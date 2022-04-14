https://ria.ru/20220414/razgovor-1783541407.html
Байден не планирует разговор с Путиным в ближайшее время
Байден не планирует разговор с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 14.04.2022
Байден не планирует разговор с Путиным в ближайшее время
Президент США Джо Байден в ближайшее время не планирует новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил советник американского лидера по... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:25
2022-04-14T15:25
2022-04-14T15:39
джо байден
в мире
сша
россия
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ближайшее время не планирует новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."На ближайшее время у нас нет ничего на горизонте", - сказал Салливан, выступая в Экономическом клубе Вашингтона. Трансляцию мероприятия вело Reuters TV.Таким образом он ответил на вопрос о том, планируются ли в ближайшее время контакты между лидерами РФ и США по видеосвязи или каким-либо другим каналам.
https://ria.ru/20220414/zayavleniya-1783432051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джо байден, в мире, сша, россия, владимир путин
15:25 14.04.2022 (обновлено: 15:39 14.04.2022)
Байден не планирует разговор с Путиным в ближайшее время
Президент США Байден не планирует контактов с Путиным в ближайшее время