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Путин призвал наметить реперные точки развития ТЭКа - РИА Новости, 14.04.2022
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Путин призвал наметить реперные точки развития ТЭКа
Путин призвал наметить реперные точки развития ТЭКа - РИА Новости, 14.04.2022
Путин призвал наметить реперные точки развития ТЭКа
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наметить реперные точки развития российского ТЭКа, скорректировав ранее принятые решения. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:59
2022-04-14T17:00
экономика
владимир путин
арктика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наметить реперные точки развития российского ТЭКа, скорректировав ранее принятые решения."Напомню, что мы уже обсуждали подробный план импортозамещения в рамках комиссии по развитию ТЭКа в конце 2015 года. Предлагаю посмотреть, с какой эффективностью сработали принятые решения, какие проблемы и проблемные участки пока остаются. Давайте весь этот комплекс вопросов рассмотрим и скорректируем нашу работу, наметим реперные точки, по которым будем двигаться в развитии нашего ТЭКа", - сказал он на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.Путин сообщил, что особого внимания требуют вопросы импортозамещения оборудования для добычи нефти и газа. Причем это важно как в контексте уже действующих месторождений, так и для освоения новых площадок, в том числе в Арктике.Кроме того, президент обратил внимание правительства на необходимость развития глубокой переработки нефти и газа."Мы уже серьезно продвинулись в этом направлении, реализованы масштабные проекты, введены в строй современные предприятия. Сейчас важно дополнительно поддержать проекты, которые находятся в инвестиционной фазе, чтобы запустить их в производство", - сказал он.
https://ria.ru/20220414/energonositeli-1783531957.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220414/putin-1783555341.html
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экономика, владимир путин, арктика
14:59 14.04.2022 (обновлено: 17:00 14.04.2022)
 
Путин призвал наметить реперные точки развития ТЭКа

Президент Путин призвал наметить реперные точки развития ТЭКа

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наметить реперные точки развития российского ТЭКа, скорректировав ранее принятые решения.
"Напомню, что мы уже обсуждали подробный план импортозамещения в рамках комиссии по развитию ТЭКа в конце 2015 года. Предлагаю посмотреть, с какой эффективностью сработали принятые решения, какие проблемы и проблемные участки пока остаются. Давайте весь этот комплекс вопросов рассмотрим и скорректируем нашу работу, наметим реперные точки, по которым будем двигаться в развитии нашего ТЭКа", - сказал он на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14:57
Путин призвал переориентировать поставки энергоносителей на другие рынки
Путин сообщил, что особого внимания требуют вопросы импортозамещения оборудования для добычи нефти и газа. Причем это важно как в контексте уже действующих месторождений, так и для освоения новых площадок, в том числе в Арктике.
Кроме того, президент обратил внимание правительства на необходимость развития глубокой переработки нефти и газа.
"Мы уже серьезно продвинулись в этом направлении, реализованы масштабные проекты, введены в строй современные предприятия. Сейчас важно дополнительно поддержать проекты, которые находятся в инвестиционной фазе, чтобы запустить их в производство", - сказал он.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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Путин прокомментировал заявления Запада об отказе от энергоресурсов из РФ
 
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