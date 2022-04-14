Российские лунные станции получат новые приборы взамен европейским
Глава "Роскосмоса" Рогозин: российские лунные станции получат приборы взамен европейских
Луна из иллюминатора Международной космической станции . Архивное фото
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Россия поставит на свои лунные станции приборы, которым ранее не нашлось места из-за сотрудничества с Европейским космическим агентством, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что на фоне российской спецоперации на Украине приостанавливает сотрудничество с РФ по лунным миссиям. Рогозин ответил, что снимет европейские приборы с отечественных аппаратов, поскольку "европейская баба с возу – русской кобыле легче".
"Вместо этих приборов мы поставим наши приборы, которым места не нашлось, потому что мы дружили с европейскими коллегами", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Он уточнил, что европейские приборы с российских станций специалисты уже "поснимали", после того, как ЕКА начало "опять нас шантажировать".
В "Роскосмосе" отметили ранее, что приостановка Европейским космическим агентством сотрудничества с РФ по лунным программам не скажется на сроках запуска аппаратов и на выполнении их научной программы. Речь шла о тестовой версии навигационной камеры для аппарата "Луна-25", запуск которого ожидается 22 августа, а также о штатном варианте этой же камеры и грунтозаборного устройства для посадочной станции "Луна-22".