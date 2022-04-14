19:48 14.04.2022 (обновлено: 19:49 14.04.2022)
"Почта России" запустила продажу продуктов под собственным брендом
"Почта России" запустила продажу продуктов под собственным брендом "Почтовая марка"
Пищевые продукты под собственной маркой "Почты России"
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Почта России" запустила собственный бренд - "Почтовая марка", под которым будут продаваться продукты питания, а также товары для дома и бытовая химия, сообщила компания.
"Почта создала новый бренд – "Почтовая марка". Первые пять наименований товаров – варенье, сушки, печенье, крендели и хлебные палочки – поступили в продажу в почтовые отделения 39 регионов страны. Все продукты под новым брендом производят российские компании", - говорится в сообщении.
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В планах у "Почты России" в этом году также запустить в продажу крупы, макаронные изделия, безалкогольные напитки, консервы, бытовую химию и товары для дома. Всего в линейку собственной торговой марки (СТМ) постепенно войдет около 200 наименований, добавляет компания.
"Почта России" впервые запустила собственные товары с логотипом в 2017 году. И спрос на товары, по оценкам компании, стабильно увеличивался. Так, в прошлом году прибыль от продажи товаров с логотипом "Почты" выросла на 19%, а товарооборот - на 25%. Основной прирост произошел за счет продаж продуктов питания – они составляют 50% от общего объема продаж.
"Именно поэтому мы решили сделать следующий шаг и запустить собственную торговую марку под новым, но связанным с Почтой брендом и с более широким ассортиментом. Нам важно, чтобы на полках отделений клиенты видели качественные российские товары по приемлемым устойчивым ценам, так что поддержка отечественных поставщиков - одна из ключевых задач этого запуска", - подчеркнул заместитель гендиректора по операционному управлению и розничной торговле Алексей Лаптев.