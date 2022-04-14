https://ria.ru/20220414/pribory-1783475184.html

Российские лунные станции получат новые приборы взамен европейским

Российские лунные станции получат новые приборы взамен европейским - РИА Новости, 14.04.2022

Российские лунные станции получат новые приборы взамен европейским

Россия поставит на свои лунные станции приборы, которым ранее не нашлось места из-за сотрудничества с Европейским космическим агентством, заявил гендиректор... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:24

2022-04-14T11:24

2022-04-14T11:24

наука

роскосмос

космос - риа наука

дмитрий рогозин

россия

европейское космическое агентство

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Россия поставит на свои лунные станции приборы, которым ранее не нашлось места из-за сотрудничества с Европейским космическим агентством, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что на фоне российской спецоперации на Украине приостанавливает сотрудничество с РФ по лунным миссиям. Рогозин ответил, что снимет европейские приборы с отечественных аппаратов, поскольку "европейская баба с возу – русской кобыле легче"."Вместо этих приборов мы поставим наши приборы, которым места не нашлось, потому что мы дружили с европейскими коллегами", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Он уточнил, что европейские приборы с российских станций специалисты уже "поснимали", после того, как ЕКА начало "опять нас шантажировать".В "Роскосмосе" отметили ранее, что приостановка Европейским космическим агентством сотрудничества с РФ по лунным программам не скажется на сроках запуска аппаратов и на выполнении их научной программы. Речь шла о тестовой версии навигационной камеры для аппарата "Луна-25", запуск которого ожидается 22 августа, а также о штатном варианте этой же камеры и грунтозаборного устройства для посадочной станции "Луна-22".

https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783204080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роскосмос, космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, европейское космическое агентство