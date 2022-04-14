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Водостойкие рубежи: кто не даст весне "смыть" москвичей - РИА Новости, 14.04.2022
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Водостойкие рубежи: кто не даст весне "смыть" москвичей
Водостойкие рубежи: кто не даст весне "смыть" москвичей - РИА Новости, 14.04.2022
Водостойкие рубежи: кто не даст весне "смыть" москвичей
К пропуску "большой воды" в период половодья Москва готовится основательно. Ежегодно подразделения аварийных, спасательных и коммунальных служб столицы... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:00
2022-04-14T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
россети московский регион
автомобильные дороги
гочсипб
тинао
ми-26
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К пропуску "большой воды" в период половодья Москва готовится основательно. Ежегодно подразделения аварийных, спасательных и коммунальных служб столицы участвуют в масштабных учениях, в рамках которых специалисты отрабатывают ликвидацию всех возможных последствий подтоплений. Корреспондент РИА Новости понаблюдал за проведением мероприятий и узнал, какие силы готовы оперативно прибыть на место затопления и как спасают и эвакуируют пострадавших.Все вместеУ Рыжовского пруда в Троицком округе Москвы – настоящий парад специализированной техники. Вдоль берега, присыпанного щепой, ровными рядами выстроены посты и спецмашины практически всех коммунальных и спасательных служб города, работает полевая кухня, спасатели и пожарные готовятся к отработке действий в зоне чрезвычайного происшествия. На противоположном берегу ярко-красным гигантом выделяется вертолет Ми-26.Для специалистов аварийно-спасательных формирований масштабные учения – ежегодное мероприятие, в рамках которого они оттачивают не только собственные профессиональные навыки, но и взаимодействие между службами.Размах учений – вовсе не дань "показушности", а результат продуманной подготовки города к паводковому периоду. Потенциальные подтопления в зависимости от масштаба опасны не только повышенным уровнем воды, но и возможными повреждениями городской инфраструктуры: нарушением целостности дорожного полотна, прекращением электро- и газоснабжения, сбоями в работе освещения.Не стоит забывать и про угрозу жизни населения. В случае сильного разлива воды населенные пункты в зоне чрезвычайной ситуации могут оказаться фактически оторванными от цивилизации, потому аварийно-спасательным и коммунальным службам столицы так важно быть готовыми к любому развитию событий.Со стартом сезона половодья вертолеты ГКУ "Московский авиационный центр" (МАЦ) регулярно облетают территории в зоне своей ответственности и мониторят паводковую обстановку. По тактическому замыслу учений, во время одного из таких вылетов в районе Рыжовского пруда обнаруживается масштабное подтопление и пострадавшие от его последствий местные жители.На всех фронтахПо общему сигналу берег пруда, поверхность воды и даже небо над местом учений приходят в движение – спасатели и пожарные начинают действовать во всех трех стихиях.Над водоемом кружит беспилотный летательный аппарат, определяя границы зоны подтопления, специалисты аварийно-спасательных служб передают информацию по итогам разведки оперативным диспетчерам: местные жители просят о помощи, несколько домов в ближайшем населенном пункте затоплено, на размытой дороге происходит ДТП, нарушена подача электричества и газа, нет освещения, в воде оказались пострадавшие.Чрезвычайная ситуация воссоздается с точностью до мелочей, чтобы специалисты подразделений максимально четко и быстро отработали необходимые действия.Со стороны кажется, что масштабные последствия разлива просто невозможно устранить быстро, но пожарные, спасатели и работники коммунальных служб четко и методично выполняют свои обязанности.Спустя меньше минуты после старта учений на неподготовленную посадочную площадку рядом с прудом опускается вертолет "МАЦ" ВК-117 с санитарной бригадой на борту, параллельно на пруд прибывают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) на судах на воздушной подушке "Славир". Специалисты в гидрокостюмах отважно прыгают в ледяную воду, добираются до пострадавших и передают их на судно. Местных жителей быстро транспортируют на берег и передают в руки авиамедицинской бригады, которая по итогам осмотра принимает решение о дальнейшей госпитализации.Тем временем в небе появляется еще один вертолет Ка-32А, несущий на внешней подвеске водооткачивающее устройство – передвижную насосную станцию. С земли вертолет с помощью сигнальной ракеты направляет личный состав противопожарной службы Москвы. Как только мобильная насосная станция оказывается на земле, специалисты приступают к откачке воды из зоны подтопления.Параллельно в зоне ЧС проводится оповещение населения и подворовый обход – местных жителей информируют о ситуации и просят соблюдать осторожность.В зону учений прибывает вертолет Ми-26 – самый грузоподъемный в мире. По данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, в 2021 году воздушное судно модернизировали, в 2022 году оно вошло в состав территориального пожарно-спасательного гарнизона столицы и теперь доставляет мобильные аварийно-спасательные группы в отдаленные и труднодоступные районы. На Ми-26 на место ЧС привозят аварийно-спасательную технику: вездеходы и квадроциклы.Недалеко от места посадки вертолета-гиганта продолжается эвакуация пострадавших – в частности, работает служба транспортировки домашних животных. В результате учений спасатели успешно вывозят из зоны подтопления 17 питомцев.Восстановление разрушенногоИтак, пострадавшие спасены и отправлены в лечебные учреждения Москвы на вертолетах, для предотвращения дальнейшего разлива в зоне ЧС устанавливают временную дамбу – удивительно, но на все эти сложные мероприятия уходит не больше 15 минут.Локализовав разлив и обеспечив безопасность местного населения, столичные подразделения приступают к восстановлению пострадавшей инфраструктуры. На место прибывает вертолет с гидравлическим захватом ГРАПЛ, с помощью которого разбирают место ДТП. Воздушное судно переносит искореженный автомобиль подобно перышку на противоположный берег пруда.Техника ГБУ "Автомобильные дороги" приступает к восстановлению дорожного покрытия: на подтопленной территории самосвалами насыпается щебень, который разравнивают грейдеры, дорожные рабочие устанавливают соответствующие предупреждающие знаки для безопасного проведения работ.Параллельно специалисты ПАО "Россети Московский регион" восстанавливают электроснабжение, запитывая населенные пункты ТиНАО от резервных источников электроснабжения.Рядом трудится аварийная бригада АО "ОЭК" – рабочие приводят в порядок опоры наружного освещения, которые пострадали в результате подмыва почвы.Аналитические лаборатории департамента ГОЧСиПБ Москвы и ГУП "Мосэкомониторинг" проводят отбор проб воды на месте разлива, чтобы проверить их на соответствие химическим и гидробиологическим показаниям.После этого необходимые мероприятия завершаются, и на берегу Рыжовского пруда снова становится тихо. Московские службы справились с подтоплением и его последствиями в считанные минуты, а значит – в случае настоящей чрезвычайной ситуации городу точно нечего бояться.
https://realty.ria.ru/20201225/spasateli-1587292541.html
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москва, городское хозяйство москвы, россети московский регион, автомобильные дороги, гочсипб, тинао, ми-26, ка-32, комплекс городского хозяйства москвы
09:00 14.04.2022
 

