https://ria.ru/20220414/rebenok-1783528060.html

В Москве нашли мать выброшенного в мусор младенца

В Москве нашли мать выброшенного в мусор младенца - РИА Новости, 14.04.2022

В Москве нашли мать выброшенного в мусор младенца

Следователи нашли мать новорожденного ребенка, которого та выкинула в мусоропровод, сообщает столичный главк Следственного комитета. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:44

2022-04-14T14:44

2022-04-14T16:15

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следователи нашли мать новорожденного ребенка, которого та выкинула в мусоропровод, сообщает столичный главк Следственного комитета."Установлена мать ребенка, обнаруженного в камере мусоропровода на северо-востоке Москвы. Женщина 1979 года рождения будет госпитализирована", — говорится в сообщении.После того как женщине окажут медицинскую помощь, ей предстоит разговор со следствием.Ребенок сейчас тоже находится в больнице под наблюдением врачей, добавила старший помощник руководителя главка Юлия Иванова.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, выяснилось, что женщина ведет маргинальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. Ребенка она родила дома, кто отец — не знает. Есть ли у женщины другие дети, пока неизвестно.

https://ria.ru/20220411/kaluga-1783007777.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва