https://ria.ru/20220414/pochta-1783604744.html

"Почта России" запустила продажу продуктов под собственным брендом

"Почта России" запустила продажу продуктов под собственным брендом - РИА Новости, 14.04.2022

"Почта России" запустила продажу продуктов под собственным брендом

"Почта России" запустила собственный бренд - "Почтовая марка", под которым будут продаваться продукты питания, а также товары для дома и бытовая химия, сообщила РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T19:48

2022-04-14T19:48

2022-04-14T19:49

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Почта России" запустила собственный бренд - "Почтовая марка", под которым будут продаваться продукты питания, а также товары для дома и бытовая химия, сообщила компания."Почта создала новый бренд – "Почтовая марка". Первые пять наименований товаров – варенье, сушки, печенье, крендели и хлебные палочки – поступили в продажу в почтовые отделения 39 регионов страны. Все продукты под новым брендом производят российские компании", - говорится в сообщении.В планах у "Почты России" в этом году также запустить в продажу крупы, макаронные изделия, безалкогольные напитки, консервы, бытовую химию и товары для дома. Всего в линейку собственной торговой марки (СТМ) постепенно войдет около 200 наименований, добавляет компания."Почта России" впервые запустила собственные товары с логотипом в 2017 году. И спрос на товары, по оценкам компании, стабильно увеличивался. Так, в прошлом году прибыль от продажи товаров с логотипом "Почты" выросла на 19%, а товарооборот - на 25%. Основной прирост произошел за счет продаж продуктов питания – они составляют 50% от общего объема продаж."Именно поэтому мы решили сделать следующий шаг и запустить собственную торговую марку под новым, но связанным с Почтой брендом и с более широким ассортиментом. Нам важно, чтобы на полках отделений клиенты видели качественные российские товары по приемлемым устойчивым ценам, так что поддержка отечественных поставщиков - одна из ключевых задач этого запуска", - подчеркнул заместитель гендиректора по операционному управлению и розничной торговле Алексей Лаптев.

https://ria.ru/20211203/pochta-1761957242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новости компаний - экономика, экономика, алексей лаптев, почта россии, россия, продукты