Водостойкие рубежи: кто не даст весне "смыть" москвичей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПожарно-спасательный вертолет Ка-32А11BC спасательной службы МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11BC спасательной службы МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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К пропуску "большой воды" в период половодья Москва готовится основательно. Ежегодно подразделения аварийных, спасательных и коммунальных служб столицы участвуют в масштабных учениях, в рамках которых специалисты отрабатывают ликвидацию всех возможных последствий подтоплений. Корреспондент РИА Новости понаблюдал за проведением мероприятий и узнал, какие силы готовы оперативно прибыть на место затопления и как спасают и эвакуируют пострадавших.

Все вместе

У Рыжовского пруда в Троицком округе Москвы – настоящий парад специализированной техники. Вдоль берега, присыпанного щепой, ровными рядами выстроены посты и спецмашины практически всех коммунальных и спасательных служб города, работает полевая кухня, спасатели и пожарные готовятся к отработке действий в зоне чрезвычайного происшествия. На противоположном берегу ярко-красным гигантом выделяется вертолет Ми-26.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
Сотрудники спасательной службы МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники спасательной службы МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
Для специалистов аварийно-спасательных формирований масштабные учения – ежегодное мероприятие, в рамках которого они оттачивают не только собственные профессиональные навыки, но и взаимодействие между службами.

Участниками учений по ликвидации последствий половодья в 2022 году стали 180 человек из 28 органов исполнительной власти и городских организаций. В мероприятиях задействовали свыше 65 единиц специализированной техники, в том числе четыре пожарных и санитарных вертолета, беспилотные летательные аппараты, спасательные плавательные средства, водомерно-спасательные посты, квадроциклы, вездеход и насосные станции для откачки воды.

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Размах учений – вовсе не дань "показушности", а результат продуманной подготовки города к паводковому периоду. Потенциальные подтопления в зависимости от масштаба опасны не только повышенным уровнем воды, но и возможными повреждениями городской инфраструктуры: нарушением целостности дорожного полотна, прекращением электро- и газоснабжения, сбоями в работе освещения.
Не стоит забывать и про угрозу жизни населения. В случае сильного разлива воды населенные пункты в зоне чрезвычайной ситуации могут оказаться фактически оторванными от цивилизации, потому аварийно-спасательным и коммунальным службам столицы так важно быть готовыми к любому развитию событий.
"Все городские службы и службы спасения готовы к тому, чтобы огромные территории Москвы не были подвержены каким-либо критическим проявлениям из-за пропуска воды. Наши водохранилища, которые принимают талую воды, имеют возможность принять прогнозируемое количество воды, их емкость это позволяет. В течение ранней весны и последние дни зимних месяцев избыток воды пропустили через Москву-реку. По самой Москве-реке и одна, и вторая плотины готовы".
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Со стартом сезона половодья вертолеты ГКУ "Московский авиационный центр" (МАЦ) регулярно облетают территории в зоне своей ответственности и мониторят паводковую обстановку. По тактическому замыслу учений, во время одного из таких вылетов в районе Рыжовского пруда обнаруживается масштабное подтопление и пострадавшие от его последствий местные жители.

На всех фронтах

По общему сигналу берег пруда, поверхность воды и даже небо над местом учений приходят в движение – спасатели и пожарные начинают действовать во всех трех стихиях.
Над водоемом кружит беспилотный летательный аппарат, определяя границы зоны подтопления, специалисты аварийно-спасательных служб передают информацию по итогам разведки оперативным диспетчерам: местные жители просят о помощи, несколько домов в ближайшем населенном пункте затоплено, на размытой дороге происходит ДТП, нарушена подача электричества и газа, нет освещения, в воде оказались пострадавшие.
Чрезвычайная ситуация воссоздается с точностью до мелочей, чтобы специалисты подразделений максимально четко и быстро отработали необходимые действия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВертолет Eurocopter EC-145 МЧС России спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Вертолет Eurocopter EC-145 МЧС России спасательной службы МЧС России на учениях
1 из 4
Вертолет Eurocopter EC-145 МЧС России спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСудно на воздушной подушке (СВП) "Славир 9У" спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Судно на воздушной подушке (СВП) Славир 9У спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
2 из 4
Судно на воздушной подушке (СВП) "Славир 9У" спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
3 из 4
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
4 из 4
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 4
Вертолет Eurocopter EC-145 МЧС России спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 4
Судно на воздушной подушке (СВП) "Славир 9У" спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 4
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 4
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Со стороны кажется, что масштабные последствия разлива просто невозможно устранить быстро, но пожарные, спасатели и работники коммунальных служб четко и методично выполняют свои обязанности.
Спустя меньше минуты после старта учений на неподготовленную посадочную площадку рядом с прудом опускается вертолет "МАЦ" ВК-117 с санитарной бригадой на борту, параллельно на пруд прибывают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) на судах на воздушной подушке "Славир". Специалисты в гидрокостюмах отважно прыгают в ледяную воду, добираются до пострадавших и передают их на судно. Местных жителей быстро транспортируют на берег и передают в руки авиамедицинской бригады, которая по итогам осмотра принимает решение о дальнейшей госпитализации.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
1 из 4
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
2 из 4
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
3 из 4
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСудна на воздушной подушке (СВП) "Славир 9У" спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Судна на воздушной подушке (СВП) Славир 9У спасательной службы МЧС России на учениях, связанных с паводком, в деревне Безобразово
4 из 4
Судна на воздушной подушке (СВП) "Славир 9У" спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 4
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 4
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 4
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 4
Судна на воздушной подушке (СВП) "Славир 9У" спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Тем временем в небе появляется еще один вертолет Ка-32А, несущий на внешней подвеске водооткачивающее устройство – передвижную насосную станцию. С земли вертолет с помощью сигнальной ракеты направляет личный состав противопожарной службы Москвы. Как только мобильная насосная станция оказывается на земле, специалисты приступают к откачке воды из зоны подтопления.
Параллельно в зоне ЧС проводится оповещение населения и подворовый обход – местных жителей информируют о ситуации и просят соблюдать осторожность.
"46 населенных пунктов на территории Москвы подвержены подтоплениям, в первую очередь это Троицкий и Новомосковский округа. На учениях отрабатываются мероприятия по эвакуации населения, обеспечению его продуктами питания, оказанию медпомощи, обеспечению электроснабжением. Мы также отрабатываем такие мероприятия, в отличие от предыдущих лет, как спасение и перебазировка домашних животных. Для учений привлекается санитарная авиация, вертолеты средней вместимости, также отрабатывается перекачка воды с помощью нового насосно-рукавного комплекса "Водолей" Пожарно-спасательного центра Москвы, способного с большой эффективностью перекачивать воду на большие расстояния, до двух километров".
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Петр Бирюков
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
В зону учений прибывает вертолет Ми-26 – самый грузоподъемный в мире. По данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, в 2021 году воздушное судно модернизировали, в 2022 году оно вошло в состав территориального пожарно-спасательного гарнизона столицы и теперь доставляет мобильные аварийно-спасательные группы в отдаленные и труднодоступные районы. На Ми-26 на место ЧС привозят аварийно-спасательную технику: вездеходы и квадроциклы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПожарно-спасательный вертолет Ка-32А11BC (слева) и многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11BC (слева) и многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т спасательной службы МЧС России на учениях, связанных с паводком, в деревне Безобразово
1 из 3
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11BC (слева) и многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМногоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т спасательной службы МЧС России на учениях, связанных с паводком, в деревне Безобразово
2 из 3
Многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях, связанных с паводком, в деревне Безобразово
3 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 3
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11BC (слева) и многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 3
Многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Недалеко от места посадки вертолета-гиганта продолжается эвакуация пострадавших – в частности, работает служба транспортировки домашних животных. В результате учений спасатели успешно вывозят из зоны подтопления 17 питомцев.

