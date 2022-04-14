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Рогозин на Восточном обсудил с Путиным тему боевых ракетных комплексов
Рогозин на Восточном обсудил с Путиным тему боевых ракетных комплексов - РИА Новости, 14.04.2022
Рогозин на Восточном обсудил с Путиным тему боевых ракетных комплексов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что во время визита президента России Владимира Путина на космодром "Восточный" они обсудили работу госкорпорации... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T20:44
2022-04-14T20:44
2022-04-14T20:47
роскосмос
безопасность
космос - риа наука
дмитрий рогозин
восточный (космодром)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что во время визита президента России Владимира Путина на космодром "Восточный" они обсудили работу госкорпорации по созданию боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет, об этом он заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Разговор касался прежде всего тех работ, опытно-конструкторских работ, которые ведет сегодня "Роскосмос"… по созданию самых современных, не имеющих, как у нас говорят журналисты, аналогов в мире, это правда, боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет", - сказал он.Рогозин подчеркнул, что он не вправе раскрывать какие-либо детали разговора.
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роскосмос, безопасность, космос - риа наука, дмитрий рогозин, восточный (космодром)
20:44 14.04.2022 (обновлено: 20:47 14.04.2022)
Рогозин на Восточном обсудил с Путиным тему боевых ракетных комплексов
Глава "Роскосмоса" Рогозин обсудил с Путиным создание боевых ракетных комплексов