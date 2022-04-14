https://ria.ru/20220414/portret-1783476635.html
Распечатать портреты к "Бессмертному полку" можно будет бесплатно
Распечатать портреты к "Бессмертному полку" можно будет бесплатно - РИА Новости, 14.04.2022
Распечатать портреты к "Бессмертному полку" можно будет бесплатно
Распечатать портреты героев перед акцией "Бессмертный полк" можно будет бесплатно, сообщила в четверг заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:28
2022-04-14T11:28
2022-04-14T11:28
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Распечатать портреты героев перед акцией "Бессмертный полк" можно будет бесплатно, сообщила в четверг заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева."Распечатать портреты ваших героев можно бесплатно – в МФЦ или в отделениях Почты России", - сказала Цунаева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она добавила, что на сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.В 2022 году шествие пройдет в традиционном формате. В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.
https://ria.ru/20220414/polk-1783470324.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, почта россии
Распечатать портреты к "Бессмертному полку" можно будет бесплатно
Распечатать портреты к "Бессмертному полку" можно будет бесплатно в МФЦ