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Жители стран, где запрещен "Бессмертный полк", смогут участвовать онлайн - РИА Новости, 14.04.2022
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Жители стран, где запрещен "Бессмертный полк", смогут участвовать онлайн
Жители стран, где запрещен "Бессмертный полк", смогут участвовать онлайн - РИА Новости, 14.04.2022
Жители стран, где запрещен "Бессмертный полк", смогут участвовать онлайн
Шествие "Бессмертного полка" будет запрещено в некоторых странах, но подготовка волонтеров продолжается, в акции можно будет принять участие онлайн, заявила... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:27
2022-04-14T12:27
в мире
россия
бессмертный полк
волонтеры победы
госдума рф
день победы
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" будет запрещено в некоторых странах, но подготовка волонтеров продолжается, в акции можно будет принять участие онлайн, заявила председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.Как уточнила Занко, команды волонтеров начали формировать к Катаре, Ливане, Сербии, Узбекистане и ряде других стран. Точное число стран, где пройдет акция остается неизвестным, идут согласования, добавила она, отметив, что жители стран, где шествие будет запрещено, смогут принять участие онлайн."Вы можете прислать фотографию своего родного героя, если, например, в вашей стране запретили "Бессмертный полк", написать фамилию, имя, отчество, написать место в России, которое, например, связано с биографией вашего родного героя. Наши волонтеры помогут пронести вашего героя в шествии "Бессмертного полка", - рассказала она.Ранее парламент Латвии утвердил поправки, запрещающие демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V, а также проводить мероприятия ближе 200 метров к памятникам советским солдатам.В 2022 году шествие пройдет в традиционном формате. В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.
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в мире, россия, бессмертный полк, волонтеры победы, госдума рф, день победы
12:27 14.04.2022
 
Жители стран, где запрещен "Бессмертный полк", смогут участвовать онлайн

Депутат Занко: жители стран, где запрещен "Бессмертный полк", смогут участвовать онлайн

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в городах России
Акция Бессмертный полк в городах России - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Акция "Бессмертный полк" в городах России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" будет запрещено в некоторых странах, но подготовка волонтеров продолжается, в акции можно будет принять участие онлайн, заявила председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.
"Мы знаем точно, что в ряде стран "Бессмертный полк" будет запрещен. Мы видим это по тем законам, которые принимают ряд государств. Из последнего - Сейм Латвии принял закон, который по факту запрещает проведение Дня Победы", - рассказала Занко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Как уточнила Занко, команды волонтеров начали формировать к Катаре, Ливане, Сербии, Узбекистане и ряде других стран. Точное число стран, где пройдет акция остается неизвестным, идут согласования, добавила она, отметив, что жители стран, где шествие будет запрещено, смогут принять участие онлайн.
"Вы можете прислать фотографию своего родного героя, если, например, в вашей стране запретили "Бессмертный полк", написать фамилию, имя, отчество, написать место в России, которое, например, связано с биографией вашего родного героя. Наши волонтеры помогут пронести вашего героя в шествии "Бессмертного полка", - рассказала она.
Ранее парламент Латвии утвердил поправки, запрещающие демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V, а также проводить мероприятия ближе 200 метров к памятникам советским солдатам.
В 2022 году шествие пройдет в традиционном формате. В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
11:28
Распечатать портреты к "Бессмертному полку" можно будет бесплатно
 
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