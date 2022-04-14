https://ria.ru/20220414/polk-1783498089.html
В Кремле не исключили участие Путина в акции "Бессмертный полк"
В Кремле не исключили участие Путина в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 14.04.2022
В Кремле не исключили участие Путина в акции "Бессмертный полк"
Президент РФ Владимир Путин пока ничего не говорил о том, будет ли участвовать в акции "Бессмертный полк" в этом году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:56
2022-04-14T12:56
2022-04-14T13:32
бессмертный полк
общество
владимир путин
дмитрий песков
день победы
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока ничего не говорил о том, будет ли участвовать в акции "Бессмертный полк" в этом году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров заявил, что шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году состоится в традиционном формате, не онлайн."Пока не могу сказать, это же только сегодня было объявлено. Пока президент ничего не говорил о своем решении", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бессмертный полк, общество, владимир путин, дмитрий песков, день победы
12:56 14.04.2022 (обновлено: 13:32 14.04.2022)
В Кремле не исключили участие Путина в акции "Бессмертный полк"
Пресс-секретарь Песков: Путин пока ничего не говорил об участии в акции "Бессмертный полк"
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока ничего не говорил о том, будет ли участвовать в акции "Бессмертный полк" в этом году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров заявил, что шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году состоится в традиционном формате, не онлайн.
"Пока не могу сказать, это же только сегодня было объявлено. Пока президент ничего не говорил о своем решении", - сказал Песков журналистам.