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Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 14.04.2022
Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Российские военнослужащие доставили более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T08:47
2022-04-14T08:47
2022-04-14T08:47
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщает Минобороны РФ."Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную гуманитарную помощь в населенные пункты Харьковской области (Украина). В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 30 тонн на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям", - говорится в сообщении.Как уточняют в ведомстве, предметы первой необходимости и продуктовые наборы в первую очередь были переданы семьям с детьми.
https://ria.ru/20220410/gumpomosch-1782745059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, украина
Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Харьковскую область
Российские военные доставили более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области