https://ria.ru/20220414/polovode-1783401979.html

Водостойкие рубежи: кто не даст весне "смыть" москвичей

Водостойкие рубежи: кто не даст весне "смыть" москвичей - РИА Новости, 14.04.2022

Водостойкие рубежи: кто не даст весне "смыть" москвичей

К пропуску "большой воды" в период половодья Москва готовится основательно. Ежегодно подразделения аварийных, спасательных и коммунальных служб столицы... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:00

2022-04-14T09:00

2022-04-14T09:00

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К пропуску "большой воды" в период половодья Москва готовится основательно. Ежегодно подразделения аварийных, спасательных и коммунальных служб столицы участвуют в масштабных учениях, в рамках которых специалисты отрабатывают ликвидацию всех возможных последствий подтоплений. Корреспондент РИА Новости понаблюдал за проведением мероприятий и узнал, какие силы готовы оперативно прибыть на место затопления и как спасают и эвакуируют пострадавших.Все вместеУ Рыжовского пруда в Троицком округе Москвы – настоящий парад специализированной техники. Вдоль берега, присыпанного щепой, ровными рядами выстроены посты и спецмашины практически всех коммунальных и спасательных служб города, работает полевая кухня, спасатели и пожарные готовятся к отработке действий в зоне чрезвычайного происшествия. На противоположном берегу ярко-красным гигантом выделяется вертолет Ми-26.Для специалистов аварийно-спасательных формирований масштабные учения – ежегодное мероприятие, в рамках которого они оттачивают не только собственные профессиональные навыки, но и взаимодействие между службами.Размах учений – вовсе не дань "показушности", а результат продуманной подготовки города к паводковому периоду. Потенциальные подтопления в зависимости от масштаба опасны не только повышенным уровнем воды, но и возможными повреждениями городской инфраструктуры: нарушением целостности дорожного полотна, прекращением электро- и газоснабжения, сбоями в работе освещения.Не стоит забывать и про угрозу жизни населения. В случае сильного разлива воды населенные пункты в зоне чрезвычайной ситуации могут оказаться фактически оторванными от цивилизации, потому аварийно-спасательным и коммунальным службам столицы так важно быть готовыми к любому развитию событий.Со стартом сезона половодья вертолеты ГКУ "Московский авиационный центр" (МАЦ) регулярно облетают территории в зоне своей ответственности и мониторят паводковую обстановку. По тактическому замыслу учений, во время одного из таких вылетов в районе Рыжовского пруда обнаруживается масштабное подтопление и пострадавшие от его последствий местные жители.На всех фронтахПо общему сигналу берег пруда, поверхность воды и даже небо над местом учений приходят в движение – спасатели и пожарные начинают действовать во всех трех стихиях.Над водоемом кружит беспилотный летательный аппарат, определяя границы зоны подтопления, специалисты аварийно-спасательных служб передают информацию по итогам разведки оперативным диспетчерам: местные жители просят о помощи, несколько домов в ближайшем населенном пункте затоплено, на размытой дороге происходит ДТП, нарушена подача электричества и газа, нет освещения, в воде оказались пострадавшие.Чрезвычайная ситуация воссоздается с точностью до мелочей, чтобы специалисты подразделений максимально четко и быстро отработали необходимые действия.Со стороны кажется, что масштабные последствия разлива просто невозможно устранить быстро, но пожарные, спасатели и работники коммунальных служб четко и методично выполняют свои обязанности.Спустя меньше минуты после старта учений на неподготовленную посадочную площадку рядом с прудом опускается вертолет "МАЦ" ВК-117 с санитарной бригадой на борту, параллельно на пруд прибывают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) на судах на воздушной подушке "Славир". Специалисты в гидрокостюмах отважно прыгают в ледяную воду, добираются до пострадавших и передают их на судно. Местных жителей быстро транспортируют на берег и передают в руки авиамедицинской бригады, которая по итогам осмотра принимает решение о дальнейшей госпитализации.Тем временем в небе появляется еще один вертолет Ка-32А, несущий на внешней подвеске водооткачивающее устройство – передвижную насосную станцию. С земли вертолет с помощью сигнальной ракеты направляет личный состав противопожарной службы Москвы. Как только мобильная насосная станция оказывается на земле, специалисты приступают к откачке воды из зоны подтопления.Параллельно в зоне ЧС проводится оповещение населения и подворовый обход – местных жителей информируют о ситуации и просят соблюдать осторожность.В зону учений прибывает вертолет Ми-26 – самый грузоподъемный в мире. По данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, в 2021 году воздушное судно модернизировали, в 2022 году оно вошло в состав территориального пожарно-спасательного гарнизона столицы и теперь доставляет мобильные аварийно-спасательные группы в отдаленные и труднодоступные районы. На Ми-26 на место ЧС привозят аварийно-спасательную технику: вездеходы и квадроциклы.Недалеко от места посадки вертолета-гиганта продолжается эвакуация пострадавших – в частности, работает служба транспортировки домашних животных. В результате учений спасатели успешно вывозят из зоны подтопления 17 питомцев.Восстановление разрушенногоИтак, пострадавшие спасены и отправлены в лечебные учреждения Москвы на вертолетах, для предотвращения дальнейшего разлива в зоне ЧС устанавливают временную дамбу – удивительно, но на все эти сложные мероприятия уходит не больше 15 минут.Локализовав разлив и обеспечив безопасность местного населения, столичные подразделения приступают к восстановлению пострадавшей инфраструктуры. На место прибывает вертолет с гидравлическим захватом ГРАПЛ, с помощью которого разбирают место ДТП. Воздушное судно переносит искореженный автомобиль подобно перышку на противоположный берег пруда.Техника ГБУ "Автомобильные дороги" приступает к восстановлению дорожного покрытия: на подтопленной территории самосвалами насыпается щебень, который разравнивают грейдеры, дорожные рабочие устанавливают соответствующие предупреждающие знаки для безопасного проведения работ.Параллельно специалисты ПАО "Россети Московский регион" восстанавливают электроснабжение, запитывая населенные пункты ТиНАО от резервных источников электроснабжения.Рядом трудится аварийная бригада АО "ОЭК" – рабочие приводят в порядок опоры наружного освещения, которые пострадали в результате подмыва почвы.Аналитические лаборатории департамента ГОЧСиПБ Москвы и ГУП "Мосэкомониторинг" проводят отбор проб воды на месте разлива, чтобы проверить их на соответствие химическим и гидробиологическим показаниям.После этого необходимые мероприятия завершаются, и на берегу Рыжовского пруда снова становится тихо. Московские службы справились с подтоплением и его последствиями в считанные минуты, а значит – в случае настоящей чрезвычайной ситуации городу точно нечего бояться.

https://realty.ria.ru/20201225/spasateli-1587292541.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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