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Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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https://ria.ru/20220414/pomosch-1783448405.html
Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 14.04.2022
Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Российские военнослужащие доставили более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T08:47
2022-04-14T08:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщает Минобороны РФ."Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную гуманитарную помощь в населенные пункты Харьковской области (Украина). В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 30 тонн на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям", - говорится в сообщении.Как уточняют в ведомстве, предметы первой необходимости и продуктовые наборы в первую очередь были переданы семьям с детьми.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, россия, украина
08:47 14.04.2022
 
Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военные доставили более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области

© РИА Новости / Алексей МайшевРаздача гумпомощи жителям села Трехизбенка
Раздача гумпомощи жителям села Трехизбенка - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Раздача гумпомощи жителям села Трехизбенка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную гуманитарную помощь в населенные пункты Харьковской области (Украина). В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 30 тонн на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям", - говорится в сообщении.
Как уточняют в ведомстве, предметы первой необходимости и продуктовые наборы в первую очередь были переданы семьям с детьми.
Выдача гуманитарной помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 09:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковская областьРоссияУкраина
 
 
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