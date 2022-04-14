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Распечатать портреты к "Бессмертному полку" можно будет бесплатно - РИА Новости, 14.04.2022
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Распечатать портреты к "Бессмертному полку" можно будет бесплатно
Распечатать портреты к "Бессмертному полку" можно будет бесплатно - РИА Новости, 14.04.2022
Распечатать портреты к "Бессмертному полку" можно будет бесплатно
Распечатать портреты героев перед акцией "Бессмертный полк" можно будет бесплатно, сообщила в четверг заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:28
2022-04-14T11:28
общество
россия
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Распечатать портреты героев перед акцией "Бессмертный полк" можно будет бесплатно, сообщила в четверг заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева."Распечатать портреты ваших героев можно бесплатно – в МФЦ или в отделениях Почты России", - сказала Цунаева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она добавила, что на сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.В 2022 году шествие пройдет в традиционном формате. В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.
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общество, россия, почта россии
11:28 14.04.2022
 
Распечатать портреты к "Бессмертному полку" можно будет бесплатно

Распечатать портреты к "Бессмертному полку" можно будет бесплатно в МФЦ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Акция "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Распечатать портреты героев перед акцией "Бессмертный полк" можно будет бесплатно, сообщила в четверг заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
"Распечатать портреты ваших героев можно бесплатно – в МФЦ или в отделениях Почты России", - сказала Цунаева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она добавила, что на сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.
В 2022 году шествие пройдет в традиционном формате. В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.
Акция Бессмертный полк в городах России - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
11:06
Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном формате
 
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