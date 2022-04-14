Рейтинг@Mail.ru
Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном формате - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220414/polk-1783470324.html
Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном формате
Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном формате - РИА Новости, 14.04.2022
Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном формате
Шествие "Бессмертного полка" в 2022 году состоится в привычном формате, сообщил сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:06
2022-04-14T12:27
бессмертный полк
общество
россия
волонтеры победы
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737941256_0:35:3137:1800_1920x0_80_0_0_9e4aa9a9b7a1aee01a5fd093307fcf5d.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в 2022 году состоится в привычном формате, сообщил сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.В свою очередь, зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева добавила, что распечатать портреты героев можно будет бесплатно в МФЦ и отделениях Почты России.В 2020 и 2021 годах памятная акция состоялась в онлайн-режиме из-за ковидных ограничений.Шествие "Бессмертного полка" проходит в День Победы в России и других странах. Люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акцию организовали 9 мая 2012-го в Томске местные журналисты.В 2019 году — последнем перед началом пандемии COVID-19 — шествие "Бессмертного полка" собрало по всей России более десяти миллионов человек. В Москве к нему присоединился и президент, который нес портрет своего отца Владимира Спиридоновича Путина.
https://ria.ru/20220413/pobeda-1783249236.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737941256_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_db5925770486afc943dff7ee874aaaa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бессмертный полк, общество, россия, волонтеры победы, день победы
11:06 14.04.2022 (обновлено: 12:27 14.04.2022)
 
Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном формате

Организаторы "Бессмертного полка" подтвердили традиционный формат акции в этом году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в городах России
Акция Бессмертный полк в городах России - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Акция "Бессмертный полк" в городах России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в 2022 году состоится в привычном формате, сообщил сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

"Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате", — уточнил генерал-полковник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева добавила, что распечатать портреты героев можно будет бесплатно в МФЦ и отделениях Почты России.
В 2020 и 2021 годах памятная акция состоялась в онлайн-режиме из-за ковидных ограничений.
Шествие "Бессмертного полка" проходит в День Победы в России и других странах. Люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акцию организовали 9 мая 2012-го в Томске местные журналисты.
В 2019 году — последнем перед началом пандемии COVID-19 — шествие "Бессмертного полка" собрало по всей России более десяти миллионов человек. В Москве к нему присоединился и президент, который нес портрет своего отца Владимира Спиридоновича Путина.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 09:24Хабаровский край
Годовщину Победы в Хабаровском крае отпразднуют с новшествами
 
Бессмертный полкОбществоРоссияВолонтеры ПобедыДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала