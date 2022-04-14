Рейтинг@Mail.ru
Все подразделения Reckitt в России продолжают функционировать - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220414/reckitt-1783522016.html
Все подразделения Reckitt в России продолжают функционировать
Все подразделения Reckitt в России продолжают функционировать - РИА Новости, 14.04.2022
Все подразделения Reckitt в России продолжают функционировать
Все подразделения британской компании Reckitt Benckiser, владеющей брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, продолжают функционировать в России, следует из... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:22
2022-04-14T14:22
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564288563_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_777379ff3785e912a576b8d984d1c16e.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Все подразделения британской компании Reckitt Benckiser, владеющей брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, продолжают функционировать в России, следует из заявления компании."Все производственные и операционные подразделения компании Reckitt продолжают функционировать. Приоритетом компании остается исполнение своих обязательств перед сотрудниками, а также клиентами, поставщиками и потребителями. Мы также продолжим исполнять все соответствующие обязательства перед государством, действуя строго в рамках законодательных и нормативных требований", - говорится в заявлении.Уточняется, что компания намерена передать новому собственнику работающий бизнес и закрыть сделку до конца 2022 года. Кроме того, Reckitt обязуется работать в тесном контакте с российской командой, прорабатывая различные варианты для обеспечения упорядоченного процесса.В среду британская Reckitt объявила о том, что начала процесс передачи своего бизнеса в России. При этом подчеркивалось, что она будет выплачивать сотрудникам месячную зарплату до конца 2022 года, а также сделает все возможное, чтобы обеспечить их занятость при новой структуре. Ранее компания приостановила рекламные и спонсорские кампании, а также заморозила свои инвестиции в стране.
https://ria.ru/20220413/lekarstva-1782955003.html
https://ria.ru/20220413/reckitt-1783392920.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564288563_6:0:1339:1000_1920x0_80_0_0_91a9938e34b99b68e10288c06ff49bdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
14:22 14.04.2022
 
Все подразделения Reckitt в России продолжают функционировать

В России продолжают функционировать все подразделения Reckitt, владельца бренда Nurofen

© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Все подразделения британской компании Reckitt Benckiser, владеющей брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, продолжают функционировать в России, следует из заявления компании.
"Все производственные и операционные подразделения компании Reckitt продолжают функционировать. Приоритетом компании остается исполнение своих обязательств перед сотрудниками, а также клиентами, поставщиками и потребителями. Мы также продолжим исполнять все соответствующие обязательства перед государством, действуя строго в рамках законодательных и нормативных требований", - говорится в заявлении.
Схема эксперимента. Микрокристаллы вводятся вверху слева. Реакция инициируется импульсами лазера слева в центре, попадающими в белки внутри кристаллов. Атомная структура белка исследуется с помощью рентгеновских импульсов, поступающих от лазера слева внизу.
Вчера, 08:00Наука
Пора извлекать пользу: в России ускорят разработку новых лекарств
Уточняется, что компания намерена передать новому собственнику работающий бизнес и закрыть сделку до конца 2022 года. Кроме того, Reckitt обязуется работать в тесном контакте с российской командой, прорабатывая различные варианты для обеспечения упорядоченного процесса.
В среду британская Reckitt объявила о том, что начала процесс передачи своего бизнеса в России. При этом подчеркивалось, что она будет выплачивать сотрудникам месячную зарплату до конца 2022 года, а также сделает все возможное, чтобы обеспечить их занятость при новой структуре. Ранее компания приостановила рекламные и спонсорские кампании, а также заморозила свои инвестиции в стране.
Таблетки Нурофен - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 18:46
Владелец брендов Nurofen и Durex передаст бизнес в России
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала