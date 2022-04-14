https://ria.ru/20220414/pogoda-1783445241.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 14.04.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Переменная облачность без осадков и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T07:55

2022-04-14T07:55

2022-04-14T08:17

общество

москва

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он добавил, что ожидается северный ветер 4-9 метров в секунду.По словам синоптика, атмосферное давление в течение дня составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20220411/parkart-1783135618.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва