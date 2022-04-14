https://ria.ru/20220414/prognozy-1783434101.html

Антироссийские санкции обернулись для Британии "мрачными прогнозами"

Антироссийские санкции обернулись для Британии "мрачными прогнозами" - РИА Новости, 14.04.2022

Антироссийские санкции обернулись для Британии "мрачными прогнозами"

"Мрачные прогнозы" свидетельствуют о грядущем увеличении стоимости энергоносителей в Великобритании этой осенью, что усугубит финансовое напряжение среди... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T01:31

2022-04-14T01:31

2022-04-14T01:31

в мире

великобритания

сша

европа

азия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. "Мрачные прогнозы" свидетельствуют о грядущем увеличении стоимости энергоносителей в Великобритании этой осенью, что усугубит финансовое напряжение среди населения, пишет издание iNews.co.uk.Как отмечает издание, кризис с повышением стоимости жизни в Великобритании в немалой степени был вызван резким ростом цен на энергоносители. Так, последнее изменение ценового порога на газ и электричество в апреле увеличило его на 54%."Последние прогнозы выглядят мрачно, поскольку предполагают, что при следующем обновлении в октябре предельные цены на энергоносители вырастут еще больше", - говорится в статье. Так, по оценкам инвестиционной компании Cornwall Insight, этой зимой ценовой порог увеличится еще на 629 фунтов стерлингов, достигнув в среднем 2600 фунтов стерлингов (около 270 тысяч рублей) в год для клиентов со стандартными тарифами.Как напоминает iNews, рост цен на газ был связан с возросшим спросом в Азии и холодной зимой в Европе, из-за чего запасы газа иссякли. На цены также оказали влияние отмена "ковидных" ограничений и непогода, повлиявшая на возобновляемые источники энергии.При этом антироссийские санкции только усугубили данную проблему, так как значительная часть поставок газа в Европу поступает из России, указывает издание. По оценке британского энергорегулятора Ofgem, апрельское повышение ценового порога на энергоносители затронет 22 миллиона потребителей, что окажется "чрезвычайно тревожным для многих людей, особенно для тех, кто с трудом сводит концы с концами"."Повышение предельных цен только усугубляет финансовое напряжение, вызванное стремительным ростом инфляции, увеличивающей стоимость предметов первой необходимости, таких как продукты питания и одежда", - резюмирует iNews.Ofgemс 1 апреля повысил ценовой порог на газ и электричество для потребителей с 1277 до 1971 фунтов стерлингов в год из-за резкого роста мировых цен на природный газ. Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель – сентябрь) и на зимний (октябрь – март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.В Великобритании повышение тарифов привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента. По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783234496.html

https://ria.ru/20220413/eda-1783240491.html

https://ria.ru/20220413/putin-1783294787.html

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в мире, великобритания, сша, европа, азия, санкции в отношении россии