https://ria.ru/20220414/pogoda-1783445241.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 14.04.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Переменная облачность без осадков и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T07:55
2022-04-14T07:55
2022-04-14T08:17
общество
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что ожидается северный ветер 4-9 метров в секунду.По словам синоптика, атмосферное давление в течение дня составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
07:55 14.04.2022 (обновлено: 08:17 14.04.2022)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик Тишковец пообещал москвичам в четверг переменную облачность и до плюс 13 градусов