https://ria.ru/20220414/polsha-1783516691.html

Польские власти хотят снести 60 памятников советским солдатам

Польские власти хотят снести 60 памятников советским солдатам - РИА Новости, 14.04.2022

Польские власти хотят снести 60 памятников советским солдатам

Польские власти хотят уничтожить 60 памятников советским солдатам, сообщил глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:52

2022-04-14T13:52

2022-04-14T13:52

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ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Польские власти хотят уничтожить 60 памятников советским солдатам, сообщил глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий."У нас есть список из около 60 мест, из которых их (памятники) необходимо удалить", - заявил Навроцкий в Радио Гданьск.Он утверждает, что многие представители местных властей уже "готовы решить этот вопрос".По словам Навроцкого, в ближайшее время запланирован снос памятников в Великопольском и Силезском воеводствах.Он подчеркнул, что если где-то местные власти не захотят уничтожать памятники, то "могут ожидать моего визита". "Возможно, у них есть аргументы, которые смогут убедить меня, что красная звезда, символ системы, которая убила 100 миллионов человек, должна находиться в общественном пространстве", - сказал директор ИПН.За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20220414/oskvernenie-1783461083.html

https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783418693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анджей дуда, владимир путин, европа, гданьск, россия, польша