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СК расследует осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше
СК расследует осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше - РИА Новости, 14.04.2022
СК расследует осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, осквернивших памятник на крупнейшем в Польше мемориальном кладбище... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:22
2022-04-14T10:22
2022-04-14T10:22
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
польша
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
ссср
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, осквернивших памятник на крупнейшем в Польше мемориальном кладбище советских солдат, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, на постаменте памятника в центре кладбища на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве неизвестные сделали надписи красной краской. Подчеркивается, что на этом крупнейшем военном кладбище-мавзолее похоронено более 21 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной армии. Бастрыкин поручил следователям расследовать все обстоятельства произошедшего и принять меры для установления виновных.
https://ria.ru/20220407/protest-1782410772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), россия, польша, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ссср
СК расследует осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше
Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше