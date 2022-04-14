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СК расследует осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше

СК расследует осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше - РИА Новости, 14.04.2022

СК расследует осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, осквернивших памятник на крупнейшем в Польше мемориальном кладбище... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:22

2022-04-14T10:22

2022-04-14T10:22

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, осквернивших памятник на крупнейшем в Польше мемориальном кладбище советских солдат, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, на постаменте памятника в центре кладбища на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве неизвестные сделали надписи красной краской. Подчеркивается, что на этом крупнейшем военном кладбище-мавзолее похоронено более 21 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной армии. Бастрыкин поручил следователям расследовать все обстоятельства произошедшего и принять меры для установления виновных.

https://ria.ru/20220407/protest-1782410772.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), россия, польша, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ссср