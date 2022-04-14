Водостойкие рубежи: кто не даст весне "смыть" москвичей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПожарно-спасательный вертолет Ка-32А11BC спасательной службы МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
К пропуску "большой воды" в период половодья Москва готовится основательно. Ежегодно подразделения аварийных, спасательных и коммунальных служб столицы участвуют в масштабных учениях, в рамках которых специалисты отрабатывают ликвидацию всех возможных последствий подтоплений. Корреспондент РИА Новости понаблюдал за проведением мероприятий и узнал, какие силы готовы оперативно прибыть на место затопления и как спасают и эвакуируют пострадавших.
Все вместе
У Рыжовского пруда в Троицком округе Москвы – настоящий парад специализированной техники. Вдоль берега, присыпанного щепой, ровными рядами выстроены посты и спецмашины практически всех коммунальных и спасательных служб города, работает полевая кухня, спасатели и пожарные готовятся к отработке действий в зоне чрезвычайного происшествия. На противоположном берегу ярко-красным гигантом выделяется вертолет Ми-26.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
Сотрудники спасательной службы МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово
Для специалистов аварийно-спасательных формирований масштабные учения – ежегодное мероприятие, в рамках которого они оттачивают не только собственные профессиональные навыки, но и взаимодействие между службами.
Читать далее
Участниками учений по ликвидации последствий половодья в 2022 году стали 180 человек из 28 органов исполнительной власти и городских организаций. В мероприятиях задействовали свыше 65 единиц специализированной техники, в том числе четыре пожарных и санитарных вертолета, беспилотные летательные аппараты, спасательные плавательные средства, водомерно-спасательные посты, квадроциклы, вездеход и насосные станции для откачки воды.
Размах учений – вовсе не дань "показушности", а результат продуманной подготовки города к паводковому периоду. Потенциальные подтопления в зависимости от масштаба опасны не только повышенным уровнем воды, но и возможными повреждениями городской инфраструктуры: нарушением целостности дорожного полотна, прекращением электро- и газоснабжения, сбоями в работе освещения.
Не стоит забывать и про угрозу жизни населения. В случае сильного разлива воды населенные пункты в зоне чрезвычайной ситуации могут оказаться фактически оторванными от цивилизации, потому аварийно-спасательным и коммунальным службам столицы так важно быть готовыми к любому развитию событий.
"Все городские службы и службы спасения готовы к тому, чтобы огромные территории Москвы не были подвержены каким-либо критическим проявлениям из-за пропуска воды. Наши водохранилища, которые принимают талую воды, имеют возможность принять прогнозируемое количество воды, их емкость это позволяет. В течение ранней весны и последние дни зимних месяцев избыток воды пропустили через Москву-реку. По самой Москве-реке и одна, и вторая плотины готовы".
Со стартом сезона половодья вертолеты ГКУ "Московский авиационный центр" (МАЦ) регулярно облетают территории в зоне своей ответственности и мониторят паводковую обстановку. По тактическому замыслу учений, во время одного из таких вылетов в районе Рыжовского пруда обнаруживается масштабное подтопление и пострадавшие от его последствий местные жители.
На всех фронтах
По общему сигналу берег пруда, поверхность воды и даже небо над местом учений приходят в движение – спасатели и пожарные начинают действовать во всех трех стихиях.
Над водоемом кружит беспилотный летательный аппарат, определяя границы зоны подтопления, специалисты аварийно-спасательных служб передают информацию по итогам разведки оперативным диспетчерам: местные жители просят о помощи, несколько домов в ближайшем населенном пункте затоплено, на размытой дороге происходит ДТП, нарушена подача электричества и газа, нет освещения, в воде оказались пострадавшие.
Чрезвычайная ситуация воссоздается с точностью до мелочей, чтобы специалисты подразделений максимально четко и быстро отработали необходимые действия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВертолет Eurocopter EC-145 МЧС России спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
1 из 4
Вертолет Eurocopter EC-145 МЧС России спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСудно на воздушной подушке (СВП) "Славир 9У" спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
2 из 4
Судно на воздушной подушке (СВП) "Славир 9У" спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
3 из 4
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
4 из 4
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
1 из 4
Вертолет Eurocopter EC-145 МЧС России спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
2 из 4
Судно на воздушной подушке (СВП) "Славир 9У" спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
3 из 4
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
4 из 4
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Со стороны кажется, что масштабные последствия разлива просто невозможно устранить быстро, но пожарные, спасатели и работники коммунальных служб четко и методично выполняют свои обязанности.
