Рейтинг@Mail.ru
Брянский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле поселка - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/postradavshie-1783622065.html
Брянский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле поселка
Брянский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле поселка - РИА Новости, 14.04.2022
Брянский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле поселка
Женщина 70 лет лишилась ноги после обстрела поселка Климово в Брянской области, у ребенка почти двух лет сквозное ранение головы, рассказал губернатор региона... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T22:18
2022-04-14T22:18
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
александр богомаз
россия
брянская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783582821_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_c8ab2bab225e728ae43a6d668a1c5bf1.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Женщина 70 лет лишилась ноги после обстрела поселка Климово в Брянской области, у ребенка почти двух лет сквозное ранение головы, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.По данным Богомаза, пострадавших - семь человек. Из них двое тяжелых."Женщина 70 лет, у нее оторвало ногу. Уже проведена операция. И ребенок - 1 год 9 месяцев - у которого сквозное ранение в правый висок, в правый висок вошел осколок, в левом застрял. Мы проводим сейчас все меры… вызвали бригаду из Москвы… будут делать операцию совместно", - рассказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".Мама ребенка, женщина на 31-ой неделе беременности, получила осколочное ранение между ребер, сообщил Богомаз. "Вначале думали, что она контузию получила... Ее доставили в перинатальный центр, удалят сейчас этот осколок, и будут решать, чтобы сохранить жизнь ребенка", - сообщил он.Еще несколько человек получили осколочные ранения, находясь на улице, и двое находились дома, отметил Богомаз. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.Ранее в четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечалось, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783621796.html
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783582824.html
россия
брянская область
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783582821_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_b896429568c41a585120801ea5f69344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр богомаз, россия, брянская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины
22:18 14.04.2022
 
Брянский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле поселка

Брянский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле поселка Климово

© РИА Новости / Юлия Заболотько / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Юлия Заболотько
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Женщина 70 лет лишилась ноги после обстрела поселка Климово в Брянской области, у ребенка почти двух лет сквозное ранение головы, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
По данным Богомаза, пострадавших - семь человек. Из них двое тяжелых.
"Женщина 70 лет, у нее оторвало ногу. Уже проведена операция. И ребенок - 1 год 9 месяцев - у которого сквозное ранение в правый висок, в правый висок вошел осколок, в левом застрял. Мы проводим сейчас все меры… вызвали бригаду из Москвы… будут делать операцию совместно", - рассказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".
Мама ребенка, женщина на 31-ой неделе беременности, получила осколочное ранение между ребер, сообщил Богомаз. "Вначале думали, что она контузию получила... Ее доставили в перинатальный центр, удалят сейчас этот осколок, и будут решать, чтобы сохранить жизнь ребенка", - сообщил он.
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 22:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Климовском районе Брянской области после обстрела ввели режим ЧС
Еще несколько человек получили осколочные ранения, находясь на улице, и двое находились дома, отметил Богомаз. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Ранее в четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечалось, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 17:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сенатор назвал помощь Запада Киеву соучастием в военных преступлениях
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияАлександр БогомазРоссияБрянская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала