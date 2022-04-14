https://ria.ru/20220414/polsha-1783458353.html

В Варшаве назвали главную цель визита Дуды на Украину

В Варшаве назвали главную цель визита Дуды на Украину - РИА Новости, 14.04.2022

В Варшаве назвали главную цель визита Дуды на Украину

Поставки оружия Украине были главной целью визита в Киев президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:00

2022-04-14T10:00

2022-04-14T10:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

польша

анджей дуда

мид польши

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Поставки оружия Украине были главной целью визита в Киев президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.В среду президент Польши Анджей Дуда вместе с коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии посетил Киев, а также населенный пункт Бородянка в Киевской области.По мнению Яблоньского, "на востоке Украины в ближайшие дни, вероятно, в ближайшие дни дойдет до крупной танковой битвы, вероятно, крупнейшей танковой битвы в Европе со Второй мировой войны"."Сегодня разговоры с Украиной, о том, в чем Украина нуждается для того, чтобы эту битву выиграть – это была главная тема разговоров президентов в Киеве", - заявил он, отметив, что Украине "необходимо вооружение, оружие, союзническая поддержка, если говорить о сотрудничестве разведок".Ранее МИД РФ заявлял, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в марте предупредил США о последствиях передачи на Украину вооружений. Он заявил, что конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС РФ.

https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, анджей дуда, мид польши, ситуация в днр и лнр