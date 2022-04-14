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Минобороны: ученые из США испытывали препараты на психбольных в Харькове - РИА Новости, 14.04.2022
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Минобороны: ученые из США испытывали препараты на психбольных в Харькове
Минобороны: ученые из США испытывали препараты на психбольных в Харькове - РИА Новости, 14.04.2022
Минобороны: ученые из США испытывали препараты на психбольных в Харькове
Ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:30
2022-04-14T15:30
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харьковская область
войска рхбз
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины."В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в г. Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 города Харьков", - сказал он.Генерал добавил, что лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса, на специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов.Кириллов подчеркнул, что "в базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении"."В январе 2022 года деятельность лаборатории в Мерефе была остановлена, все оборудование и препараты вывезены на запад Украины. Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности", - заявил начальник войск РХБЗ.
https://ria.ru/20220414/biolaboratorii-1783540549.html
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в мире, здоровье - общество, украина, харьковская область, войска рхбз
15:30 14.04.2022
 
Минобороны: ученые из США испытывали препараты на психбольных в Харькове

В Минобороны обвинили американских ученых в опытах над психбольными в Харькове

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепараты
Препараты - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
"В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в г. Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 города Харьков", - сказал он.
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Генерал добавил, что лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса, на специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов.
Кириллов подчеркнул, что "в базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении".
"В январе 2022 года деятельность лаборатории в Мерефе была остановлена, все оборудование и препараты вывезены на запад Украины. Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности", - заявил начальник войск РХБЗ.
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