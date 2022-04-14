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СНБО Украины приостановил деятельность фракции "Оппозиционной платформы" - РИА Новости, 14.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/opzzh-1783576040.html
СНБО Украины приостановил деятельность фракции "Оппозиционной платформы"
СНБО Украины приостановил деятельность фракции "Оппозиционной платформы" - РИА Новости, 14.04.2022
СНБО Украины приостановил деятельность фракции "Оппозиционной платформы"
Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:20
2022-04-14T18:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде, сообщает информагентство УНИАН со ссылкой на депутатов.По сведениям агентства, об этом объявили на закрытом заседании парламента.ОПЗЖ — одна из украинских политических партий, деятельность которых СНБО остановил на время действия военного положения. Под запрет также попали Партия Шария, "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук с октября находился под домашним арестом по обвинению в госизмене и содействии терроризму, но в конце февраля прокуратура заявила, что он исчез. О его местонахождении стало известно 12 апреля, когда СБУ сообщила о его задержании. Позже Владимир Зеленский предложил России обменять его на попавших в плен украинцев.В Кремле заявили, что будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.
https://ria.ru/20220414/opzzh-1783499322.html
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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр
17:20 14.04.2022 (обновлено: 18:22 14.04.2022)
 
СНБО Украины приостановил деятельность фракции "Оппозиционной платформы"

СНБО Украины приостановил деятельность фракции "Оппозиционной платформы" в Раде

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде, сообщает информагентство УНИАН со ссылкой на депутатов.
По сведениям агентства, об этом объявили на закрытом заседании парламента.
Сотрудник ГБР Украины и задержанный глава мариупольской фракции партии Оппозиционная платформа — За жизнь - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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В Одессе задержали главу мариупольской фракции "Оппозиционной платформы"
ОПЗЖ — одна из украинских политических партий, деятельность которых СНБО остановил на время действия военного положения. Под запрет также попали Партия Шария, "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук с октября находился под домашним арестом по обвинению в госизмене и содействии терроризму, но в конце февраля прокуратура заявила, что он исчез. О его местонахождении стало известно 12 апреля, когда СБУ сообщила о его задержании. Позже Владимир Зеленский предложил России обменять его на попавших в плен украинцев.
В Кремле заявили, что будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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