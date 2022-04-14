https://ria.ru/20220414/putin-1783497419.html

Путину доложили о пожаре на крейсере "Москва", заявил Песков

Путину доложили о пожаре на крейсере "Москва", заявил Песков - РИА Новости, 14.04.2022

Путину доложили о пожаре на крейсере "Москва", заявил Песков

Владимир Путин получил доклад по ситуации с крейсером "Москва", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:53

2022-04-14T12:53

2022-04-14T14:14

политика

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_0:70:3338:1948_1920x0_80_0_0_832fff8beec79c0096dc8b62dbfb8a3b.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Путин получил доклад по ситуации с крейсером "Москва", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему по всем событиям", — отметил представитель Кремля.Он добавил, что не может ничего сообщить о реакции главы государства на новость о происшествии на крейсере.Вопрос журналистов о причинах пожара на военном корабле Песков переадресовал в Министерство обороны.Минувшей ночью оборонное ведомство сообщило, что на крейсере "Москва" начался пожар, в результате чего сдетонировал боезапас. Экипаж полностью эвакуировали. По последним данным Минобороны, корабль сохраняет плавучесть, основное ракетное вооружение не пострадало. Очаг возгорания удалось локализовать, открытого горения нет.Специалисты работают над буксировкой крейсера в порт.

https://ria.ru/20220414/moskva-1783437567.html

https://ria.ru/20220414/kreyser-1783498888.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, дмитрий песков