https://ria.ru/20220414/polsha-1783458353.html
В Варшаве назвали главную цель визита Дуды на Украину
В Варшаве назвали главную цель визита Дуды на Украину - РИА Новости, 14.04.2022
В Варшаве назвали главную цель визита Дуды на Украину
Поставки оружия Украине были главной целью визита в Киев президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:00
2022-04-14T10:00
2022-04-14T10:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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польша
анджей дуда
мид польши
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Поставки оружия Украине были главной целью визита в Киев президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.В среду президент Польши Анджей Дуда вместе с коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии посетил Киев, а также населенный пункт Бородянка в Киевской области.По мнению Яблоньского, "на востоке Украины в ближайшие дни, вероятно, в ближайшие дни дойдет до крупной танковой битвы, вероятно, крупнейшей танковой битвы в Европе со Второй мировой войны"."Сегодня разговоры с Украиной, о том, в чем Украина нуждается для того, чтобы эту битву выиграть – это была главная тема разговоров президентов в Киеве", - заявил он, отметив, что Украине "необходимо вооружение, оружие, союзническая поддержка, если говорить о сотрудничестве разведок".Ранее МИД РФ заявлял, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в марте предупредил США о последствиях передачи на Украину вооружений. Он заявил, что конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, анджей дуда, мид польши, ситуация в днр и лнр
В Варшаве назвали главную цель визита Дуды на Украину
Замглавы МИД Польши Яблоньский назвал поставки оружия главной целью визита Дуды на Украину