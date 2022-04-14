https://ria.ru/20220414/rebenok-1783528060.html
В Москве нашли мать выброшенного в мусор младенца
В Москве нашли мать выброшенного в мусор младенца - РИА Новости, 14.04.2022
В Москве нашли мать выброшенного в мусор младенца
Следователи нашли мать новорожденного ребенка, которого та выкинула в мусоропровод, сообщает столичный главк Следственного комитета. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:44
2022-04-14T14:44
2022-04-14T16:15
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следователи нашли мать новорожденного ребенка, которого та выкинула в мусоропровод, сообщает столичный главк Следственного комитета."Установлена мать ребенка, обнаруженного в камере мусоропровода на северо-востоке Москвы. Женщина 1979 года рождения будет госпитализирована", — говорится в сообщении.После того как женщине окажут медицинскую помощь, ей предстоит разговор со следствием.Ребенок сейчас тоже находится в больнице под наблюдением врачей, добавила старший помощник руководителя главка Юлия Иванова.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, выяснилось, что женщина ведет маргинальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. Ребенка она родила дома, кто отец — не знает. Есть ли у женщины другие дети, пока неизвестно.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
14:44 14.04.2022 (обновлено: 16:15 14.04.2022)
В Москве нашли мать выброшенного в мусор младенца
В Москве нашли мать найденного в мусоропроводе младенца
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Следователи нашли мать новорожденного ребенка, которого та выкинула в мусоропровод, сообщает
столичный главк Следственного комитета.
"Установлена мать ребенка, обнаруженного в камере мусоропровода на северо-востоке Москвы
. Женщина 1979 года рождения будет госпитализирована", — говорится в сообщении.
После того как женщине окажут медицинскую помощь, ей предстоит разговор со следствием.
Ребенок сейчас тоже находится в больнице под наблюдением врачей, добавила старший помощник руководителя главка Юлия Иванова.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, выяснилось, что женщина ведет маргинальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. Ребенка она родила дома, кто отец — не знает. Есть ли у женщины другие дети, пока неизвестно.