Спустя меньше минуты после старта учений на неподготовленную посадочную площадку рядом с прудом опускается вертолет "МАЦ" ВК-117 с санитарной бригадой на борту, параллельно на пруд прибывают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) на судах на воздушной подушке "Славир". Специалисты в гидрокостюмах отважно прыгают в ледяную воду, добираются до пострадавших и передают их на судно. Местных жителей быстро транспортируют на берег и передают в руки авиамедицинской бригады, которая по итогам осмотра принимает решение о дальнейшей госпитализации.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
1 из 4
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
2 из 4
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
3 из 4
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСудна на воздушной подушке (СВП) "Славир 9У" спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
4 из 4
Судна на воздушной подушке (СВП) "Славир 9У" спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
1 из 4
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
2 из 4
Сотрудник спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
3 из 4
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
4 из 4
Судна на воздушной подушке (СВП) "Славир 9У" спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Тем временем в небе появляется еще один вертолет Ка-32А, несущий на внешней подвеске водооткачивающее устройство – передвижную насосную станцию. С земли вертолет с помощью сигнальной ракеты направляет личный состав противопожарной службы Москвы. Как только мобильная насосная станция оказывается на земле, специалисты приступают к откачке воды из зоны подтопления.
Параллельно в зоне ЧС проводится оповещение населения и подворовый обход – местных жителей информируют о ситуации и просят соблюдать осторожность.
"46 населенных пунктов на территории Москвы подвержены подтоплениям, в первую очередь это Троицкий и Новомосковский округа. На учениях отрабатываются мероприятия по эвакуации населения, обеспечению его продуктами питания, оказанию медпомощи, обеспечению электроснабжением. Мы также отрабатываем такие мероприятия, в отличие от предыдущих лет, как спасение и перебазировка домашних животных. Для учений привлекается санитарная авиация, вертолеты средней вместимости, также отрабатывается перекачка воды с помощью нового насосно-рукавного комплекса "Водолей" Пожарно-спасательного центра Москвы, способного с большой эффективностью перекачивать воду на большие расстояния, до двух километров".
В зону учений прибывает вертолет Ми-26 – самый грузоподъемный в мире. По данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, в 2021 году воздушное судно модернизировали, в 2022 году оно вошло в состав территориального пожарно-спасательного гарнизона столицы и теперь доставляет мобильные аварийно-спасательные группы в отдаленные и труднодоступные районы. На Ми-26 на место ЧС привозят аварийно-спасательную технику: вездеходы и квадроциклы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПожарно-спасательный вертолет Ка-32А11BC (слева) и многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
1 из 3
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11BC (слева) и многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМногоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
2 из 3
Многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
3 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
1 из 3
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11BC (слева) и многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
2 из 3
Многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
3 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Недалеко от места посадки вертолета-гиганта продолжается эвакуация пострадавших – в частности, работает служба транспортировки домашних животных. В результате учений спасатели успешно вывозят из зоны подтопления 17 питомцев.
Восстановление разрушенного
Итак, пострадавшие спасены и отправлены в лечебные учреждения Москвы на вертолетах, для предотвращения дальнейшего разлива в зоне ЧС устанавливают временную дамбу – удивительно, но на все эти сложные мероприятия уходит не больше 15 минут.
Локализовав разлив и обеспечив безопасность местного населения, столичные подразделения приступают к восстановлению пострадавшей инфраструктуры. На место прибывает вертолет с гидравлическим захватом ГРАПЛ, с помощью которого разбирают место ДТП. Воздушное судно переносит искореженный автомобиль подобно перышку на противоположный берег пруда.
Техника ГБУ "Автомобильные дороги" приступает к восстановлению дорожного покрытия: на подтопленной территории самосвалами насыпается щебень, который разравнивают грейдеры, дорожные рабочие устанавливают соответствующие предупреждающие знаки для безопасного проведения работ.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
1 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
2 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
3 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
1 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
2 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
3 из 3
Сотрудники спасательной службы МЧС России на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в деревне Безобразово Троицкого административного округа Москвы.
Параллельно специалисты ПАО "Россети Московский регион" восстанавливают электроснабжение, запитывая населенные пункты ТиНАО от резервных источников электроснабжения.
Рядом трудится аварийная бригада АО "ОЭК" – рабочие приводят в порядок опоры наружного освещения, которые пострадали в результате подмыва почвы.
Аналитические лаборатории департамента ГОЧСиПБ Москвы и ГУП "Мосэкомониторинг" проводят отбор проб воды на месте разлива, чтобы проверить их на соответствие химическим и гидробиологическим показаниям.
После этого необходимые мероприятия завершаются, и на берегу Рыжовского пруда снова становится тихо. Московские службы справились с подтоплением и его последствиями в считанные минуты, а значит – в случае настоящей чрезвычайной ситуации городу точно нечего бояться.
25 декабря 2020, 09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизниВ своей стихииКак работают спасатели Москвы