https://ria.ru/20220414/post-1783383655.html

"Вот на что способен человек". Главный парадокс Великого поста

"Вот на что способен человек". Главный парадокс Великого поста - РИА Новости, 14.04.2022

"Вот на что способен человек". Главный парадокс Великого поста

Православные верующие отмечают день памяти преподобной Марии Египетской — одну из ключевых дат Великого поста. Церковь называет святую недостижимым духовным... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T08:00

2022-04-14T08:00

2022-04-14T07:59

религия

александрия

иерусалим

иордан

русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Православные верующие отмечают день памяти преподобной Марии Египетской — одну из ключевых дат Великого поста. Церковь называет святую недостижимым духовным идеалом. Что довольно странно — сама преподобная считала себя великой грешницей. Об этой необычной истории — в материале РИА Новости.Странная встречаПолторы тысячи лет назад уже немолодой палестинский монах Зосима отправился в Иорданскую пустыню, чтобы найти там более опытных подвижников и возвыситься в духовной жизни. Спустя несколько дней он увидел обнаженного человека, "тело которого было черно от солнечного зноя, а выгоревшие короткие волосы побелели". Инок направился в его сторону."Лишь только нагой пустынник увидел Зосиму, тотчас пустился бежать, — гласит предание. — Монах ускорил шаг. Но вскоре в изнеможении остановился и стал слезно умолять: "Что ты бежишь от меня? Подожди и подай мне твое благословение".В ответ услышал: "Я грешная женщина, и нет на мне одежды; не могу предстать пред тобою. Кинь мне свой плащ, чтобы я могла подойти". Это и была та самая Мария Египетская.Ее называют "символом Великого поста". Историю преобразившейся блудницы так или иначе вспоминают на всем протяжении сорокадневного говения. А на Страстной неделе и вовсе зачитывают житие преподобной. Уникальный случай, ведь обычно с жизнеописаниями святых прихожан знакомят вне богослужений. Почему такая честь?Кардинальный переломВсе дело — в ее необычной судьбе. Мария родилась в Александрии, в 12 лет покинула отчий дом и стала торговать телом: "Более 17 лет она предавалась греху". "Проводя такую жизнь, — рассказывала Мария Зосиме, — я однажды увидела в Египте множество народа, шедшего к морю, чтобы плыть в Иерусалим на праздник Воздвижения Святого Креста. Захотелось и мне с ними. Но не ради праздника, а чтобы было больше с кем предаваться разврату".В святом граде она неожиданно для себя оказалась в толпе паломников, направлявшихся к храму Воскресения Христова. Марию у самых врат словно остановила невидимая рука. Как она ни старалась, никак не могла пройти и поклониться Кресту Господню.Тут-то она осознала: порочная жизнь влечет ее вон и не допускает к святыне. В отчаянии блудница пала на колени и взмолилась Богородице: "Прости, Матерь Божия, помоги. Ненавижу свой грех. Уйду из мира, уйду совсем". После чего встала и беспрепятственно вошла в храм. Пресвятая Дева также указала ей: "Иди за Иордан, там обретешь покой для души твоей".Повинуясь, Мария удалилась в пустыню, где провела почти 50 лет в полном одиночестве — пока не повстречала Зосиму и не поведала ему свою историю. Правда, к тому моменту монах и не подумал бы, что перед ним великая грешница. Напротив, он был свидетелем поразительных чудес, на которые способен только настоящий святой. Например, однажды инок увидел ее, идущую по реке "аки посуху", в другой раз — парящей в воздухе во время молитвы. А через год Зосима обнаружил пустынницу мертвой.Считается, что Мария Египетская умерла в 521-м. Но это не точно. Первое житие составили лишь в VIII веке. До этого простые верующие передавали предание из уст в уста.Повод задуматьсяВ XIII столетии этот сюжет попал в бестселлер того времени — "Золотую легенду", сборник рассказов о Христе, Деве Марии и святых. Правда, образ Марии Египетской там сильно перекликался с другим персонажем — Марией Магдалиной, которую тоже считали блудницей."Нельзя сказать, что в истории христианства не было похожих примеров. Однако Церковь выбрала именно Марию Египетскую. Она наиболее ярко демонстрирует, на что способен человек, движимый исключительно любовью ко всеблагому Богу", — объясняет настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.По его словам, важен и исторический контекст: насколько отличалась ее распутная жизнь в Александрии от более чем аскетичной в пустыне на протяжении почти 50 лет."Марию мучали страстные желания, — продолжает протоиерей. — Кроме того, она ушла от мира, даже по меркам того времени, совсем молодой — в неполные 30 лет. В итоге преодолела эти трудности именно благодаря любви".Поэтому, отмечают священнослужители, Русская православная церковь вспоминает преподобную именно в дни Великого поста — период наиболее строгого воздержания."Это время, когда человеку предлагается по-новому взглянуть на жизнь. Задуматься, что он делал не так. И покаяние Марии Египетской — универсальный образец. Ее удивительная история показывает, к чему ежедневно должен стремиться каждый христианин", — подчеркивает церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).В пятую неделю поста перед Страстной седмицей проходит особая служба — Мариино стояние. Длится около семи часов и символизирует для верующих долгий путь самосовершенствования, пройденный Марией Египетской.

https://ria.ru/20220309/svyatynya-1776801395.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

александрия, иерусалим, иордан, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение