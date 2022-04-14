https://ria.ru/20220414/polk-1783490998.html

Жители стран, где запрещен "Бессмертный полк", смогут участвовать онлайн

Жители стран, где запрещен "Бессмертный полк", смогут участвовать онлайн - РИА Новости, 14.04.2022

Жители стран, где запрещен "Бессмертный полк", смогут участвовать онлайн

Шествие "Бессмертного полка" будет запрещено в некоторых странах, но подготовка волонтеров продолжается, в акции можно будет принять участие онлайн, заявила... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:27

2022-04-14T12:27

2022-04-14T12:27

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" будет запрещено в некоторых странах, но подготовка волонтеров продолжается, в акции можно будет принять участие онлайн, заявила председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.Как уточнила Занко, команды волонтеров начали формировать к Катаре, Ливане, Сербии, Узбекистане и ряде других стран. Точное число стран, где пройдет акция остается неизвестным, идут согласования, добавила она, отметив, что жители стран, где шествие будет запрещено, смогут принять участие онлайн."Вы можете прислать фотографию своего родного героя, если, например, в вашей стране запретили "Бессмертный полк", написать фамилию, имя, отчество, написать место в России, которое, например, связано с биографией вашего родного героя. Наши волонтеры помогут пронести вашего героя в шествии "Бессмертного полка", - рассказала она.Ранее парламент Латвии утвердил поправки, запрещающие демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V, а также проводить мероприятия ближе 200 метров к памятникам советским солдатам.В 2022 году шествие пройдет в традиционном формате. В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.

https://ria.ru/20220414/portret-1783476635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, бессмертный полк, волонтеры победы, госдума рф, день победы