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Российские лунные станции получат новые приборы взамен европейским - РИА Новости, 14.04.2022
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Наука
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Российские лунные станции получат новые приборы взамен европейским
Российские лунные станции получат новые приборы взамен европейским - РИА Новости, 14.04.2022
Российские лунные станции получат новые приборы взамен европейским
Россия поставит на свои лунные станции приборы, которым ранее не нашлось места из-за сотрудничества с Европейским космическим агентством, заявил гендиректор... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:24
2022-04-14T11:24
наука
роскосмос
космос - риа наука
дмитрий рогозин
россия
европейское космическое агентство
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Россия поставит на свои лунные станции приборы, которым ранее не нашлось места из-за сотрудничества с Европейским космическим агентством, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что на фоне российской спецоперации на Украине приостанавливает сотрудничество с РФ по лунным миссиям. Рогозин ответил, что снимет европейские приборы с отечественных аппаратов, поскольку "европейская баба с возу – русской кобыле легче"."Вместо этих приборов мы поставим наши приборы, которым места не нашлось, потому что мы дружили с европейскими коллегами", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Он уточнил, что европейские приборы с российских станций специалисты уже "поснимали", после того, как ЕКА начало "опять нас шантажировать".В "Роскосмосе" отметили ранее, что приостановка Европейским космическим агентством сотрудничества с РФ по лунным программам не скажется на сроках запуска аппаратов и на выполнении их научной программы. Речь шла о тестовой версии навигационной камеры для аппарата "Луна-25", запуск которого ожидается 22 августа, а также о штатном варианте этой же камеры и грунтозаборного устройства для посадочной станции "Луна-22".
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роскосмос, космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, европейское космическое агентство
11:24 14.04.2022
 
Российские лунные станции получат новые приборы взамен европейским

Глава "Роскосмоса" Рогозин: российские лунные станции получат приборы взамен европейских

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Луна из иллюминатора Международной космической станции . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Россия поставит на свои лунные станции приборы, которым ранее не нашлось места из-за сотрудничества с Европейским космическим агентством, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что на фоне российской спецоперации на Украине приостанавливает сотрудничество с РФ по лунным миссиям. Рогозин ответил, что снимет европейские приборы с отечественных аппаратов, поскольку "европейская баба с возу – русской кобыле легче".
"Вместо этих приборов мы поставим наши приборы, которым места не нашлось, потому что мы дружили с европейскими коллегами", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Он уточнил, что европейские приборы с российских станций специалисты уже "поснимали", после того, как ЕКА начало "опять нас шантажировать".
В "Роскосмосе" отметили ранее, что приостановка Европейским космическим агентством сотрудничества с РФ по лунным программам не скажется на сроках запуска аппаратов и на выполнении их научной программы. Речь шла о тестовой версии навигационной камеры для аппарата "Луна-25", запуск которого ожидается 22 августа, а также о штатном варианте этой же камеры и грунтозаборного устройства для посадочной станции "Луна-22".
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НаукаРоскосмосКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоссияЕвропейское космическое агентство
 
 
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