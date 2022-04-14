https://ria.ru/20220414/rakety-1783612257.html

Рогозин на Восточном обсудил с Путиным тему боевых ракетных комплексов

Рогозин на Восточном обсудил с Путиным тему боевых ракетных комплексов - РИА Новости, 14.04.2022

Рогозин на Восточном обсудил с Путиным тему боевых ракетных комплексов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что во время визита президента России Владимира Путина на космодром "Восточный" они обсудили работу госкорпорации... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T20:44

2022-04-14T20:44

2022-04-14T20:47

роскосмос

безопасность

космос - риа наука

дмитрий рогозин

восточный (космодром)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что во время визита президента России Владимира Путина на космодром "Восточный" они обсудили работу госкорпорации по созданию боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет, об этом он заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Разговор касался прежде всего тех работ, опытно-конструкторских работ, которые ведет сегодня "Роскосмос"… по созданию самых современных, не имеющих, как у нас говорят журналисты, аналогов в мире, это правда, боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет", - сказал он.Рогозин подчеркнул, что он не вправе раскрывать какие-либо детали разговора.

https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783102724.html

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роскосмос, безопасность, космос - риа наука, дмитрий рогозин, восточный (космодром)