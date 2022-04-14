https://ria.ru/20220414/opzzh-1783576040.html

СНБО Украины приостановил деятельность фракции "Оппозиционной платформы"

СНБО Украины приостановил деятельность фракции "Оппозиционной платформы" - РИА Новости, 14.04.2022

СНБО Украины приостановил деятельность фракции "Оппозиционной платформы"

Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:20

2022-04-14T17:20

2022-04-14T18:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_0:232:2935:1883_1920x0_80_0_0_a1a42e6e08be7079ff2c16e746ceb162.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде, сообщает информагентство УНИАН со ссылкой на депутатов.По сведениям агентства, об этом объявили на закрытом заседании парламента.ОПЗЖ — одна из украинских политических партий, деятельность которых СНБО остановил на время действия военного положения. Под запрет также попали Партия Шария, "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук с октября находился под домашним арестом по обвинению в госизмене и содействии терроризму, но в конце февраля прокуратура заявила, что он исчез. О его местонахождении стало известно 12 апреля, когда СБУ сообщила о его задержании. Позже Владимир Зеленский предложил России обменять его на попавших в плен украинцев.В Кремле заявили, что будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.

https://ria.ru/20220414/opzzh-1783499322.html

https://ria.ru/20220414/medvedchuk-1783458798.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр