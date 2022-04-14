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Кадыров показал, как жителям Донбасса раздают пятитысячные купюры - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/pomosch-1783608048.html
Кадыров показал, как жителям Донбасса раздают пятитысячные купюры
Кадыров показал, как жителям Донбасса раздают пятитысячные купюры - РИА Новости, 14.04.2022
Кадыров показал, как жителям Донбасса раздают пятитысячные купюры
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Telegram видео, на котором чеченские бойцы раздают жителям Донбасса пятитысячные купюры от регионального общественного... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T20:09
2022-04-14T20:09
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донбасс
украина
вооруженные силы рф
рамзан кадыров
днр
лнр
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ГРОЗНЫЙ, 14 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Telegram видео, на котором чеченские бойцы раздают жителям Донбасса пятитысячные купюры от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а также сообщил о продуктовой помощи."Рамзан Ахматович нас прислал сюда, чтобы мы помогали людям. Мы против нацистов, этих подлых шакалов",- заявил на видео командир ОМОН "Ахмат-Крепость" (на транспорте) управления Росгвардии по Чечне Аслан Хизриев.На опубликованных Кадыровым кадрах местные жители также благодарят чеченских бойцов за "человечность и доброту".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220414/kadyrov-1783475421.html
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общество, донбасс, украина, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, днр, лнр
20:09 14.04.2022
 
Кадыров показал, как жителям Донбасса раздают пятитысячные купюры

Рамзан Кадыров выложил видео, на котором бойцы раздают жителям ДНР пятитысячные купюры

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в ЛНР
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 14 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Telegram видео, на котором чеченские бойцы раздают жителям Донбасса пятитысячные купюры от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а также сообщил о продуктовой помощи.
"Рамзан Ахматович нас прислал сюда, чтобы мы помогали людям. Мы против нацистов, этих подлых шакалов",- заявил на видео командир ОМОН "Ахмат-Крепость" (на транспорте) управления Росгвардии по Чечне Аслан Хизриев.
На опубликованных Кадыровым кадрах местные жители также благодарят чеченских бойцов за "человечность и доброту".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Кадры зачистки города Рубежное в ЛНР бойцами СОБРа «Ахмат»
Вчера, 11:25
Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонбассУкраинаВооруженные силы РФРамзан КадыровДНРЛНР
 
 
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