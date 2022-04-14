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Подсчитаны потери Германии в случае отказа от российского газа - РИА Новости, 14.04.2022
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Подсчитаны потери Германии в случае отказа от российского газа
Подсчитаны потери Германии в случае отказа от российского газа - РИА Новости, 14.04.2022
Подсчитаны потери Германии в случае отказа от российского газа
Экономика Германии понесет потери в сотни миллиардов евро при отказе от российского газа, предупреждает агентство Bloomberg. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T00:48
2022-04-14T00:48
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
германия
природный газ
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Экономика Германии понесет потери в сотни миллиардов евро при отказе от российского газа, предупреждает агентство Bloomberg.В ближайшие два года, при условии немедленного прекращения поставок энергоносителей из России, ФРГ и ее промышленности угрожает "резкая рецессия". В частности, согласно прогнозам, произойдет падение производства на 220 миллиардов евро, говорится в статье."Взрывная волна от украинского конфликта ударит по экономической активности как со стороны предложения, так и со стороны спроса, — заявил вице-президент Кильского института мировой экономики Штефан Котц. — Повышение цен на ключевые энергоресурсы с началом российской операции усугубило повышающее давление на цены".Ранее стало известно, что экономический рост в ФРГ в 2022 году составит только 2,7%, еще осенью прогноз предусматривал 4,8%, инфляция составит 6,1%. Согласно прогнозам экспертов, рост ВВП в 2022 году может сократиться до 1,9% в этом году, в 2023 году – упасть еще на 2,2%, при этом самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года - с минусом почти в 5%.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, германия, природный газ, в мире
00:48 14.04.2022
 
Подсчитаны потери Германии в случае отказа от российского газа

Bloomberg: экономика Германии потеряет 220 миллиардов евро при отказе от газа из России

© REUTERS / Fabian BimmerГазохранилище в Германии
Газохранилище в Германии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газохранилище в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Экономика Германии понесет потери в сотни миллиардов евро при отказе от российского газа, предупреждает агентство Bloomberg.
В ближайшие два года, при условии немедленного прекращения поставок энергоносителей из России, ФРГ и ее промышленности угрожает "резкая рецессия". В частности, согласно прогнозам, произойдет падение производства на 220 миллиардов евро, говорится в статье.
"Взрывная волна от украинского конфликта ударит по экономической активности как со стороны предложения, так и со стороны спроса, — заявил вице-президент Кильского института мировой экономики Штефан Котц. — Повышение цен на ключевые энергоресурсы с началом российской операции усугубило повышающее давление на цены".
Ранее стало известно, что экономический рост в ФРГ в 2022 году составит только 2,7%, еще осенью прогноз предусматривал 4,8%, инфляция составит 6,1%. Согласно прогнозам экспертов, рост ВВП в 2022 году может сократиться до 1,9% в этом году, в 2023 году – упасть еще на 2,2%, при этом самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года - с минусом почти в 5%.
Газохранилище Astora в Редне, Германия - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 13:06
Германии хватит газа до осени в случае прекращения поставок из России
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииГерманияПриродный газВ мире
 
 
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