотят побывать россияне, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T07:07

2022-04-14T07:07

2022-04-14T07:07

туризм

новости - туризм

алтайский край

республика татарстан (татарстан)

республика дагестан

кабардино-балкарская республика (кбр)

республика хакасия

республика тыва

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких этнических республиках нашей страны хотят побывать россияне, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Почти половина опрошенных (42 процента) планируют отправиться в путешествие по Алтайскому краю. "Туристы хотят увидеть, как живут в юртах потомки кочевых народов Сибири, чем они питаются, как одеваются. Также многие планируют поездку на майские праздники, чтобы сделать красивые фотографии цветущего маральника на склонах Алтайских гор", — поясняют в пресс-службе.На втором месте — путешествия в Дагестан. 14 процентов респондентов мечтают посмотреть на Сулакский каньон, Сарыкумский бархан, погулять по старинному городу Дербенту, а также познакомиться с традициями и бытом горцев."Бронзу" в рейтинге получил Татарстан. В Казань, Елабугу, Болгар и другие города республики хотели бы поехать 12 процентов туристов. Также в список вошли Кабардино-Балкария, Хакасия, Карачаево-Черкессия, Тыва, Саха и Чувашия.

https://ria.ru/20220408/otdykh-1782611216.html

алтайский край

республика татарстан (татарстан)

республика хакасия

республика тыва

республика саха (якутия)

чувашская республика (чувашия)

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, алтайский край, республика татарстан (татарстан), республика дагестан, кабардино-балкарская республика (кбр), республика хакасия, республика тыва, республика саха (якутия), карачаево-черкесская республика (кчр), чувашская республика (чувашия), туризм, туристы