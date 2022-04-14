https://ria.ru/20220414/postradavshie-1783622065.html

Брянский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле поселка

Брянский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле поселка - РИА Новости, 14.04.2022

Брянский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле поселка

Женщина 70 лет лишилась ноги после обстрела поселка Климово в Брянской области, у ребенка почти двух лет сквозное ранение головы, рассказал губернатор региона... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T22:18

2022-04-14T22:18

2022-04-14T22:18

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

александр богомаз

россия

брянская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Женщина 70 лет лишилась ноги после обстрела поселка Климово в Брянской области, у ребенка почти двух лет сквозное ранение головы, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.По данным Богомаза, пострадавших - семь человек. Из них двое тяжелых."Женщина 70 лет, у нее оторвало ногу. Уже проведена операция. И ребенок - 1 год 9 месяцев - у которого сквозное ранение в правый висок, в правый висок вошел осколок, в левом застрял. Мы проводим сейчас все меры… вызвали бригаду из Москвы… будут делать операцию совместно", - рассказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".Мама ребенка, женщина на 31-ой неделе беременности, получила осколочное ранение между ребер, сообщил Богомаз. "Вначале думали, что она контузию получила... Ее доставили в перинатальный центр, удалят сейчас этот осколок, и будут решать, чтобы сохранить жизнь ребенка", - сообщил он.Еще несколько человек получили осколочные ранения, находясь на улице, и двое находились дома, отметил Богомаз. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.Ранее в четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Отмечалось, что при прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220414/obstrel-1783621796.html

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783582824.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, александр богомаз, россия, брянская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины