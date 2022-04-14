https://ria.ru/20220414/repetitory-1783518611.html
Репетиторы планируют поднять цены на свои услуги, показало исследование
Репетиторы планируют поднять цены на свои услуги, показало исследование - РИА Новости, 14.04.2022
Репетиторы планируют поднять цены на свои услуги, показало исследование
Почти 60% школьных репетиторов планируют повысить стоимость своих услуг, следует из результатов исследования, проведённого образовательной компанией MAXIMUM... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:00
2022-04-14T14:00
2022-04-14T14:00
образование - общество
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти 60% школьных репетиторов планируют повысить стоимость своих услуг, следует из результатов исследования, проведённого образовательной компанией MAXIMUM Education среди двух тысяч учителей во всех регионах РФ."Пятьдесят восемь процентов школьных репетиторов планируют в ближайшее время повысить цены на свои услуги, 41% учителей не будут поднимать цены, 1% уже повысил стоимость за урок. Среди тех, кто планирует повышение цен, абсолютное большинство (86%) отметили, что стоимость занятия в ближайшее время вырастет на 10-20%, на треть поднимут цены 10% учителей, на 50 и более процентов увеличат стоимость занятия 3% педагогов", - следует из предоставленных РИА Новости компанией результатов исследования.Более половины педагогов (55%) считают, что занятия с репетитором - это наиболее эффективный способ дополнительной подготовки для школьников. При этом 82% отмечают, что на данный момент их ученикам необходима дополнительная помощь в подготовке, 18% придерживаются противоположного мнения.Исследование также показало, что каждый второй учитель в свете текущей экономической обстановки планирует в ближайшее время искать дополнительный источник дохода или увеличивать количество репетиторских часов.
https://na.ria.ru/20220125/repetitor-1769366387.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, россия
Репетиторы планируют поднять цены на свои услуги, показало исследование
MAXIMUM Education: почти 60 процентов репетиторов планируют поднять цены на свои услуги
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти 60% школьных репетиторов планируют повысить стоимость своих услуг, следует из результатов исследования, проведённого образовательной компанией MAXIMUM Education среди двух тысяч учителей во всех регионах РФ.
"Пятьдесят восемь процентов школьных репетиторов планируют в ближайшее время повысить цены на свои услуги, 41% учителей не будут поднимать цены, 1% уже повысил стоимость за урок. Среди тех, кто планирует повышение цен, абсолютное большинство (86%) отметили, что стоимость занятия в ближайшее время вырастет на 10-20%, на треть поднимут цены 10% учителей, на 50 и более процентов увеличат стоимость занятия 3% педагогов", - следует из предоставленных РИА Новости компанией результатов исследования.
Более половины педагогов (55%) считают, что занятия с репетитором - это наиболее эффективный способ дополнительной подготовки для школьников. При этом 82% отмечают, что на данный момент их ученикам необходима дополнительная помощь в подготовке, 18% придерживаются противоположного мнения.
Исследование также показало, что каждый второй учитель в свете текущей экономической обстановки планирует в ближайшее время искать дополнительный источник дохода или увеличивать количество репетиторских часов.