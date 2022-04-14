https://ria.ru/20220414/poklonskaya-1783514331.html

Поклонская заявила, что не знакома с задержанным в Одессе Клименко

Поклонская заявила, что не знакома с задержанным в Одессе Клименко - РИА Новости, 14.04.2022

Поклонская заявила, что не знакома с задержанным в Одессе Клименко

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что не знакома с мужчиной, которого задержали на Украине и называют ее бывшим мужем. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:45

2022-04-14T13:45

2022-04-14T14:21

в мире

россия

одесса

украина

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

наталья поклонская

оппозиционная платформа - за жизнь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что не знакома с мужчиной, которого задержали на Украине и называют ее бывшим мужем.Ранее госбюро расследований Украины сообщило о задержании в Одессе руководителя фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Владимира Клименко, утверждая, что он бывший муж Поклонской. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и содействие России."С задержанным в Одессе человеком, которого называют моим "бывшим мужем", я не знакома", - сказала Поклонская.При этом замглавы Россотрудничества подчеркнула, что ей жаль этого человека и других задержанных, так как уровень зверства на Украине зашкаливает."Обращение с военнопленными людьми, да и ситуация в целом - пример мерзости сегодняшней нормы, показывающей такое, на что не способна ни одна патология", - подчеркнула Поклонская.

https://ria.ru/20220413/rada-1783383492.html

https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783458798.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, одесса, украина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, оппозиционная платформа - за жизнь