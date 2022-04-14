https://ria.ru/20220414/repetitory-1783518611.html

Репетиторы планируют поднять цены на свои услуги, показало исследование

Репетиторы планируют поднять цены на свои услуги, показало исследование - РИА Новости, 14.04.2022

Репетиторы планируют поднять цены на свои услуги, показало исследование

Почти 60% школьных репетиторов планируют повысить стоимость своих услуг, следует из результатов исследования, проведённого образовательной компанией MAXIMUM... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:00

2022-04-14T14:00

2022-04-14T14:00

образование - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/34/1560643434_0:43:1920:1123_1920x0_80_0_0_ddfe061c0d2f50bf75c52735d7a57859.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти 60% школьных репетиторов планируют повысить стоимость своих услуг, следует из результатов исследования, проведённого образовательной компанией MAXIMUM Education среди двух тысяч учителей во всех регионах РФ."Пятьдесят восемь процентов школьных репетиторов планируют в ближайшее время повысить цены на свои услуги, 41% учителей не будут поднимать цены, 1% уже повысил стоимость за урок. Среди тех, кто планирует повышение цен, абсолютное большинство (86%) отметили, что стоимость занятия в ближайшее время вырастет на 10-20%, на треть поднимут цены 10% учителей, на 50 и более процентов увеличат стоимость занятия 3% педагогов", - следует из предоставленных РИА Новости компанией результатов исследования.Более половины педагогов (55%) считают, что занятия с репетитором - это наиболее эффективный способ дополнительной подготовки для школьников. При этом 82% отмечают, что на данный момент их ученикам необходима дополнительная помощь в подготовке, 18% придерживаются противоположного мнения.Исследование также показало, что каждый второй учитель в свете текущей экономической обстановки планирует в ближайшее время искать дополнительный источник дохода или увеличивать количество репетиторских часов.

https://na.ria.ru/20220125/repetitor-1769366387.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия