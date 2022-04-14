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Путин прокомментировал ситуацию с российскими поставщиками энергоносителей - РИА Новости, 14.04.2022
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Путин прокомментировал ситуацию с российскими поставщиками энергоносителей
Путин прокомментировал ситуацию с российскими поставщиками энергоносителей - РИА Новости, 14.04.2022
Путин прокомментировал ситуацию с российскими поставщиками энергоносителей
Попытки западных стран выдавить российских поставщиков энергоносителей неизбежно отразятся на всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:15
2022-04-14T15:15
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Попытки западных стран выдавить российских поставщиков энергоносителей неизбежно отразятся на всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин."Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия такого шага могут стать весьма болезненными и в первую очередь для самих инициаторов такой политики", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
https://ria.ru/20220414/energetika-1783530755.html
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экономика, санкции в отношении россии
15:15 14.04.2022
 
Путин прокомментировал ситуацию с российскими поставщиками энергоносителей

Президент Путин: попытки выдавить наших поставщиков энергоносителей отразятся на всем мире

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Попытки западных стран выдавить российских поставщиков энергоносителей неизбежно отразятся на всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин.
"Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия такого шага могут стать весьма болезненными и в первую очередь для самих инициаторов такой политики", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14:51
Путин: Запад пытается свалить свои просчеты в зеленой энергетике на Россию
 
ЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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