https://ria.ru/20220414/putin-1783532369.html
Путин призвал наметить реперные точки развития ТЭКа
Путин призвал наметить реперные точки развития ТЭКа - РИА Новости, 14.04.2022
Путин призвал наметить реперные точки развития ТЭКа
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наметить реперные точки развития российского ТЭКа, скорректировав ранее принятые решения. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:59
2022-04-14T14:59
2022-04-14T17:00
экономика
владимир путин
арктика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наметить реперные точки развития российского ТЭКа, скорректировав ранее принятые решения."Напомню, что мы уже обсуждали подробный план импортозамещения в рамках комиссии по развитию ТЭКа в конце 2015 года. Предлагаю посмотреть, с какой эффективностью сработали принятые решения, какие проблемы и проблемные участки пока остаются. Давайте весь этот комплекс вопросов рассмотрим и скорректируем нашу работу, наметим реперные точки, по которым будем двигаться в развитии нашего ТЭКа", - сказал он на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.Путин сообщил, что особого внимания требуют вопросы импортозамещения оборудования для добычи нефти и газа. Причем это важно как в контексте уже действующих месторождений, так и для освоения новых площадок, в том числе в Арктике.Кроме того, президент обратил внимание правительства на необходимость развития глубокой переработки нефти и газа."Мы уже серьезно продвинулись в этом направлении, реализованы масштабные проекты, введены в строй современные предприятия. Сейчас важно дополнительно поддержать проекты, которые находятся в инвестиционной фазе, чтобы запустить их в производство", - сказал он.
https://ria.ru/20220414/energonositeli-1783531957.html
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арктика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, арктика
14:59 14.04.2022 (обновлено: 17:00 14.04.2022)
Путин призвал наметить реперные точки развития ТЭКа
Президент Путин призвал наметить реперные точки развития ТЭКа
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наметить реперные точки развития российского ТЭКа, скорректировав ранее принятые решения.
"Напомню, что мы уже обсуждали подробный план импортозамещения в рамках комиссии по развитию ТЭКа в конце 2015 года. Предлагаю посмотреть, с какой эффективностью сработали принятые решения, какие проблемы и проблемные участки пока остаются. Давайте весь этот комплекс вопросов рассмотрим и скорректируем нашу работу, наметим реперные точки, по которым будем двигаться в развитии нашего ТЭКа", - сказал он на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.
Путин сообщил, что особого внимания требуют вопросы импортозамещения оборудования для добычи нефти и газа. Причем это важно как в контексте уже действующих месторождений, так и для освоения новых площадок, в том числе в Арктике
.
Кроме того, президент обратил внимание правительства на необходимость развития глубокой переработки нефти и газа.
"Мы уже серьезно продвинулись в этом направлении, реализованы масштабные проекты, введены в строй современные предприятия. Сейчас важно дополнительно поддержать проекты, которые находятся в инвестиционной фазе, чтобы запустить их в производство", - сказал он.