https://ria.ru/20220414/opyty-1783543277.html

Минобороны: ученые из США испытывали препараты на психбольных в Харькове

Минобороны: ученые из США испытывали препараты на психбольных в Харькове - РИА Новости, 14.04.2022

Минобороны: ученые из США испытывали препараты на психбольных в Харькове

Ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:30

2022-04-14T15:30

2022-04-14T15:30

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины."В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в г. Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 города Харьков", - сказал он.Генерал добавил, что лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса, на специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов.Кириллов подчеркнул, что "в базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении"."В январе 2022 года деятельность лаборатории в Мерефе была остановлена, все оборудование и препараты вывезены на запад Украины. Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности", - заявил начальник войск РХБЗ.

https://ria.ru/20220414/biolaboratorii-1783540549.html

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783542336.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, здоровье - общество, украина, харьковская область, войска рхбз