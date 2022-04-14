Брянский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле поселка
Брянский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле поселка Климово
© РИА Новости / Юлия Заболотько / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Женщина 70 лет лишилась ноги после обстрела поселка Климово в Брянской области, у ребенка почти двух лет сквозное ранение головы, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
По данным Богомаза, пострадавших - семь человек. Из них двое тяжелых.
"Женщина 70 лет, у нее оторвало ногу. Уже проведена операция. И ребенок - 1 год 9 месяцев - у которого сквозное ранение в правый висок, в правый висок вошел осколок, в левом застрял. Мы проводим сейчас все меры… вызвали бригаду из Москвы… будут делать операцию совместно", - рассказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".
Мама ребенка, женщина на 31-ой неделе беременности, получила осколочное ранение между ребер, сообщил Богомаз. "Вначале думали, что она контузию получила... Ее доставили в перинатальный центр, удалят сейчас этот осколок, и будут решать, чтобы сохранить жизнь ребенка", - сообщил он.
Еще несколько человек получили осколочные ранения, находясь на улице, и двое находились дома, отметил Богомаз. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Ранее в четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечалось, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.