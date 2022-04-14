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В Кремле не исключили участие Путина в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 14.04.2022
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В Кремле не исключили участие Путина в акции "Бессмертный полк"
В Кремле не исключили участие Путина в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 14.04.2022
В Кремле не исключили участие Путина в акции "Бессмертный полк"
Президент РФ Владимир Путин пока ничего не говорил о том, будет ли участвовать в акции "Бессмертный полк" в этом году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:56
2022-04-14T13:32
бессмертный полк
общество
владимир путин
дмитрий песков
день победы
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока ничего не говорил о том, будет ли участвовать в акции "Бессмертный полк" в этом году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров заявил, что шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году состоится в традиционном формате, не онлайн."Пока не могу сказать, это же только сегодня было объявлено. Пока президент ничего не говорил о своем решении", - сказал Песков журналистам.
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бессмертный полк, общество, владимир путин, дмитрий песков, день победы
12:56 14.04.2022 (обновлено: 13:32 14.04.2022)
 
В Кремле не исключили участие Путина в акции "Бессмертный полк"

Пресс-секретарь Песков: Путин пока ничего не говорил об участии в акции "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика на акции "Бессмертный полк" в 2019 году
Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика на акции Бессмертный полк в 2019 году - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика на акции "Бессмертный полк" в 2019 году. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока ничего не говорил о том, будет ли участвовать в акции "Бессмертный полк" в этом году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров заявил, что шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году состоится в традиционном формате, не онлайн.
"Пока не могу сказать, это же только сегодня было объявлено. Пока президент ничего не говорил о своем решении", - сказал Песков журналистам.
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
11:28
Распечатать портреты к "Бессмертному полку" можно будет бесплатно
 
Бессмертный полкОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковДень Победы
 
 
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