https://ria.ru/20220414/razgovor-1783541407.html

Байден не планирует разговор с Путиным в ближайшее время

Байден не планирует разговор с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 14.04.2022

Байден не планирует разговор с Путиным в ближайшее время

Президент США Джо Байден в ближайшее время не планирует новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил советник американского лидера по... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:25

2022-04-14T15:25

2022-04-14T15:39

джо байден

в мире

сша

россия

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ближайшее время не планирует новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."На ближайшее время у нас нет ничего на горизонте", - сказал Салливан, выступая в Экономическом клубе Вашингтона. Трансляцию мероприятия вело Reuters TV.Таким образом он ответил на вопрос о том, планируются ли в ближайшее время контакты между лидерами РФ и США по видеосвязи или каким-либо другим каналам.

https://ria.ru/20220414/zayavleniya-1783432051.html

сша

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Влада Копылова

джо байден, в мире, сша, россия, владимир путин