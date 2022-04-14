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Франция начала расследования возможных военных преступлений на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/prestupleniya-1783488719.html
Франция начала расследования возможных военных преступлений на Украине
Франция начала расследования возможных военных преступлений на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Франция начала расследования возможных военных преступлений на Украине
Антитеррористическая прокуратура Франции начала четыре расследования по фактам возможных военных преступлений в отношении французских граждан на Украине,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:13
2022-04-14T12:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
франция
украина
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Антитеррористическая прокуратура Франции начала четыре расследования по фактам возможных военных преступлений в отношении французских граждан на Украине, сообщил генерал Жан-Филипп Рейлан, командующий центральным управлением по борьбе с преступлениями против человечности."Четыре расследования были открыты Национальной антитеррористической прокуратурой и управлением по борьбе с преступлениями против человечности. Мы уже собрали необходимую информацию, чтобы продвинуться в этих делах", - сказал генерал в эфире телеканала BFM TV.11 апреля на Украину прибыла техническая группа МВД Франции для помощи украинским экспертам. В состав группы вошли два судебно-медицинских эксперта и около 15 жандармов.Как отметил Рейлан, прибывшие на Украину жандармы не имеют отношения к расследованиям антитеррористической прокуратуры Франции, они помогают украинским властям проводить криминалистические экспертизы и расследования на месте. В том числе, они занимаются опознанием тел и установлением причин смерти погибших в Буче, фото и видео из которой РФ назвала провокацией. По заявлению РФ, российские военные неоднократно предоставляли доказательства по произошедшему в Буче, методично и аргументированно объяснили, что это подтасовка.
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в мире, франция, украина
12:13 14.04.2022
 
Франция начала расследования возможных военных преступлений на Украине

Во Франции начали четыре расследования по возможным военным преступлениям на Украине

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСкульптура "Гения свободы" в Париже
Скульптура Гения свободы в Париже - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Скульптура "Гения свободы" в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Антитеррористическая прокуратура Франции начала четыре расследования по фактам возможных военных преступлений в отношении французских граждан на Украине, сообщил генерал Жан-Филипп Рейлан, командующий центральным управлением по борьбе с преступлениями против человечности.
"Четыре расследования были открыты Национальной антитеррористической прокуратурой и управлением по борьбе с преступлениями против человечности. Мы уже собрали необходимую информацию, чтобы продвинуться в этих делах", - сказал генерал в эфире телеканала BFM TV.
11 апреля на Украину прибыла техническая группа МВД Франции для помощи украинским экспертам. В состав группы вошли два судебно-медицинских эксперта и около 15 жандармов.
Как отметил Рейлан, прибывшие на Украину жандармы не имеют отношения к расследованиям антитеррористической прокуратуры Франции, они помогают украинским властям проводить криминалистические экспертизы и расследования на месте. В том числе, они занимаются опознанием тел и установлением причин смерти погибших в Буче, фото и видео из которой РФ назвала провокацией. По заявлению РФ, российские военные неоднократно предоставляли доказательства по произошедшему в Буче, методично и аргументированно объяснили, что это подтасовка.
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