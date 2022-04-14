https://ria.ru/20220414/ozkho-1783625278.html

Шульгин призвал ОЗХО рассмотреть подрывы емкостей с химикатами в Рубежном

Шульгин призвал ОЗХО рассмотреть подрывы емкостей с химикатами в Рубежном - РИА Новости, 14.04.2022

Шульгин призвал ОЗХО рассмотреть подрывы емкостей с химикатами в Рубежном

Инциденты с подрывом украинскими националистами емкостей с химикатами должны будут рассматриваться на площадке Организации по запрещению химического оружия... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T22:46

2022-04-14T22:46

2022-04-14T22:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр бастрыкин

луганская народная республика

россия

рубежное

организация по запрещению химического оружия

александр шульгин

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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Инциденты с подрывом украинскими националистами емкостей с химикатами должны будут рассматриваться на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 10 апреля поручил расследовать обстоятельства очередного подрыва украинскими силовиками цистерны с химическими веществами в городе Рубежное. По информации Народной милиции ЛНР, украинские националисты продолжают применять террористические методы в отношении мирных граждан ЛНР."Согласно положениям КЗХО, любой химикат, который за счет своего химического воздействия на жизненные процессы может вызвать летальный исход, инкапаситирующий эффект или причинять постоянный вред человеку, является химическим оружием, если он был использован в запрещенных по конвенции целях. В этой связи такого рода инциденты вполне могут подпадать под сферу охвата КЗХО и должны будут рассматриваться на площадке ОЗХО", - прокомментировал Шульгин.Девятого апреля была подорвана цистерна с азотной кислотой на территории химического предприятия "Заря" в городе Рубежное, в результате чего произошел выброс отравляющих веществ, сообщила Народная милиция ЛНР. По ее данным, на территории "Зари" остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, "возможный подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона, уничтожит все живое в радиусе 30 километров, а также поставит под угрозу жизни более 300 тысяч человек, проживающих в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Северске".

https://ria.ru/20220413/terrorizm-1783235839.html

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россия

рубежное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр бастрыкин, луганская народная республика, россия, рубежное, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин