https://ria.ru/20220414/putin-1783538964.html
Путин прокомментировал ситуацию с российскими поставщиками энергоносителей
Путин прокомментировал ситуацию с российскими поставщиками энергоносителей - РИА Новости, 14.04.2022
Путин прокомментировал ситуацию с российскими поставщиками энергоносителей
Попытки западных стран выдавить российских поставщиков энергоносителей неизбежно отразятся на всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:15
2022-04-14T15:15
2022-04-14T15:15
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Попытки западных стран выдавить российских поставщиков энергоносителей неизбежно отразятся на всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин."Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия такого шага могут стать весьма болезненными и в первую очередь для самих инициаторов такой политики", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
https://ria.ru/20220414/energetika-1783530755.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии
Путин прокомментировал ситуацию с российскими поставщиками энергоносителей
Президент Путин: попытки выдавить наших поставщиков энергоносителей отразятся на всем мире