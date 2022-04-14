https://ria.ru/20220414/prestupleniya-1783488719.html

Франция начала расследования возможных военных преступлений на Украине

Франция начала расследования возможных военных преступлений на Украине - РИА Новости, 14.04.2022

Франция начала расследования возможных военных преступлений на Украине

Антитеррористическая прокуратура Франции начала четыре расследования по фактам возможных военных преступлений в отношении французских граждан на Украине,... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:13

2022-04-14T12:13

2022-04-14T12:13

обострение ситуации в днр и лнр

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франция

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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Антитеррористическая прокуратура Франции начала четыре расследования по фактам возможных военных преступлений в отношении французских граждан на Украине, сообщил генерал Жан-Филипп Рейлан, командующий центральным управлением по борьбе с преступлениями против человечности."Четыре расследования были открыты Национальной антитеррористической прокуратурой и управлением по борьбе с преступлениями против человечности. Мы уже собрали необходимую информацию, чтобы продвинуться в этих делах", - сказал генерал в эфире телеканала BFM TV.11 апреля на Украину прибыла техническая группа МВД Франции для помощи украинским экспертам. В состав группы вошли два судебно-медицинских эксперта и около 15 жандармов.Как отметил Рейлан, прибывшие на Украину жандармы не имеют отношения к расследованиям антитеррористической прокуратуры Франции, они помогают украинским властям проводить криминалистические экспертизы и расследования на месте. В том числе, они занимаются опознанием тел и установлением причин смерти погибших в Буче, фото и видео из которой РФ назвала провокацией. По заявлению РФ, российские военные неоднократно предоставляли доказательства по произошедшему в Буче, методично и аргументированно объяснили, что это подтасовка.

https://ria.ru/20220411/zhandarmy-1782979795.html

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украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, украина