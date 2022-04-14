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Путину доложили о пожаре на крейсере "Москва", заявил Песков - РИА Новости, 14.04.2022
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Путину доложили о пожаре на крейсере "Москва", заявил Песков
Путину доложили о пожаре на крейсере "Москва", заявил Песков - РИА Новости, 14.04.2022
Путину доложили о пожаре на крейсере "Москва", заявил Песков
Владимир Путин получил доклад по ситуации с крейсером "Москва", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:53
2022-04-14T14:14
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Путин получил доклад по ситуации с крейсером "Москва", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему по всем событиям", — отметил представитель Кремля.Он добавил, что не может ничего сообщить о реакции главы государства на новость о происшествии на крейсере.Вопрос журналистов о причинах пожара на военном корабле Песков переадресовал в Министерство обороны.Минувшей ночью оборонное ведомство сообщило, что на крейсере "Москва" начался пожар, в результате чего сдетонировал боезапас. Экипаж полностью эвакуировали. По последним данным Минобороны, корабль сохраняет плавучесть, основное ракетное вооружение не пострадало. Очаг возгорания удалось локализовать, открытого горения нет.Специалисты работают над буксировкой крейсера в порт.
https://ria.ru/20220414/moskva-1783437567.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков
12:53 14.04.2022 (обновлено: 14:14 14.04.2022)
 
Путину доложили о пожаре на крейсере "Москва", заявил Песков

Песков сообщил, что военные доложили Путину о ситуации с крейсером "Москва"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Путин получил доклад по ситуации с крейсером "Москва", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему по всем событиям", — отметил представитель Кремля.
Ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
03:42
На ракетном крейсере "Москва" из-за пожара взорвался боезапас
Он добавил, что не может ничего сообщить о реакции главы государства на новость о происшествии на крейсере.
Вопрос журналистов о причинах пожара на военном корабле Песков переадресовал в Министерство обороны.
Минувшей ночью оборонное ведомство сообщило, что на крейсере "Москва" начался пожар, в результате чего сдетонировал боезапас. Экипаж полностью эвакуировали. По последним данным Минобороны, корабль сохраняет плавучесть, основное ракетное вооружение не пострадало. Очаг возгорания удалось локализовать, открытого горения нет.
Специалисты работают над буксировкой крейсера в порт.
Гвардейский ракетный крейсер Москва в порту Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
12:59
Основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не пострадало
 
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