Восстановление разрушенного

Итак, пострадавшие спасены и отправлены в лечебные учреждения Москвы на вертолетах, для предотвращения дальнейшего разлива в зоне ЧС устанавливают временную дамбу – удивительно, но на все эти сложные мероприятия уходит не больше 15 минут.
Локализовав разлив и обеспечив безопасность местного населения, столичные подразделения приступают к восстановлению пострадавшей инфраструктуры. На место прибывает вертолет с гидравлическим захватом ГРАПЛ, с помощью которого разбирают место ДТП. Воздушное судно переносит искореженный автомобиль подобно перышку на противоположный берег пруда.
Техника ГБУ "Автомобильные дороги" приступает к восстановлению дорожного покрытия: на подтопленной территории самосвалами насыпается щебень, который разравнивают грейдеры, дорожные рабочие устанавливают соответствующие предупреждающие знаки для безопасного проведения работ.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
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Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
2 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
3 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Параллельно специалисты ПАО "Россети Московский регион" восстанавливают электроснабжение, запитывая населенные пункты ТиНАО от резервных источников электроснабжения.
Рядом трудится аварийная бригада АО "ОЭК" – рабочие приводят в порядок опоры наружного освещения, которые пострадали в результате подмыва почвы.
Аналитические лаборатории департамента ГОЧСиПБ Москвы и ГУП "Мосэкомониторинг" проводят отбор проб воды на месте разлива, чтобы проверить их на соответствие химическим и гидробиологическим показаниям.
После этого необходимые мероприятия завершаются, и на берегу Рыжовского пруда снова становится тихо. Московские службы справились с подтоплением и его последствиями в считанные минуты, а значит – в случае настоящей чрезвычайной ситуации городу точно нечего бояться.
Спасатели в Москве
25 декабря 2020, 09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В своей стихииКак работают спасатели Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыРоссети Московский регионАвтомобильные дорогиГОЧСиПБТиНАОМи-26Ка-32Комплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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