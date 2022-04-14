https://ria.ru/20220414/reckitt-1783522016.html

Все подразделения Reckitt в России продолжают функционировать

Все подразделения Reckitt в России продолжают функционировать - РИА Новости, 14.04.2022

Все подразделения Reckitt в России продолжают функционировать

Все подразделения британской компании Reckitt Benckiser, владеющей брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, продолжают функционировать в России, следует из... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:22

2022-04-14T14:22

2022-04-14T14:22

экономика

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Все подразделения британской компании Reckitt Benckiser, владеющей брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, продолжают функционировать в России, следует из заявления компании."Все производственные и операционные подразделения компании Reckitt продолжают функционировать. Приоритетом компании остается исполнение своих обязательств перед сотрудниками, а также клиентами, поставщиками и потребителями. Мы также продолжим исполнять все соответствующие обязательства перед государством, действуя строго в рамках законодательных и нормативных требований", - говорится в заявлении.Уточняется, что компания намерена передать новому собственнику работающий бизнес и закрыть сделку до конца 2022 года. Кроме того, Reckitt обязуется работать в тесном контакте с российской командой, прорабатывая различные варианты для обеспечения упорядоченного процесса.В среду британская Reckitt объявила о том, что начала процесс передачи своего бизнеса в России. При этом подчеркивалось, что она будет выплачивать сотрудникам месячную зарплату до конца 2022 года, а также сделает все возможное, чтобы обеспечить их занятость при новой структуре. Ранее компания приостановила рекламные и спонсорские кампании, а также заморозила свои инвестиции в стране.

https://ria.ru/20220413/lekarstva-1782955003.html

https://ria.ru/20220413/reckitt-1783392920.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия