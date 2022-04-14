https://ria.ru/20220414/orden-1783490759.html

Росгвардейца из Бурятии наградили орденом Мужества

Росгвардейца из Бурятии наградили орденом Мужества - РИА Новости, 14.04.2022

Росгвардейца из Бурятии наградили орденом Мужества

Сержант Росгвардии Тимур Тонтоев из Бурятии, который в ходе спецоперации по демилитаризации Украины продолжил бой, несмотря на ранение, награжден орденом... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:26

2022-04-14T12:26

2022-04-14T12:26

обострение ситуации в днр и лнр

республика бурятия

россия

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Сержант Росгвардии Тимур Тонтоев из Бурятии, который в ходе спецоперации по демилитаризации Украины продолжил бой, несмотря на ранение, награжден орденом Мужества, сообщила пресс-служба главы республики."Указом президента России Владимира Путина орденом Мужества награжден военнослужащий Росгвардии сержант Тимур Тонтоев. В ходе награждения, состоявшегося в четверг, 14 апреля, в Доме правительства Бурятии сослуживцы Тимура Тонтоева отметили, что он проявил мужество, отвагу и самоотверженность в ходе участия в специальной военной операции", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в феврале при движении военной техники по колонне был произведен обстрел с двух направлений неустановленными лицами. Во время обстрела колонны Тонтоев эвакуировался из автомобиля и принял оборону. Используя боевое оружие, несмотря на шквальный огонь противника, он вел ответный прицельный огонь по противнику. Тонтоев отразил натиск противника, дал возможность личному составу покинуть машины и начать вести ответный огонь. В ходе боя он был ранен в ногу насквозь, но продолжил вести ответный огонь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220413/podvigi-1783312760.html

республика бурятия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика бурятия, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)