https://ria.ru/20220414/raykin-1783509369.html

Райкин назвал ошибкой назначение ректором его театральной школы Полянкина

Райкин назвал ошибкой назначение ректором его театральной школы Полянкина - РИА Новости, 14.04.2022

Райкин назвал ошибкой назначение ректором его театральной школы Полянкина

Народный артист РФ Константин Райкин заявил, что назначение Анатолия Полянкина ректором Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:31

2022-04-14T13:31

2022-04-14T13:31

культура

константин райкин

новости культуры

театр

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Народный артист РФ Константин Райкин заявил, что назначение Анатолия Полянкина ректором Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) было ошибкой.Ранее Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя школы, поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным"."Ставить его (Полянкина – Прим. ред.) ректором было моей ошибкой. Тогда у нас были нормальные партнерские отношения, и я считал, что так и будет дальше. Я доверял ему области, в которых я не компетентен", — рассказал Райкин в эфире телеканала "Россия.Культура", добавив, что таким образом сделал Полянкина главнее самого себя.Он отметил, что они проработали вместе 23 года. По его мнению, Полянкин "выработал свой профессиональный ресурс", из-за этого ранее его попросили уйти с поста директора театра "Сатирикон".По словам Райкина, Полянкин не согласовал ни с кем устав школы, в котором он не дал ни художественному руководителю, ни педагогам "никаких прав" и утвердил его "каким-то образом самостоятельно". Кроме того, худрук отмечает, что Полянкин пытается "приобрести школу как некую недвижимость", хотя "не имеет на это права"."Студенты идут в школу к началу занятий, к 9.30, и не знают, пустят их или нет. Я приезжал немножко раньше, чтобы договориться с охранником, чтобы их и нас пускали, но он тоже меж двух огней", — добавил он.О том, как сейчас происходит образовательный процесс, рассказали педагоги Павел Руднев и Александр Коручеков, также участвовавшие в дискуссии. Руднев отметил, что студенты "очень взволнованы, потому их судьба не определена", официально занятия приостановлены, но педагоги все равно продолжают работу."На курсе у нас 13 человек. В аудитории их пускают практически вызывая полицию, потому что охранники по приказу Полянкина сначала не пускали ни педагогов, ни студентов. Потом пришло юридическое разрешение из департамента труда, что это нарушение, и педагогов он обязан пустить, и обеспечить инвентарем", — сказал Коручеков, отметив, что они не могут связаться с Полянкиным, поскольку он не отвечает на звонки и не приходит в школу.

https://ria.ru/20220412/raykin-1783140667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

константин райкин, новости культуры, театр