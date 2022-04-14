https://ria.ru/20220414/putin-1783538964.html

Путин прокомментировал ситуацию с российскими поставщиками энергоносителей

Путин прокомментировал ситуацию с российскими поставщиками энергоносителей - РИА Новости, 14.04.2022

Путин прокомментировал ситуацию с российскими поставщиками энергоносителей

Попытки западных стран выдавить российских поставщиков энергоносителей неизбежно отразятся на всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:15

2022-04-14T15:15

2022-04-14T15:15

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Попытки западных стран выдавить российских поставщиков энергоносителей неизбежно отразятся на всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин."Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия такого шага могут стать весьма болезненными и в первую очередь для самих инициаторов такой политики", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.

https://ria.ru/20220414/energetika-1783530755.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкции в отношении россии