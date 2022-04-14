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СК расследует осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше - РИА Новости, 14.04.2022
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СК расследует осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше
СК расследует осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше - РИА Новости, 14.04.2022
СК расследует осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, осквернивших памятник на крупнейшем в Польше мемориальном кладбище... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:22
2022-04-14T10:22
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
польша
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, осквернивших памятник на крупнейшем в Польше мемориальном кладбище советских солдат, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, на постаменте памятника в центре кладбища на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве неизвестные сделали надписи красной краской. Подчеркивается, что на этом крупнейшем военном кладбище-мавзолее похоронено более 21 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной армии. Бастрыкин поручил следователям расследовать все обстоятельства произошедшего и принять меры для установления виновных.
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в мире, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), россия, польша, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ссср
10:22 14.04.2022
 
СК расследует осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше

Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника на кладбище советских солдат в Польше

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, осквернивших памятник на крупнейшем в Польше мемориальном кладбище советских солдат, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, которые осквернили памятник на крупнейшем в Польше мемориальном кладбище советских солдат", - говорится в сообщении.
По данным следствия, на постаменте памятника в центре кладбища на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве неизвестные сделали надписи красной краской. Подчеркивается, что на этом крупнейшем военном кладбище-мавзолее похоронено более 21 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной армии. Бастрыкин поручил следователям расследовать все обстоятельства произошедшего и принять меры для установления виновных.
Атака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 23:42
Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за вандализма в Трептов-парке
 
В миреВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)РоссияПольшаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСССР
 
 
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