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Собянин утвердил программу поддержки для находящихся под риском увольнения - РИА Новости, 14.04.2022
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Собянин утвердил программу поддержки для находящихся под риском увольнения
Собянин утвердил программу поддержки для находящихся под риском увольнения - РИА Новости, 14.04.2022
Собянин утвердил программу поддержки для находящихся под риском увольнения
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения, сообщает в четверг пресс-служба мэра и правительства... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:10
2022-04-14T10:20
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения, сообщает в четверг пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы утвердило программу организации временных и общественных работ, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию с учетом трансфертов из федерального бюджета будет выделено 3,36 миллиарда рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соответствии с программой субсидии для организации временных работ могут получить как предприятия, сотрудники которых находятся под риском увольнения, так и организации, готовые создать временные рабочие места для работников других предприятий. Сотрудники предприятий, привлечённые к временным работам, помимо компенсации вынужденного простоя за счёт работодателя, будут получать дополнительные выплаты, субсидируемые из бюджета города Москвы."Общественные работы будут предусмотрены для уволенных работников на период поиска нового рабочего места. Предполагается, что общественные работы будут организованы в центрах госуслуг "Мои документы", летних павильонах "Здоровая Москва", парках и других городских организациях. И, наконец, предприятия и организации, осуществляющие массовое трудоустройство (трансфер) работников предприятий, приостановивших свою деятельность, могут получить бюджетные субсидии на их адаптацию к новому рабочему месту", - дополняется в сообщении.Уточняется, что обучение вновь принятого персонала может быть организовано либо в профильных образовательных учреждениях - колледжах, центрах профессиональной подготовки, либо в учебных подразделениях организаций - корпоративных университетах."Ожидается, что в рамках программы, утвержденной правительством Москвы, помощь в трудоустройстве получат свыше 58 тысяч работников предприятий, приостановивших свою деятельность. Из них порядка 12,5 тысячи человек пройдут переобучение, и порядка 39 тысяч человек будут трудоустроены на временные и общественные работы. Реализация программы является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления", - говорится в сообщении.
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общество, москва, сергей собянин
10:10 14.04.2022 (обновлено: 10:20 14.04.2022)
 
Собянин утвердил программу поддержки для находящихся под риском увольнения

Мэр Москвы Собянин утвердил программу поддержки для находящихся под риском увольнения

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения, сообщает в четверг пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы утвердило программу организации временных и общественных работ, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию с учетом трансфертов из федерального бюджета будет выделено 3,36 миллиарда рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с программой субсидии для организации временных работ могут получить как предприятия, сотрудники которых находятся под риском увольнения, так и организации, готовые создать временные рабочие места для работников других предприятий. Сотрудники предприятий, привлечённые к временным работам, помимо компенсации вынужденного простоя за счёт работодателя, будут получать дополнительные выплаты, субсидируемые из бюджета города Москвы.
"Общественные работы будут предусмотрены для уволенных работников на период поиска нового рабочего места. Предполагается, что общественные работы будут организованы в центрах госуслуг "Мои документы", летних павильонах "Здоровая Москва", парках и других городских организациях. И, наконец, предприятия и организации, осуществляющие массовое трудоустройство (трансфер) работников предприятий, приостановивших свою деятельность, могут получить бюджетные субсидии на их адаптацию к новому рабочему месту", - дополняется в сообщении.
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Уточняется, что обучение вновь принятого персонала может быть организовано либо в профильных образовательных учреждениях - колледжах, центрах профессиональной подготовки, либо в учебных подразделениях организаций - корпоративных университетах.
"Ожидается, что в рамках программы, утвержденной правительством Москвы, помощь в трудоустройстве получат свыше 58 тысяч работников предприятий, приостановивших свою деятельность. Из них порядка 12,5 тысячи человек пройдут переобучение, и порядка 39 тысяч человек будут трудоустроены на временные и общественные работы. Реализация программы является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления", - говорится в сообщении.
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