Рейтинг@Mail.ru
Байден не планирует разговор с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220414/razgovor-1783541407.html
Байден не планирует разговор с Путиным в ближайшее время
Байден не планирует разговор с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 14.04.2022
Байден не планирует разговор с Путиным в ближайшее время
Президент США Джо Байден в ближайшее время не планирует новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил советник американского лидера по... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:25
2022-04-14T15:39
джо байден
в мире
сша
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780604184_374:63:2735:1391_1920x0_80_0_0_dad3f9b921f6fc0dcf647ff589c6a67d.jpg
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ближайшее время не планирует новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."На ближайшее время у нас нет ничего на горизонте", - сказал Салливан, выступая в Экономическом клубе Вашингтона. Трансляцию мероприятия вело Reuters TV.Таким образом он ответил на вопрос о том, планируются ли в ближайшее время контакты между лидерами РФ и США по видеосвязи или каким-либо другим каналам.
https://ria.ru/20220414/zayavleniya-1783432051.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780604184_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d2c89467fdaa2e3b42a0420e23c79c24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, в мире, сша, россия, владимир путин
15:25 14.04.2022 (обновлено: 15:39 14.04.2022)
 
Байден не планирует разговор с Путиным в ближайшее время

Президент США Байден не планирует контактов с Путиным в ближайшее время

© REUTERS / Aleksandra SzmigielПрезидент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ближайшее время не планирует новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"На ближайшее время у нас нет ничего на горизонте", - сказал Салливан, выступая в Экономическом клубе Вашингтона. Трансляцию мероприятия вело Reuters TV.
Таким образом он ответил на вопрос о том, планируются ли в ближайшее время контакты между лидерами РФ и США по видеосвязи или каким-либо другим каналам.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
00:32
Псаки заявила, что слова Байдена по Украине являются его личным мнением
 
Джо БайденВ миреСШАРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала