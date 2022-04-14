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Польские власти хотят снести 60 памятников советским солдатам - РИА Новости, 14.04.2022
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Польские власти хотят снести 60 памятников советским солдатам
Польские власти хотят снести 60 памятников советским солдатам - РИА Новости, 14.04.2022
Польские власти хотят снести 60 памятников советским солдатам
Польские власти хотят уничтожить 60 памятников советским солдатам, сообщил глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:52
2022-04-14T13:52
в мире
анджей дуда
владимир путин
европа
гданьск
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ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Польские власти хотят уничтожить 60 памятников советским солдатам, сообщил глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий."У нас есть список из около 60 мест, из которых их (памятники) необходимо удалить", - заявил Навроцкий в Радио Гданьск.Он утверждает, что многие представители местных властей уже "готовы решить этот вопрос".По словам Навроцкого, в ближайшее время запланирован снос памятников в Великопольском и Силезском воеводствах.Он подчеркнул, что если где-то местные власти не захотят уничтожать памятники, то "могут ожидать моего визита". "Возможно, у них есть аргументы, которые смогут убедить меня, что красная звезда, символ системы, которая убила 100 миллионов человек, должна находиться в общественном пространстве", - сказал директор ИПН.За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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в мире, анджей дуда, владимир путин, европа, гданьск, россия, польша
13:52 14.04.2022
 
Польские власти хотят снести 60 памятников советским солдатам

В Институте нацпамяти Польши заявили, что в стране снесут 60 памятников советским солдатам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВозложение венка к памятнику Благодарности Красной армии в Варшаве
Возложение венка к памятнику Благодарности Красной армии в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Возложение венка к памятнику Благодарности Красной армии в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Польские власти хотят уничтожить 60 памятников советским солдатам, сообщил глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий.
"У нас есть список из около 60 мест, из которых их (памятники) необходимо удалить", - заявил Навроцкий в Радио Гданьск.
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СК расследует осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше
Он утверждает, что многие представители местных властей уже "готовы решить этот вопрос".
По словам Навроцкого, в ближайшее время запланирован снос памятников в Великопольском и Силезском воеводствах.
Он подчеркнул, что если где-то местные власти не захотят уничтожать памятники, то "могут ожидать моего визита". "Возможно, у них есть аргументы, которые смогут убедить меня, что красная звезда, символ системы, которая убила 100 миллионов человек, должна находиться в общественном пространстве", - сказал директор ИПН.
За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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