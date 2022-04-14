https://ria.ru/20220414/putin-1783532369.html

Путин призвал наметить реперные точки развития ТЭКа

Путин призвал наметить реперные точки развития ТЭКа - РИА Новости, 14.04.2022

Путин призвал наметить реперные точки развития ТЭКа

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наметить реперные точки развития российского ТЭКа, скорректировав ранее принятые решения. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:59

2022-04-14T14:59

2022-04-14T17:00

экономика

владимир путин

арктика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наметить реперные точки развития российского ТЭКа, скорректировав ранее принятые решения."Напомню, что мы уже обсуждали подробный план импортозамещения в рамках комиссии по развитию ТЭКа в конце 2015 года. Предлагаю посмотреть, с какой эффективностью сработали принятые решения, какие проблемы и проблемные участки пока остаются. Давайте весь этот комплекс вопросов рассмотрим и скорректируем нашу работу, наметим реперные точки, по которым будем двигаться в развитии нашего ТЭКа", - сказал он на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.Путин сообщил, что особого внимания требуют вопросы импортозамещения оборудования для добычи нефти и газа. Причем это важно как в контексте уже действующих месторождений, так и для освоения новых площадок, в том числе в Арктике.Кроме того, президент обратил внимание правительства на необходимость развития глубокой переработки нефти и газа."Мы уже серьезно продвинулись в этом направлении, реализованы масштабные проекты, введены в строй современные предприятия. Сейчас важно дополнительно поддержать проекты, которые находятся в инвестиционной фазе, чтобы запустить их в производство", - сказал он.

https://ria.ru/20220414/energonositeli-1783531957.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/putin-1783555341.html

арктика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, арктика