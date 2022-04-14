https://ria.ru/20220414/pomosch-1783448405.html

Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 14.04.2022

Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военнослужащие доставили более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T08:47

2022-04-14T08:47

2022-04-14T08:47

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области, сообщает Минобороны РФ."Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную гуманитарную помощь в населенные пункты Харьковской области (Украина). В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 30 тонн на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям", - говорится в сообщении.Как уточняют в ведомстве, предметы первой необходимости и продуктовые наборы в первую очередь были переданы семьям с детьми.

https://ria.ru/20220410/gumpomosch-1782745059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, россия, украина