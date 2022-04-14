https://ria.ru/20220414/polk-1783498089.html

В Кремле не исключили участие Путина в акции "Бессмертный полк"

В Кремле не исключили участие Путина в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 14.04.2022

В Кремле не исключили участие Путина в акции "Бессмертный полк"

Президент РФ Владимир Путин пока ничего не говорил о том, будет ли участвовать в акции "Бессмертный полк" в этом году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:56

2022-04-14T12:56

2022-04-14T13:32

бессмертный полк

общество

владимир путин

дмитрий песков

день победы

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока ничего не говорил о том, будет ли участвовать в акции "Бессмертный полк" в этом году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров заявил, что шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году состоится в традиционном формате, не онлайн."Пока не могу сказать, это же только сегодня было объявлено. Пока президент ничего не говорил о своем решении", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220414/portret-1783476635.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бессмертный полк, общество, владимир путин, дмитрий песков, день победы