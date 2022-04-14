https://ria.ru/20220414/polk-1783470324.html
Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном формате
Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном формате - РИА Новости, 14.04.2022
Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном формате
Шествие "Бессмертного полка" в 2022 году состоится в привычном формате, сообщил сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:06
2022-04-14T11:06
2022-04-14T12:27
бессмертный полк
общество
россия
волонтеры победы
день победы
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в 2022 году состоится в привычном формате, сообщил сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.В свою очередь, зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева добавила, что распечатать портреты героев можно будет бесплатно в МФЦ и отделениях Почты России.В 2020 и 2021 годах памятная акция состоялась в онлайн-режиме из-за ковидных ограничений.Шествие "Бессмертного полка" проходит в День Победы в России и других странах. Люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акцию организовали 9 мая 2012-го в Томске местные журналисты.В 2019 году — последнем перед началом пандемии COVID-19 — шествие "Бессмертного полка" собрало по всей России более десяти миллионов человек. В Москве к нему присоединился и президент, который нес портрет своего отца Владимира Спиридоновича Путина.
https://ria.ru/20220413/pobeda-1783249236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бессмертный полк, общество, россия, волонтеры победы, день победы
11:06 14.04.2022 (обновлено: 12:27 14.04.2022)
Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном формате
Организаторы "Бессмертного полка" подтвердили традиционный формат акции в этом году