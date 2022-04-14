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Кадыров показал, как жителям Донбасса раздают пятитысячные купюры

Кадыров показал, как жителям Донбасса раздают пятитысячные купюры - РИА Новости, 14.04.2022

Кадыров показал, как жителям Донбасса раздают пятитысячные купюры

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Telegram видео, на котором чеченские бойцы раздают жителям Донбасса пятитысячные купюры от регионального общественного... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T20:09

2022-04-14T20:09

2022-04-14T20:09

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донбасс

украина

вооруженные силы рф

рамзан кадыров

днр

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ГРОЗНЫЙ, 14 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Telegram видео, на котором чеченские бойцы раздают жителям Донбасса пятитысячные купюры от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а также сообщил о продуктовой помощи."Рамзан Ахматович нас прислал сюда, чтобы мы помогали людям. Мы против нацистов, этих подлых шакалов",- заявил на видео командир ОМОН "Ахмат-Крепость" (на транспорте) управления Росгвардии по Чечне Аслан Хизриев.На опубликованных Кадыровым кадрах местные жители также благодарят чеченских бойцов за "человечность и доброту".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220414/kadyrov-1783475421.html

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общество, донбасс, украина, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, днр, лнр