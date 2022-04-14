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Поклонская заявила, что не знакома с задержанным в Одессе Клименко - РИА Новости, 14.04.2022
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Поклонская заявила, что не знакома с задержанным в Одессе Клименко
Поклонская заявила, что не знакома с задержанным в Одессе Клименко - РИА Новости, 14.04.2022
Поклонская заявила, что не знакома с задержанным в Одессе Клименко
Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что не знакома с мужчиной, которого задержали на Украине и называют ее бывшим мужем. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:45
2022-04-14T14:21
в мире
россия
одесса
украина
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
наталья поклонская
оппозиционная платформа - за жизнь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что не знакома с мужчиной, которого задержали на Украине и называют ее бывшим мужем.Ранее госбюро расследований Украины сообщило о задержании в Одессе руководителя фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Владимира Клименко, утверждая, что он бывший муж Поклонской. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и содействие России."С задержанным в Одессе человеком, которого называют моим "бывшим мужем", я не знакома", - сказала Поклонская.При этом замглавы Россотрудничества подчеркнула, что ей жаль этого человека и других задержанных, так как уровень зверства на Украине зашкаливает."Обращение с военнопленными людьми, да и ситуация в целом - пример мерзости сегодняшней нормы, показывающей такое, на что не способна ни одна патология", - подчеркнула Поклонская.
https://ria.ru/20220413/rada-1783383492.html
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в мире, россия, одесса, украина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, оппозиционная платформа - за жизнь
13:45 14.04.2022 (обновлено: 14:21 14.04.2022)
 
Поклонская заявила, что не знакома с задержанным в Одессе Клименко

Поклонская заявила, что не знает политика Клименко, которого назвали ее бывшим мужем

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗамглавы Россотрудничества Наталья Поклонская
Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что не знакома с мужчиной, которого задержали на Украине и называют ее бывшим мужем.
Ранее госбюро расследований Украины сообщило о задержании в Одессе руководителя фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Владимира Клименко, утверждая, что он бывший муж Поклонской. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и содействие России.
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"С задержанным в Одессе человеком, которого называют моим "бывшим мужем", я не знакома", - сказала Поклонская.
При этом замглавы Россотрудничества подчеркнула, что ей жаль этого человека и других задержанных, так как уровень зверства на Украине зашкаливает.
"Обращение с военнопленными людьми, да и ситуация в целом - пример мерзости сегодняшней нормы, показывающей такое, на что не способна ни одна патология", - подчеркнула Поклонская.
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В миреРоссияОдессаУкраинаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Наталья ПоклонскаяОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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